Garzón asegura que la subida del precio de la luz puede prolongarse más allá de 2022

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho este miércoles que las "tensiones" en los mercados que provocan subidas constantes en la factura de la electricidad durarán "perfectamente hasta la primavera del año que viene, sino más" y ha considerado que las medidas fiscales para mitigar dicho impacto son "adecuadas".



Lo ha afirmado en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, en la que ha atribuido las subidas del precio de la factura de la luz a "factores geopolíticos" y "a un mercado que es marginalista" y perjudica a España.



Ha vaticinado que las complicaciones del mercado se prolongarán en el tiempo y ha ensalzado las medidas fiscales del Gobierno para evitar que dicha subida se traslade de forma abrupta a los consumidores, como la bajada del IVA, suprimir impuestos de generación o reducir impuestos especiales que computan en el precio final de la factura.



"Creemos que estamos tomando las medidas adecuadas", ha sostenido el ministro, que ha lamentado que España no contara con "mecanismos más potentes" para que el mercado y modelo energético en España hubiera estado preparado ante esta crisis.



Ha insistido en que "las medidas" que toma el Gobierno se dirigen a "compensar o mitigar en gran medida, sino totalmente, gran parte" de las repercusiones en el precio de la factura.



Garzón ha afirmado que a día de hoy "no hay un único indicador" que ponga de manifiesto "de manera clara" cómo están repercutiendo las tensiones del mercado energético en el precio final de la electricidad -en líneas generales- ya que cada consumidor tiene un servicio contratado.



"No existe en este momento ningún registro riguroso de cómo está la factura de la luz", ha zanjado.



En este sentido, tras insistir nuevamente que las tensiones del mercado energético se prolongarán más allá del próximo año, ha considerado que es necesario alertar a las administraciones "para hacer frente a las consecuencias que pueda provocar".



Ha añadido el ministro de Consumo que las consecuencias de las tensiones en el mercado de las energías "van a exigir muchos debates y mucha atención".



Ha apuntado al "oligopolio" y beneficios de las eléctricas en España que "son muy superiores a las de otros países" -el 20 % frente al 10 % de media en la UE-, algo que es resultado de "una anomalía".



Garzón ha recalcado que las propuesta del Gobierno se encaminan a la "descarbonización" e invertir "lo suficiente" en energías renovables para que puedan cubrir "en condiciones normales" toda la demanda del mercado con el fin de "no echar mano de las energías más caras".



Ha recordado, sin embargo, que este cambio de modelo energético tomará algunos años, por lo que ahora se debe "incidir en la situación coyuntural" para mitigar el impacto en el precio de la electricidad y las consecuencias que pueda tener también en la economía.