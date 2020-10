Polonia pide explicaciones a Bruselas por la reforma judicial española

La reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren llevar a cabo PSOE y Unidas Podemos no ha sentado demasiado bien en Europa. Al menos, a Polonia, cuyo Gobierno ya ha preguntado de forma pública a Bruselas si habrá sanción para España en el caso de que la iniciativa salga adelante.

"Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?", ha cuestionado en Twitter el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski.

El viceministro polaco se ha preguntado en Twitter si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, también "intervendrá" en caso de que prospere la reforma en España.

En un mensaje posterior en los dos idiomas, y "por claridad", ha matizado que el Gobierno de Polonia considera que "el sistema judicial es un asunto interno de los Estados miembros". Así, ha subrayado que el Tribunal de Justicia (TUE) "no atribuye esta competencia a la Comisión", dando a entender que no cabrían sanciones en ninguno de los dos casos.

Dla jasności: zdaniem ���� ustrój sądownictwa jest wewnętrzną sprawą państw. TUE nie przyznaje w tej sprawie kompetencji @EU_Commission . Por claridad: según ���� el sistema judicial es un asunto interno de los estados miembros. El TUE no atribuye esta competencia a la Comisión ����

No ha sido el único alto mando polaco que ha mostrado su indignación al respecto. "La Comisión Europea y los alemanes están creando mecanismos para ponernos en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto", ha protestado el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta.

Przypominam, że polski KRS to główne źródło ataków na Polskę (za KRS de facto atakowana jest ID SN). Komisja Europejska z Niemcami tworzą mechanizmy by nas stawiać do pionu, wymuszać posłuszeństwo, tymczasem aktualny hiszpański model kompletnie im nie przeszkadza.