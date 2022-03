La letra pequeña de la bajada de 20 céntimos a la gasolina: "Seguiremos pagando..."

La crisis económica está teniendo un gran impacto en nuestra sociedad y la guerra de Ucrania ha acentuado estos problemas. El precio de los combustibles está por las nubes y esto ha provocado entre otras muchas cosas una huelga de transportistas que suma 15 días consecutivos de paros. Para hacer frente a la crisis económica, Pedro Sánchez anunció un plan para paliar el impacto que comprende medidas como una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible para todos los consumidores o un límite del 2 % a la subida de los alquileres. Este plan se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y supondrá movilizar 16.000 millones de euros, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones más en créditos ICO.

Uno de los temas que más repercusión han tenido en esta subida de precios es el aumento de la factura de la luz, por la que España y Portugal han conseguido una "excepción ibérica" para tratar de reducir los gastos. En 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro ha entrevistado a Fernando Trías de Bes para conocer la situación y también ha contado con la opinión de Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense. Este último ha explicado que esta excepción energética "es simplemente poner un precio ficticio, subvencionado, a la oferta del ciclo combinado", pero que no es sacar el gas del mecanismo de precios.

Sobre el plan de Pedro Sánchez para reducir el impacto de esta crisis económica, Fernando Trías de Bes explica que se desconocen detalles para conocer el impacto que pueden tener, pero que en algunas ocasiones sí se puede hacer un cálculo aproximado. "Las ayudas que dicen que van a ir directas, si uno computa lo que mueve la agricultura y la ganadería en España, 39.000 millones, las ayudas son un 10% del PIB. Es relevante. En pesca estaríamos hablando de 68 millones sobre unos 1.300 millones y ahí estamos hablando de un 5%, pero me parece que es suficiente. Lo que hay que ver es a quién se le da, cómo, en base a qué criterios. Hay que ver cómo se distribuye. Esas son las medidas que veo más efectivas, que atacan sectores clave y pienso que son los que había que ayudar más fuertemente", explica el economista.

Otro recurso que tiene un precio desorbitado es la gasolina, a la que el Gobierno ha anunciado una reducción de 20 céntimos el litro. "Nos viene bien a todos, pero no es lo mismo el combustible para un particular que un profesional. Para el profesional forma parte de los coste. La bajada puede parecer que es mucho, 20 céntimos es un 11%, pero la gasolina hace pocos años estaba prácticamente a un euro, por lo que seguiremos pagando mucho más que anteriormente. No sé si es una buena solución", comenta sobre la medida para bajar el precio de la gasolina. Además, añade que en su opinión habría que haberse centrado en el sector profesional que necesita el combustible para realizar su actividad.

Una de las incógnitas de este plan para, entre otras cosas, bajar el precio de la luz, es quién se hará cargo de esa diferencia. No está bien descrito. Hay una doble subasta, pero al final no se sabe cómo funcionará. La mitad de la subida de la luz proviene de las variaciones del precio del gas, ¿el tope al gas de cuánto será y cómo ponderará en el cálculo? Ahora mismo no se puede calcular. Lo que creo que va a ser un 10% de bajada de la factura viendo cómo han sido el resto de medidas. Sobre quién paga eso, si es una subasta y se pone un tope, entiendo que lo va a pagar las compañías eléctricas y que no lo pagará el contribuyente, a priori. Creo que Sánchez quería poner una pica en Flandes y desligarse del sistema europeo, pero a nivel gestionar cuánto bajo la factura a la ciudadanía pienso que habría sido mejor lo que proponía Holanda y Alemania", asegura Fernando Trías de Bes