Herrera: "Van a ser las Navidades de Tócame Roque, pero también de la responsabilidad individual"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya estamos en 3 de diciembre, ya son las 08:00, hoy es un día de jueves y. ¿Sabemos cómo serán las Navidades y el fin de año y estas cosas? No, sí, bueno... Digamos que lo empezamos a sospechar. Van a ser un poco las Navidaddes de Tócame Roque. Hombre, parece claro que son las Navidades de la responsabilidad individual. Tiene usted que portarse bien. ¿Qué es portarse bien?

Digamos que el Ministerio de Sanidad y las comuinidades autónomas, con matices, pero vienen a decir exactamente eso. Caundo han explicado las normas que más o menos han ideado para todos vienen a decir, como dicen los americanos, 'It's up to you', depende de usted. ¿Por qué decimos eso? Pues por mucho que se hayan puesto limitaciones más o menos generalizadas, han puesto mala cara Madrid y Cataluña, pero bueno, esto está en manos de lo que cada cual quiera hacer.

¿Ayer qué se aprobó y resulta de obligado cumplimiento? Pues que del 23 de diciembre al 6 de enero se confinan las comunidades autónomas, es decir, teóricamente usted no puede ir de Andalucía a La Mancha o de Asturias a Galicia. Ahora bien, se puede romper ese confinamiento para visitar a familiares y a allegados.

Pues, oiga, ¿y qué es un allegado? ¿La tía Enriqueta? ¿Un compañero de Maristas con el que tienes mucha relación? Porque claro, bueno, ahora entramos en eso. En los días claves de las fiestas se amplían las reuniones a un máximo de diez personas. En el caso de los convivientes de un hogar sean más de diez, está claro, no vas a echar a tres a la calle. En el caso de que se mezcle gente de diferentes sitios se pide, pero no se obliga, a que no haya más de dos burbujas de convivencia, pero, ojo, lo de pasar de seis a 10 personas solo se contempla para la cena y comida de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que son las cuatro comidas fundamentales. En Cataluña se le añade, además, San Esteban, el día 26.

¿QUÉ ES UN "ALLEGADO"?

Bueno, entonces, tanto Nochebuena como Nochevieja tienen un toque de queda, que en este caso se retrasa hasta la 01:30. Aquello de quedarse cantando villancicos hasta las 05:00 en la casa donde hemos cenado, pues nos tenemos que quedar ahí a dormir, aunque sea en un rincón, en la terraza, en el lavadero. No hay más. Y luego, los niños cuentan. Los niños, al final, hay veces que no lo parece, pero son personas. A efectos respiratorios los niños tienen una boquita y dos pulmones como si fueran un fresador eslovaco. Exactamente igual. Con lo cual, visto así, y aunque sea un poco lioso, parece que se ha hecho un esfuerzo por contener la cosa, pero bueno, tú te pones a reflexionar sobre los detalles y que esto, al final te das cuenta de que para bien o para mal está en manos de la gente, de usted porque si usted vive en Valencia y quiere ir a pasar estos días con un allegado de Valladolid, dónde está el nivel de allegado.

Dice Illa: “Todo el mundo sabe lo que es un allegado”. Claro, sí que lo sé, pero la dirección de la Real Academia dice, el diccionario, que allegado es la persona cercana a otra por parentesco, amistad, trato o confianza. Pues ahí, chico, cabe cualquier cosa, un cliente de los futbolines. Es que que el que quiera decir que se va ver a cualquiera puede hacerlo. Es evidente que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, como las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas están pidiendo un esfuerzo de contención, es decir, oiga, si puede usted no salir, no se mueva, salga de casa lo justo, reúnase con la menos gente posible y si tiene que hacer lo contrario hay medidas. De repente se le pide a la gente que si va usted, es joven, y se va a reunir con su familia, hay personas mayores, chico, pues hazte una semana de cuarentena antes, incluso hazte un test de antígenos, que vale 18, 20 o 25 euros. Háztelo y vas tranquilo y cuando entras por la puerta lo enseñas y cuantos más, mejor. Es decir, que el sentido común prevalezca sobre cualquier norma que nos quiera dar Sanidad o las comunidades autónomas o todo lo que queramos. Y esperemos.

MUERE EL EXPRESIDENTE GALO GISCARD D'ESTAING

Miren ustedes, en las últimas 24 horas han muerto 273 personas, es un dato esperanzador la incidencia, que baja a 251 casos. Y no hay ninguna comunidad por encima de los 400 casos por 100 mi habitantes. Bueno, esto es que poco a poco la cosa va bajando. Inevitablemente, estos días de Navidad y Año Nuevo hará que seguramente repunten las circunstancias.

Yo antes abría la sección, queridos niños, a las 06:00, para explicarles que ha muerto Giscard d’Estaing. ¿Quién es, queridos niños? Fue presidente francés. Y a mí qué. Hombre, vamos a ver, fue un presidente francés que ha tenido un peso muy importante en la Unión Europea. Ha sido padre de la fallida constitución europea, durante sus años en la Presidencia ocurrieron cosas en España trascendentales en las que él colaboró o no colaboró absolutamente nada. Era un tío muy arrogante, particularmente cargante si me permiten ustedes, que pretendía ser, en el tiempo en el que aquí se produjo la muerte de Franco y la proclamación de don Juan Carlos, una especie de padrino, de tutelador. La tutela del rey francés, cosa que no era, era presidente, pero el que vino a la proclamación... El rey Juan Carlos quería que a la proclamación vinieran fundamentalmete el canciller alemán, el presidente francés, alguien de la Corona británica o del Gobierno británico, que ya sabíamos, no iban a venir al funeral del Franco, sí a la proclamación de Juan Carlos.

Pero Giscard d’Estaing, que no era demasiado partidario de venir, hubo de ser convencido y para ello se le ofreció que tuviera un trato específico, especial, un desayuno especial con croissants en Zarzuela antes de que empezaran todos los actos. Y Juan Carlos dijo: “Como si quiere tortilla española, lo que haga falta”. Es verdad que no se llevaba nada bien con Adolfo Suárez, que no lo soportaba. Y Giscard d’Estaing a Adolfo Suárez lo trataba como un advenedizo. Le tenía una hora esperando en el Palacio del Elíseo. Y Adolfo Suárez se hizo el loco viendo los cuadros que allí colgaban para obligarle a que saliera a buscarle un largo pasillo y luego le diera de comer, donde le presentó un Château Lafite, un vino excelente francés de la mejor añada y le dijo: “¿Sabe usted cuánto vale este vino que va a tomar?” Y Adolfo Suárez le contestó: “Yo solo bebo leche”. Cosa que era mentira, por cierto, y además quiero una torilla francesa. Toda esta mierda que has cocinado te la comes tú.

Era tan arrogante Giscard d’Estaing que cuando vino en el 77 de visita a España, iba a dar una alocución en el Congreso y quería que le abrieran la Puerta de Los Leones. Esto solo se abre en el inicio de la legislatura, viene el Rey y tal y que cual. Bueno, pues se fue al Senado en vez de hacerlo en el Congreso. Y sobre todo frenó la entrada de España en la Unión Europea. Era 1981, tenía a los agricultores franceses en pie de guerra, que temían la competencia, con razón, claro, de la buena agricultura española, y entonces en el 81 retrasó las cosas hasta que en el 85 ya era de cajón que entráramos en Europa. Y, desde luego, en la lucha contra ETA Giscard d’Estaing decía que ETA era un problema interno español. Por allí campaban a sus anchas y siguieron campando hasta que Felipe González convenció a Mitterrand y pasaron unos cuantos años. En fin, era un buen conocedor de España, con todo ello, queridos niños, Giscard d’Estaing venía mucho a cazar.