Herrera: "España está llamando a la puerta de los países populistas y autoritarios. Sánchez quiere ser Putin"

Vídeo

Hay que hacer costura muy final para hilar justamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo acerca de la sentencia de la Gürtel, que emitió la Audiencia Nacional y que descandenó a través de algunas frases colocadas a propósito una moción de censura que Sánchez la habría llevado a cabo por igual porque tenía la mayoría estudiada, pero con los argumentos de la sentencia algunos como el PNV curarse en salud.

¿Qué es lo que ha dicho el Supremo? Dice dos cosas con relación a la caja B del PP: que como no era algo que se juzgaba en ese caso, los magistrados no debieron pronunciarse. Un hecho del que no se acusa ni se defiende nadie, no se puede declarar probado ni siquiera en los razonamientos. El juicio de la caja B del PP llegará el año que viene. Y podemos aventurar todo lo que queramos acerca de lo que van a decir los tribunales. Pero el juicio llegará.

Y también dice el Supremo que es contradictorio afirmar que el PP salió beneficiado econónicamente sin saberlo - por eso es responsable civil y no penal - y al mismo tiempo decir que había una caja B. Es decir, el Supremo dice que el PP se lucró de la trama Gürtel y debe devolver ese dinero, pero no puede ser culpable porque a pesar de que se lucrara no constituía delito al no saberlo. La sentencia inicial de la llamada primera época de la Gürtel, que se centra en dos municipios de Madrid en 2003, el juez De Prada incorporó unas sospechas sobre la caja B del PP, que ni siquiera se juzgaba. Y puso en duda la veracidad del testimonio de Rajoy, obligado a testificar presencialmente en la Audiencia Nacional para cargarle ya de entrada la pena del telediario.

Ahora el Supremo desmonta esos razonamientos, incluidos con calzador en el fallo. ¿Para provocar el relevo del Gobierno? Por deporte no creo que lo hiciera este gran mamporrero que es José Ricardo De Prada. Incluso desmonta la otra gran falacia que se escribió para justificar la moción de censura, porque la participación del PP a título lucrativo no es más que la consecuencia de haberse beneficiado de unos abusos que no conocía según la sentencia. El título lucrativo es como la responsabilidad civil subsidiaria en un accidente para la aseguradora o para el Estado. Es una consecuencia inevitable, que no sólo no presupone participación activa sino que la descarta legalmente. ¿Eso hace menos indecente la trama Gürtel? Qué va. Las elevadas condenas a los cabecillas como 51 años de prisión para Correa, que esto no te caen si matas a una familia de tres años; 29 para Bárcenas o la esposa de Bárcenas, que sabía que esos fondos que manejaba provenían de una trama oscura. La siguiente pregunta: ¿eso va a significar - como temen en algunos ambientes del PP - que Bárcenas haga públicas algunas pruebas de las que ha alardeado y dice tener? No se sabe. Pero desde luego todo esto evidencia la gravedad de unos delitos continuados absolutamentes execrables. Y legitima la pregunta de si todo pudo hacerse sin el conocimiento del PP.

Pero que se manipulara una sentencia con falsedades para justificar un asalto político negado por las urnas es bastante grave. Además, da una pista bastante elocuente de por qué tiene tanto interés este gobierno en conquistar y doblegar el poder judicial. Sobre un pie sometido pusieron la primera piedra de su edificio y ahora ocupando el Poder Judicial lo van a alicatar hasta el techo.

Esto cambió un gobierno en España. Usted dirá que Sánchez sin esa frase de De Prada lo habría hecho igual. Puedo darle la razón porque tenía la mayoría. Pero eso le dio la justificación perfecta incluso al PNV, que acababa de aprobar los Presupuestos de Rajoy para cambiarse de mando. El resto de la historia ya la conocen, ya ven cómo va la deriva de este Gobierno.

"ESPAÑA LLAMA A LA PUERTA DE LOS PAÍSES POPULISTAS"

Mariscal

Ahora mismo lo que pretende el Gobierno es que el señor que gobierna desde la Moncloa sea como Putin. Que parezca una democracia normal pero que el tipo que gana las elecciones tengo el poder ejecutivo, la consecuente mayoría en el legislativo y además el poder judicial. Esto es chavismo o putinismo.

España está llamando a la puerta de los países populistas y autoritarios. Polonia le ha faltado tiempo para preguntar a la UE si tiene pensado sancionar a España por violentar la separación de poderes. Polonia está expedientada por ningunear a los jueces de una manera escandalosa. Y dicen los polacos que si a ellos les han metido un puro pues que se lo metan también a España. O le darán un aviso. Porque Sánchez ha presentado la proposición por dos grupos parlamentarios. ¿Qué es lo único que podría hacerle daño al Gobierno hasta el punto de tener que recapacitar sobre esta cacicada? Que la UE diga que como España, con su peso demográfico y económico, se convierta en Polonia o Hungría, lo de los fondos europeos para la pandemia queda congelado. Moncloa dice que esto no va a afectar a los fondos. Ojo que el propio PSOE pidió no dar ni un euro a Hungría y Polonia por atacar a la Justicia. Y ahora se hace aquí a la luz del día en un alarde de barbaridad constitucional.