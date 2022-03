Herrera: "El Gobierno no va bajar impuestos porque no se priva de seguir llenando sus arcas"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes 29 de marzo del 2022. Lo más interesante del día seguramente estará después del Consejo de Ministros cuando el Gobierno explique lo que ayer, lo que podríamos llamar 'la gala de las ayudas', como la gala de los Óscar, pero la gala de las ayudas que protagonizó Pedro Sánchez y toda su tropa, incluido el Ibex que forma parte de su tropa. Reducido a pocas palabras o en pocas explicaciones, el Gobierno no va bajar impuestos porque no se priva de seguir llenando sus arcas para poder seguir gastando, que es lo que le gusta. Apuesta por la subvención, yo cobro mucho, recaudo, y luego os doy una paguita o una ayudita, eso es el socialismo. Y particularmente esa variante del socialismo que es el sanchismo, nunca bajar impuestos, llegar tarde y mal a las cosas y vivir permanentemente en el reino de las apariencias. Luego lamentarme, no actuar juntos y de que todos no estemos unidos ante la desventura, ese lamento de no actuar juntos lo creas tú, Sánchez, desconsiderado al Parlamento y a la oposición. El problema está en el sanchismo y ahora rompe en patriota rodeado por los pelotas del Ibex, los que deben cosas, para él ir montando sus actos permanentes de propaganda.

Miren, el plan que presenta el Gobierno, el gobierno de España es el último plan en llegar, y además el más modesto, y además presentado donde no debe. Con todas las trampas, trucos e incógnitas que son esperables en Pedro Sánchez. ¿Por qué?, porque este plan es más un préstamo que una ayuda, responde al populismo intervencionista de siempre y además consolida la idea de que este gobierno necesita ir ingresando constantemente para seguir gastando constantemente, exactamente igual que durante la pandemia. Aparentar que el Gobierno hace algo, y en realidad lo único que hace es vender motos, milongas. Rebajar impuestos implicaría tocar el gasto público, y no va además la imagen de que el gobierno auxilia a la población, le devuelve algo que le ha estado cobrando y que va a seguir cobrando. Mientras tanto, todo son parches temporales no estructurales. Ya les digo, quedan detalles por conocer de un plan que, de momento, no responde a la urgencia de lo que estamos viviendo y consta fundamentalmente de sobreactuación.

Gala de la caridad, los miembros del Gobierno se ponen guapos, se hacen la foto, compiten entre ellos para ver quién es el que tiene más mérito para echarle un capote a la plebe. Las ayudas son muy buenas y son mérito mío, no, no, más mérito mío, llevan mi sello, y así todo el rato. O sea, este día importante para el Gobierno, estas ayudas son buenas para el Gobierno, bueno creo que también para el país, pero lo primero y fundamental es que son buenas para el Gobierno.

¿Qué se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros? Bueno, pues, se ha inventado la pólvora. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para todos, para todos, hasta incluso para los que no les hace falta, cosa que ya se aprobó en otros países de nuestro entorno, claro.

Vídeo





El sanchismo no va a explicar ni porqué ha tardado tanto, porque lo mismo beneficia al conductor con posibles que al de las rentas bajas, que al que trabaja con el carburante y sigue estando en que se han negado en rebajar los impuestos que suponen el 45% del coste. Si por litro de combustible tú te llevas mucho tiempo y vas a seguir pagando 84 céntimos en impuestos, pues oiga, que ahora el Gobierno te perdone 20 céntimos sigue siendo un negocio redondo. Te sacan 84 y te devuelven 20, y algunos se pensarán que se lo está regalandoSánchez cuando son ellos los que lo han pagado directamente. Se van a movilizar 16 mil millones para que todo, todo sea convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días, todo el paquete. Seis mil millones en ayudas directas y 10.000 en créditos del ICO, y luego incrementar el Ingreso Mínimo Vital que todavía no lo cobra ni la mitad de la gente a la que le correspondería; y limitar el precio del alquiler del 2%, es el sello de Podemos, los precios del alquiler suben es un problema que no lo cuestiona nadie. Pero, oiga, no le falta razón a los propietarios cuando recuerdan que con el IPC negativo, la pérdida la asumieron ellos y ahora el grueso de la infracción también se la comen ellos, y si a eso le sumas el miedo a los impagos luego nos quejamos si hay pocos pisos que se ofrecen en alquiler. Al igual que alargar hasta junio la prohibición de despedir por motivos relacionados con la crisis, es decir, si se despide, el despido procedente se penaliza como si fuera improcedente.





Y la huelga del transporte, bueno, pues parece que los paros, con toda la cautela del mundo, hoy se nota algo menos en la distribución pero todavía son muchos los camiones que siguen parados, sobre todo vinculados a Pymes y autónomos al exigir que les garanticen no trabajar por debajo de los costes.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Bueno, lo veremos al final del Consejo de Ministros ya les digo, porque esto, oiga, las explicaciones van a ser interesantes, pero quizá como titular les dejo la frase: todo llega tarde y mal.





LA BOFETADA DE WILL SMITH A CHRIS ROCK EN LOS ÓSCAR





Y de lo que habla todo el mundo es dela 'bofetá' y las bromas de que Will Smith pase a ganar el Óscar a mejor actor de reparto por un bofetón que le da al presentador de la gala a cuenta de un chiste con poca fortuna sobre su esposa.

Vídeo





Bueno, ustedes han visto las imágenes. Aquí las consideraciones, más allá del hecho del bofetón, que bueno qué quieren que les diga. Está en el qué habría pasado sI... Esto ha sido un rifirrafe entre dos personas de color, negras, afroamericanas, llámenles como ustedes quieran. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, el señor que hace el chiste Chris Rock es blanco y llega el negro y le pega un bofetón? Justicia histórica, gran venganza, dentro de esa corrección política enferma que viven los norteamericanos y no digamos Hollywood particularmente. Pero ¿qué habría pasado si el que suelta el bofetón en vez de ser negro era blanco, a un negro? No tiene sitio donde esconderse en el mundo, ¿y si hubiera sido de dos blancos, y uno de ellos de opción sexual no heterosexual? ¿De qué estaríamos hablando? De que la raza violenta y reventa, etcétera etcétera, etcétera. ¿Qué habría pasado en el caso de que fuera la mujer la que hubiera dado el bofetón en vez del marido? Que algunos dirían hombre claro, el marido ha sabido comportarse y es ella la ofendida la que tiene que pegar el bofetón. Pero como lo ha hecho él, es violencia machista. Que no sabía yo, que creía que la violencia machista era la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de un hombre, bla, bla, bla, bla. Nunca una bofetá, está para salir en el paso de la 'bofetá' Will Smith ¿eh?, nunca una 'bofetá ha tenido tantísima interpretación en el mundo. No me digan que no es divertido.

Audio









Audio