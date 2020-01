Herrera: "Como fiscal general, Delgado se acomodará a las necesidades de Sánchez y ERC"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes y es 17 de enero y ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, lo cual quiere decir que es muy tarde, que es muy tarde, y que hoy estará la cosa un poquito más tranquila en Galicia, que ayer cayeron chuzos de punta, especialmente en La Coruña. Hubo puntos entre que el viento y los 100 litros por metro cuadrado hicieron del día una cosa muy agradable. En todo caso, este viernes seguirá lloviendo en la vertiente atlántica peninsular y en el noroeste, y luego las nubes en el área mediterránea van a dar paso a cielos despejados y temperaturas más o menos parecidas.

Hoy hay Consejo de Ministros. Es posiblemente el último que se celebre en viernes. Como saben, lo pasan al martes para poder entorpecer la labor parlamentaria de los portavoces de los grupos y de las sesiones de control. Veremos si la señora Batet cambia también los protocolos parlamentarios para que, hombre, acabe un Consejo de Ministros y los portavoces tengan tiempo de analizar las decisiones que se han tomado y controlar al gobierno en las diversas sesiones que hay. Veremos si lo hace, no lo sé, vamos a darle el beneficio de la duda.

¿Es en este Consejo de Ministros dónde se va a nombrar a Dolores Delgado fiscal general? Pues no porque quedan trámites todavía. Ayer se pasó uno, necesario pero no determinante, que es el informe del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Queda una sesión de Congreso, de la Comisión de Justicia, que esa va a ser a sangre y arena. Yo no me la perdería.

¿Qué dijo ayer el Consejo General del Poder Judicial? Pues, hombre, ha avalado a Dolores Delgado pero de aquella manera. ¿Es la señora Dolores Delgado o cumple los requisitos formales para ser fiscal general? Sí, claro, es fiscal y lleva x tiempo en la carrera fiscal, puede ser fiscal general. Ahora, eso ya de jurista de reconocido prestigio, como es tan subjetivo... ¿Y es idónea para el cargo? En eso no se quiso meter el Poder Judicial porque sabe que si se mete, a lo mejor se lleva una sorpresa.

Ningún fiscal general del Estado ha sido elegido nunca desde 1978 con la oposición visible a esta señora que hasta ayer era ministra de Justicia. Ni siquiera Javier Moscoso el tiempos de Felipe González, que fue el único precedente de un ministro que saltó a la institución y tuvo un rechazo tan profundo como indiciario del pulso judicial que libra el gobierno con la justicia para que esta se acomode a las necesidades de Sánchez, necesidades políticas de Sánchez derivadas del respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya.

Vamos a ver, hay que resaltar que nadie en el Consejo del Poder Judicial ha respaldado la idoneidad de Delgado para el puesto salvo un vocal propuesto por Izquierda Unida y que el voto en su conjunto en realidad es adverso. El poder puede, viene a decir el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, no se atreve a decir no debería. No se ha puesto a debatir todo ello porque su presidente no planteó la cuestión de si, entre otras cosas, de si es jurista con reconocido prestigio, si es idónea.

Hombre, acaba de ser ministra de Justicia, está contaminada. Hay muchos asuntos en los que la señora Delgado deberá abstenerse porque son asuntos que conoció en su calidad de miembro del Consejo de Ministros. Ha sido candidata a diputada socialista, electa, y ha hecho mítines en los que decía cosas como esta.

¿Es imparcial una señora para ocupar ese cargo que llama fascistas a los adversarios políticos? Pero hay más. ¿Es imparcia? ¿Tiene la característica de imparcialidad debida una individual que hace estos mítines? Bueno, pues en fin...

Ciertamente, el Poder Judicial ha quedado radicalmente dividido, pero, miren, siete vocales se han pronunciado en contra y doce a favor, pero hasta estos lo han hecho limitándose a señalar que el aspirante cumple el requisito, que son bien básicos: longevidad como fiscal y no ser un macetero, por decirlo con licencia literaria. Ni los benefactores de Delgado han querido suscribir su idoneidad, lo que sugiere una mayor resistencia del Poder Judicial de la que Sánchez querría.

Conviene recordar que por elemental dignidad Manuel Marchena rechazó la candidatura a presidir el Supremo cuando se vio sometido a debate y a polémicas partidistas. Los jueces y los fiscales, sea cual sea su adscripción porque cada uno tendrá su ideología, no reaccionan bien a una intervención política y menos si comporta tensiones severas en el pilar democrático de la separación de poderes, que es el que quiere atacar frontalmente el gobierno de Pedro Sánchez. Frontalmente. Pero ya se lo dije ayer, se lo vengo diciendo estos días, cuidado porque, además hay experiencia, los fiscales no son tan fáciles de domeñar.

Y ayer la que la que tuvo el día el día feliz fue la responsable de igualdad, que es Irene Montero, la parte femenina del matrimonio 'galaparescu'. Ayer la acusaron de plantar a la Reina Letizia. Seguramente no es culpa de ella no haber ido con la Reina Letizia a un acto. En vez de ella fue el ministro de Sanidad.Lo más probable ers que eso lo decidiera el vicepresidente del Gobierno, que es Iván Redondo en Moncloa. No, esta no va, va el otro.

¿Dónde estaba ella? Pues, en La Sexta hablando, como dice Hughes, como Cantinflas. Ese lenguaje cantinflero que tiene, diciendo que, en fin, hemos estado toda la vida gobernados por hombres, pues ahora no pasa nada porque todas las mujeres. Todos los nombramientos que ha hecho son mujeres, ¿no?

Y luego respaldó a Alba González hablando en posmoderno con ese lenguaje surrealista de la renuncia de esta señora a la Dirección General de Diversidad Etnico-racial por no estar racializada, que es un término, por cierto, que la RAE no contempla, no existe racializar. No está racializada, es decir, que es blanca, vamos, y entonces...

¿Cuáles son los colectivos de personas racializadas? Este país se está volviendo idiota, absolutamente idiota. El término racializado es perfectamente siniestro, siniestro. Y que me perdone Cantinflas, y que le perdone a Hughes, por utilizar su eregia figura para retratar a alguno de los políticos de hogaño.