Contrato fijo discontinuo: cómo funciona, indemnizaciones y cómo te va a afectar

A pesar de los efectos de la Guerra de Ucrania y de la crisis que estamos atravesando, el paro bajó tímidamente en el mes de marzo. 2.921parados menos, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 3.108.763 personas. Es la cifra más baja para este mes desde 2008, pero nos sigue situando a la cabeza del desempleo en la Unión Europea.

El dato más llamativo que nos deja este pasado mes de marzo tiene que ver con la contratación. Por primera vez en toda la serie histórica, se han formado más de medio millón de contratos indefinidos en un mes. 513.677, casi uno de cada tres. Desde que rige la nueva reforma laboral, el porcentaje de contratos indefinidos no ha dejado de aumentar. En el primer trimestre del año se han formado más de un millón de contratos fijos. Este tipo de contratos están cerca de representar un tercio de los firmados, pero los temporales siguen siendo la modalidad principal. Son 1.158.000 en el último mes. Irrumpen con fuerza los contratos indefinidos en sectores como la construcción y la agricultura. Son efectos de la nueva reforma laboral.

Pero ¿qué pasa si yo estoy buscando trabajo ahora mismo? ¿Qué tipos de contrato me puedo encontrar? Y, sobre todo, si a mí me contrataban en ciertas temporadas del año… ¿qué va a pasar ahora? ¿Me pueden contratar para la campaña de Semana Santa? ¿O ahora que viene la Feria de Abril?

Lo hablamos en la sección de 'Economía de Bolsillo' con el economista Fernando Trías de Bes. “Hoy las empresas te pueden hacer un contrato temporal, pero no se pueden olvidar de ti. Tienen que hacerte lo que se llama un contrato fijo-discontinuo. No significa que no te puedan despedir, sino que te tienen que indemnizar. Va a dar estabilidad todo esto”.