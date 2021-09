¿Cuánto crecerá La Palma tras la llegada de la colada de lava a la costa?

La pasada madrugada la colada de lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma alcanzó finalmente el mar. Un momento que se retrasó durante días, después de que el magma comenzara a ralentizarse. No obstante, y después de que la lava empezara fluir más líquida y el volcán entrara en fase efusiva, fue cuestión de horas y terminó alcanzando la costa. Un suceso de gran preocupación, ya que la fusión del magma con el agua del mar podía generar diversos gases tóxicos.

Por el momento, los expertos han llamado a la calma y aseguran que, de momento, los gases no son un peligro para la salud. No obstante, se ha optado por perimetrar la zona tres kilómetros para evitar que los vecinos puedan acercarse a la Playa Nueva. Un punto geográfico donde ya llegó la colada de lava del volcán de San Juan en el año 1949. En aquella ocasión, no hubo que lamentar tampoco ninguna víctima.

Sí se tuvo que hacer con la erupción del volcán Teneguía, en el año 1971, por el que nació precisamente la Playa Nueva de La Palma, lugar por el que hoy está discurriendo la colada de lava del volcán Cumbre Vieja. En aquella ocasión, fallecieron dos personas y ambos lo hicieron como consecuencia de los gases tóxicos que se produjeron tras el choque término entre el magma del volcán y el agua. La playa, por aquel entonces, creció unos dos kilómetros cuadrados.

EFE/Ángel Medina G.



¿Cuánto crecerá la Playa Nueva de La Palma tras la llegada de la colada de lava a la costa?

Siguiendo todos aquellos antecedentes, lo más seguro es que al principio la vida marina desaparezca de la zona en la que está cayendo el magma, así como la flora y los elementos del suelo. Una serie de factores que, a medio y largo plazo, terminará causando diversos cambios en el fondo marino. Por un lado, la vida marina terminó pero a largo plazo se generará nueva vida gracias al enriquecimiento por los minerales y los nuevos nutrientes.

Se cree que la zona de Tazacorte seguirá esta tendencia. Al principio se destruirá por completo por la acidez del agua, la eliminación del PH y la toxicidad de la misma. No obstante, la recuperación será rápida. También hay quienes preguntan si la zona de playa aumentará su tamaño y cuánto lo hará. Por el momento, como es de esperar, no hay datos ni tampoco los expertos pueden apresurarse a tratar de adivinarlo.

Sí se sabe que, por el momento, la colada de lava ya ha comenzado a formar un delta que "poco a poco va ganando terreno al mar", tal y como ha explicado este miércoles el Instituto Español de Oceanografía. Hasta el momento no se conoce una estimación del tamaño y este proceso seguirá mientras el flujo de lava se mantenga.