Manuel Hernández, en 'El Cascabel': "Quien arranque ahora el camión lo hace para arruinarse"

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para explicar los motivos por los que el Gobierno no consigue avanzar en la negociación para lograr las medidas que reivindican los transportistas: "Todo son promesas, pero no hay ningún acuerdo firmado que nos pueda dar oxígeno y la posibilidad de arrancar los camiones. Nosotros no pedimos ayudas ni subvenciones, sino condiciones de trabajo. Pedir que bajen el gasoil para que luego te lo suban más de lo que te bajan, esa una trampa y no una solución".

Manuel, cara visible del paro en el sector del transporte, explica en 'El Cascabel' que "la gravedad que tenemos pasa por el robo en la contratación. A nosotros nos cuesta realizar un kilómetro 1,60€, y en el mejor de los casos cobramos 0,85€. Las grandes logísticas en posición dominante, no nos dejan posibilidad de negociación ni exigencia. No es posible que haya hasta 5 intermediarios o que se nos evoque a trabajar a pérdidas sin intervención de la Administración. Se trata de garantizar, como mínimo, el coste. Se ha abocado a la desaparición del autónomo por esos costes".

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte aclara que "ahora mismo estamos peor que cuando paramos, el gasóleo está más caro. Pocas personas están arrancando por las continuas amenazas y coacciones de los cargadores. Hacen una presión atroz sobre nosotros. Es una guerra sucia. Quien arranca ahora, lo hace para arruinarse, es un paro necesario".

Por último, Hernández apunta a que "llevamos 15 días de paro y moralmente va mermando. Hemos tenido momentos en los que se nos ha atacado mediáticamente de forma injusta. Nuestra solución no pasa por endeudarnos más. Nos han abocado a este colapso del que estaba advertido el Ministerio desde octubre. Los acuerdos que vengan del Comité Nacional de Transporte, no está consensuado con los transportistas. Pedimos comer todos los días y hay que parar el abuso al contribuyente, quien paga un transporte en condiciones, pero a nosotros nunca llega".