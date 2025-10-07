COPE
Mediodía COPE
Mediodía COPE

N A D H, un aporte antioxidante con vitaminas

Un guerrero de HSN que nos ayuda a mantener un buen estilo de vida y estar activos

Carlos Sánchez, de HSN nos habla de un pequeño guerrero, llamado N A D H, en Mediodía COPE
Carlos Sánchez, de HSN nos habla de un pequeño guerrero, llamado N A D H, en Mediodía COPE

Sin lugar a dudas, el envejecimiento es uno de los grandes enemigos a batir cuando hablamos de salud. Y es que es el principal factor asociado al desarrollo de enfermedades crónicas.

Un buen estilo de vida y mantenernos activos es fundamental, pero hoy, Carlos Sánchez, de HSN nos habla de un pequeño guerrero, llamado N A D H, que nos puede ayudar a librar esta batalla.

El NADH es una molécula fundamental para producir energía en nuestro organismo. Y como se ha podido ver en muchos estudios, a medida que sumamos años, sus niveles disminuyen.

Esto se ha asociado a muchos signos del envejecimiento, especialmente los relacionados con la fatiga o un menor rendimiento en general.

Por eso, en la web, HSNSTORE.COM podéis encontrar el NADH en formatos que van desde los 5 hasta los 20mg, que son dosis altamente efectivas para obtener todos sus beneficios.

HSN nutrición de calidad para una vida sana.

