Herrera: "Con la luz, el gas y el IPC, pueden imaginar el invierno divertido que podemos pasar"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

30 de septiembre del 2021, llegando ya al último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre y despedimos el 21 que nos ha dejado, hombre, alguna cosa buena, pero que también ha venido con una mala uva extraordinaria como vino el 2020, es decir, todas las tormentas han sido perfectas. Ya la última es la del volcán, bueno la del volcán, la penúltima y la última es la del IPC que ahora le cuento con las peligrosas derivadas que puede tener por delante, no quiere decir que las vaya a tener, pero sí que las puede tener. Tenemos que dilucidar si lo del IPC es temporal o por, el contrario, se va a ser estructural. Miren, la pandemia que tantos disgustos nos ha dado desde marzo del año pasado, pues ahora casi es el lado amable de la de la actualidad. Hay que seguir lamentando la muerte de 39 personas, pero es un indicador que baja como el resto. La incidencia sigue bajando a 60 casos, en algunos lugares por debajo de los 60, la presión hospitalaria sigue a la baja. Ahora ya se ha acordado recuperar el cien por cien de aforo en eventos deportivos al aire libre y decían ustedes y ¿por qué en los deportivos no se podía y sí se podía en un teatro que están cerrados? Porque dice la autoridad sanitaria, en el teatro la gente no habl, no están entre ellos dándose abrazos y que felicidad que hemos marcado un gol. En el fútbol sí, en los toros, pues, casi, casi también. Bueno, si desde luego todo es como los últimos días de la Feria de San Miguel en Sevilla, mucho abrazo no se daba la gente.

La Palma está dando a luz un nuevo terreno ganado al mar





Bueno, vamos a ver, ¿cómo va el parto de La Palma? Pues, miren creciendo la isla, creciendo terreno que es del Estado, no se hagan ilusiones. ¿Creciendo por qué? Porque hay un proceso natural por el cual la isla está dando a luz un nuevo territorio ganado al mar, diez hectáreas de momento. No deja de ser una paradoja que de este episodio volcánico, La Palma salga con más terreno en términos absolutos, pero con mucho menos del que se puede vivir y en el que se puede vivir. En la erupción de Teneguía se ganaron 2 kilómetros cuadrados en el año 71, ahora veremos cómo acaba esto, porque ya saben ustedes es impredecible todo. La preocupación está en la nube tóxica, el tamaño y el rumbo que pueda tomar que ahora, de momento, se está yendo al mar. Pero es una nube, gracias al viento mar adentro, pero ojo a ver si llega a Tenerife y la nube dificulta operaciones en sus aeropuertos, por ejemplo. Se ha formado una columna de más de 50 metros de alto -que sería equivalente a un edificio de 15 plantas de 500 metros de ancho- y con eso, la calidad del aire sigue siendo buena, pero ya veremos esto como deriva.

IPC: el demonio o la otra nube que sobrevuela toda España







Además de la nube de La Palma, hay otra nube que ahora mismo sobrevuela toda España y es la nube del impuesto de los pobres. ¿ Y qué es el impuesto de los pobres? Oiga ya soy pobre y además de que ser pobre, ¿tengo que aguantar algo más? Pues, mire, es el demonio que tiene, como siempre ya saben ustedes el demonio se llama de varias maneras, pues aquí también se le llama de varias maneras. El IPC, la inflación, el alza de los precios, la carestía de la vida. El Índice de Precios al Consumo. Están subiendo los precios y están subiendo (ayer se lo decíamos a media mañana), se han disparado hasta el 4%, cosa que no pasaba desde el año 2008, aproximadamente. Aquel momento pasó, aquello no fue culpa de Rodríguez Zapatero -a Rodríguez Zapatero le echábamos la culpa de todo, la caída Lehman Brothers no fue culpa de él, ahora bien, un gobierno que no tiene culpa de encontrarse con estas cosas (tampoco tiene culpa el Gobierno español de que la luz esté como esté o el gas esté como está), pero sí que tienen en su mano medidas para que el golpe más o menos amortigüe. El déficit con Rodríguez Zapatero cabo en el 11%, como saben ustedes, y ahora mismo veremos qué es lo que se puede hacer con una recuperación económica que no es tan optimista como creía el Gobierno y con los precios yéndose por las azoteas. ¿ Y por qué se va por las azoteas? Pues, lógicamente, por el precio de la energía, venimos hablando durante toda esta semana de ese asunto. Precio de de la luz, precio del gas, precio del petróleo. Hoy, casi, casi se rompe otro récord en lo del gas, en lo de la luz y así está. Al IPC lo empuja la subida del carburante y del gas y luego está el IPC subyacente que son los costes laborales -que este gobierno está encareciendo, está subiendo-, sin contar con los empresarios.

Lo del gas. Vamos a ver, lo del gas es fundamental en España para que usted cocine un puchero, para que se caliente su habitación, ojo que llegará el invierno y vamos a ver qué pasa. Pero también es importante porque el gas se utiliza para la fabricación de energía, ciclo combinado y esas cosas. ¿Y de dónde viene el gas? El gas viene fundamentalmente de Argelia, la mitad de nuestro gas viene de Argelia; otra parte viene de los gasoductos del norte desde Rusia y Noruega -que han cerrado un poquito del grifo-, y luego ese mercado de gas flotante en barcos, gas licuado que va al mejor postor, a un puerto o a otro puerto.

EFE/Víctor Lerena





El convenio con Argelia finaliza el 31 de octubre. Argelia manda gas a través de los canales: un gasoducto que va directamente a la Playa del Alquián, en Almería, por ahí manda el 25- 26% del gas que necesita España, y otro que llega a Tarifa, pero qué pasa por Marruecos, dónde llega otro 25-26 por ciento. Ese que pasa por Marruecos, ahora mismo, está sometido a una inestabilidad importante porque Marruecos y Argelia -viejos enemigos de la causa saharaui-, han roto relaciones diplomáticas. Claro, ahora va el ministro de Exteriores a Argelia para decir, oye no nos dejéis sin gas, vamos a renovar el acuerdo, pero, sobre todo, cuanto más me puedas enviar por el gasoducto que va directo hasta Almería y menos tenga que yo estar de pendiente del que pasa por Marruecos, mejor, porque no se sabe, no se sabe, esa crisis diplomática qué puede pasar. Si Marruecos corta ese gasoducto nos dejaste tiritando, literalmente. Así que, todas estas complicaciones y el hecho de que nos levanten alguno de los buques en los que viene el gas licuado porque pagan más los chinos, directamente, está a punto de llegar un barco Algeciras pues de repente dicen que han llamado los chinos que pagan 10 dólares más por no sé cuánto, adiós, y nos vamos, es una subasta permanente.

Pueden imaginar el invierno divertido que podemos pasar y los Presupuestos Generales del Estado que nos pueden salir. Porque las pensiones y el sueldo de los funcionarios están ligados al IPC. Si sube el 4%, pues señores hay que subir el 4%, algo que le cuesta o que supone para el Estado el 25% del PIB. Pues con esto, qué quieren que les diga: que tiempos más bonitos vamos a tener por delante a poco que nos encastillemos”.

