¿Qué criterios se siguen con los aforos? Estadios al completo y teatros a medio gas

Ya es una realidad. Los estadios de fútbol podrán ocuparse al cien por cien desde este viernes. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol. A través de una nota de prensa, el departamento que encabeza Darias ha informado de que, con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebida durante el evento deportivo. Un modo de extremar precauciones. Esta decisión se convierte en un bálsamo que nos hace ver la luz al final del túnel. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer con este virus y hay muchísimos sectores económicos que luchan por sobrevivir.

Uno de ellos es el sector cultural, que reclama aforos al 100% y pasaporte COVID para no desaparecer. Mientras se alivia aforo en los estadios, los teatros, cines, conciertos... sufren limitaciones en este sentido. A finales de agosto, arrancó la nueva temporada y la industria cultural se encuentra trabajando con protocolos del mes de abril y con una taquilla muy reducida. Paco López Martín, presidente de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, ya advirtió de la situación crítica que atraviesa como empresario musical. "Si en noviembre no tengo el 100% del aforo y con el público en pie, cierro". Además, añadía que "lo peor en estos momentos es que las directivas sanitarias vigentes se escribieron en abril y no se han modificado, a pesar de tener a más gente vacunada".









La Federación de Música en España, Es Música, también ha reclamado al Gobierno la "apertura efectiva de la música en vivo en todas sus manifestaciones" al entender que "está sobradamente justificada" de acuerdo con la actual situación sanitaria y que, en caso contrario, supondrá "daños irreversibles" para el sector.

Bien es cierto que cada autonomía marca un aforo diferente en teatros, cines, y plazas de toros. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el aforo al 100% aunque con zonas limitadas. La medida implica la reserva de algunas filas en las salas de exhibición en las que se mantendrá el espacio libre a cada lado de las butacas ocupadas por personas o grupos que reserven juntos.









Mientras, en Cataluña las actividades culturales y competiciones deportivas al aire libre que tengan un aforo de más de 15.000 personas tienen permitido un 20% de la ocupación del recinto. Algo que es insuficiente para muchas empresas que viven directamente de la cultura.

El avance de la vacunación también relaja las restricciones en estos lugares, como en Andalucía. Allí, en las localidades en los que haya nivel 1 de alerta se ampliarán los aforos al 100% manteniendo la mayor distancia interpersonal posible.

La Junta de Castilla y León ha eliminado, desde el martes 21 de septiembre, las restricciones en los aforos en todos los recintos. Esta autonomía entra así en un escenario de "riesgo controlado", según apuntan las autoridades de esta región.

Por tanto, parece que la 'nueva normalidad' está cerca. Con la incidencia acumulada en descenso y el avance en la vacunación, los profesionales que viven de la cultura reclaman una relajación en las restricciones que les competen. Su objetivo no es otro que el de poder volver, poco a poco, a la normalidad y no caer (todavía más) en la quiebra provocada por la pandemia.