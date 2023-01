Herrera: "El crimen de Algeciras podría ser obra de un lobo solitario, pero responde al espíritu yihadista"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

La actualidad de este 26 de enero necesariamente pasa por Algeciras, por lo que ayer nos causaba estupor y terror. Evidente atentado terrorista islámico. Oficialmente, no se puede precisar la naturaleza del ataque, pero un análisis de los hechos ofrece poca duda al respecto. El autor es un tipo llamadoYasin Kanza,marroquí, lleva dos años en España y fue detenido inmediatamente, pero hoy va a ser trasladado a Madrid para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Tiene 25 años, iba armado con un machete de los grandes. Se presentó por la tarde en la iglesia de San Isidro de Algeciras, allí atacó al párroco que estaba en plena Eucaristía, está fuera de peligro y luego se dirigió a otro templo, a la iglesia de La Palma, y empezó a destrozar el altar. Cuando fue recriminado por el sacristán, Diego Valencia, le agredió con el machete, le causó heridas este huyó hasta la Plaza Alta, allí le pilló el marroquí y le mató le acabo de matar, le asesino.

Las fuerzas de seguridad le pudieron detener cuando se dirigía a una tercera iglesia, a la capilla de la Virgen de Europa y testigos presenciales han señalado que el atacante gritaba "Alá es grande, vas a morir, muerte a los cristianos". Este individuo se encontraba de forma irregular en España y estaba pendiente de su expulsión a Marruecos. Algunas informaciones señalan que ya había llamado la atención de las Fuerzas de Seguridad, pero carecía de antecedentes hasta ayer.

Yihadismo islamista

Este crimen nos recuerda algo que a veces olvidamos, el yihadismo islamista sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Después de ETA, el islamismo es quién nos ha golpeado con más furia. Atentados en Madrid o en Barcelona, aquellos fueron acciones organizadas meticulosamente. Lo de ayer parece que podría ser obra de un llamado lobo solitario, pero responden al mismo espíritu.

Por cierto, un recado al Community Manager, que es el que escribe las tonterías que habitualmente dice Pedro Sánchez en las redes. Diego Valencia, el sacristán, fue asesinado, no murió de muerte natural, fue asesinado igual que son asesinadas las mujeres víctimas de la violencia machista. Eso de 'lamentamos mucho el fallecimiento por el ataque', no. Es el asesinato.

Carros de combate Leopard

Ayer el Gobierno de España anunció su disposición a enviar carros de combate Leopard a Ucrania. El presidente del Gobierno y parte de sus ministros son partidarios de enviar esos carros y otros ministros de ese mismo gobierno están en contra de la medida.

Ayer sonaban a broma las explicaciones del ministro Bolaños para anunciar el envío de tanques, así este 'mini yo' hacía un llamamiento a la unidad de todos los países europeos en el apoyo a Ucrania y decía que España iba de la mano de los socios, de la OTAN, de la UE. Curiosamente, el que no va de la mano de los socios y el que no consigue la unidad de su gobierno es Pedro Sánchez. Es aquello de consejos vendo y para mí no tengo.

Tensión en el Gobierno por la guerra de Ucrania

Este es un asunto político que tensa las costuras de Frankenstein. Bolaños dijo que sí, Belarra dijo que no, y los socios preferentes del gobierno, Esquerra y Bildu, también están en contra de ayudar a Ucrania, a defenderse de la agresión de Putin.

Yolanda Díaz, dos minutos de idas y venidas, retóricas, Putin es malo, se tiene que retirar, pero esto es una escalada militar preocupante, la guerra es terrible para los ucranianos, pero también para Europa. Sánchez aún no ha dicho nada, pero su visir Bolaños ya ha adelantado, muy digno, que participaremos en el nuevo despliegue, pero dado los precedentes de este tipo habrá que tomar con cierta distancia las proclamas. Las tensiones del gobierno seguirán, pero sin consecuencias.

Ayer, por cierto, en relación con la guerra de Ucrania fue detenido el hombre que envió varias cartas explosivas a la bajada de Ucrania en Madrid y al complejo de Moncloa, es un jubilado de 74 años muy prorruso y que bueno al parecer actuó en solitario

Ahora que le decía yo lo del Community Manager a Pedro Sánchez, también se lo tengo que decir Alberto Núñez Feijo, que publica lo siguiente: "Consternado por los ataques cometidos esta tarde en Algeciras, mi pésame a la familia del sacristán fallecido". Precisamente compartís Community Manager, tú y Pedro Sánchez, tenéis el mismo que no sabe diferenciar entre un fallecimiento y un asesinato, ya sois mayorcitos para saberlo o es que contratáis a cualquiera.