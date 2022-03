Herrera: “Cada día que no se bajan los impuestos, es un día que PSOE-Podemos se pone morado a su costa"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, ¡qué tarde es! Es martes, 15 de marzo, nos hemos jamao ya directamente la mitad de este tercer mes del año 2022, donde sigue lloviendo en gran parte del país, especialmente en el sur de la Penínsulsa, y el cielo va a estar nublado en casi toda España. Y lo que llama la atención es esa calima, esa calima que, por ejemplo, los canarios conocen bien o en algunas zonas costeras de Andalucía, o en las ciudades autónomas, pero que en el interior llueva un poco de agua con barro de vez en cuando, en fin, también te lo compro ¿eh?. Porque ya lo del cielo absolutamente naranja que ayer se vio en muchos puntos del sureste peninsular, en Alicante por ejemplo, en Murcia, en Almería o como se han puesto las calles incluso en Madrid, y en todo el centro peninsular completamente embarradas, eso ya no es habitual. Hoy es un día para, como les decía a las 6, dar la enhorabuena a los que tengan un túnel de lavado porque los próximos días se van a poner las botas, ¿no? Y si usted ha subido a su coche habrá puesto el limpiaparabrisas quitando barro y… estas cosas de marzo.

SÁNCHEZ Y EL 2% PARA DEFENSA





Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando. Esta noche ha pasado por La Sexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos. Ayer qué es lo que hizo, decir que se va aumentar el gasto de Defensa, que sabemos si es el 1,2 o el 1,4, porque da cifras diferentes y que lo va a poner en el 2%. Miren, eso de que lo va a poner en el 2% ya, en fin, mis amigos militares saben perfectamente con quién se juega los cuartos. Eso tiene que llegar en un presupuesto nuevo y a lo mejor no es el del año que viene porque el año que viene si hay elecciones pues prorroga los que hay porque los socios pues seguramente harán un desmarque de…, para ir cara a las elecciones sueltos. Y, además los de Podemos, los de Bildu, tal y que cual, ¿aumentar el presupuesto al 2% del PIB para Defensa?, anda, venga hombre. Bueno, olvídense de eso, de momento.

Él va a hacer el paripé de impulsar una denuncia contra Putin por crímenes de guerra y que está muy bien que vea crímenes de lesa humanidad en la invasión de Ucrania, pero eso resulta curioso cuando el PSOE se niega a calificar los 1.000 asesinatos de ETA también como crímenes de lesa humanidad ante el Parlamento Europeo. El PSOE ¿eh?, el PSOE de este tío, el mismo. Esas son las cosas del sanchismo, de los filoterroristas con los que nos gobiernan.

Y luego también ha anunciado una cosa muy curiosa, el Gobierno ha incautado un megayate en Barcelona que era propiedad de un oligarca ruso, lo de los impuestos y rebajar impuestos hay que mirarlo con calma pero lo de quitar a un ruso el yate, esto los socialistas lo hacen rápido, son campeones para eso, campeón olímpico. Quitarle algo a alguien, una propiedad, medalla de oro.





IMPUESTOS





Bueno, rebajar impuestos. Para meter partidas en Moncloa de 6.000 euros de jamón jabugo o 30.000 en maquillaje, para eso se dan prisa. Pero rebajar impuestos que están abrazando a los españoles habrá que esperar a finales de marzo, porque dice Sánchez Georgino, como les decía antes en frase de Martín Domingo que cada día se parece más al guapo de los hermanos Calatrava, para bajar impuestos, oiga, vamos a esperar. Entre que se espera el Consejo Europeo del 25 de marzo, a ver si ahí Bruselas saca el gas de la ecuación eléctrica y todo eso, vamos a ver cómo nos encajamos en el Consejo de Ministros del día 29. Es decir, al menos durante dos semanas más, usted vaya al supermercado o a la gasolinera a que se le vacíen el bolsillo de manera espectacular. Pero, el Gobierno mientras se forra, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cada día que no se bajan los impuestos, es un día en el que el gobierno PSOE-Podemos se pone morado a costa de su presupuesto familiar de usted.

Pero bueno, en el entretanto que va de aquí a final de mes, Sánchez dice que va a hablar con todos los partidos para diseñar ese plan de choque contra la inflación, bla, bla, bla, bla, bla…

Es un trilero profesional. Esto es culpa de la guerra, son los costes de la guerra, vamos como si aquí no llevásemos ya muchos meses soportando una situación económica tensionada y como si esto fuera ahora nuevo. Lo que pasa es que antes no tenía cuartada y se dedicaba a negar que la gente lo estuviera pasando mal y, ahora, como ve que la cosa se está poniendo fea, que lo de agotar la legislatura lo mismo no está tan claro, se pone hacerse el centrista. Yo voy a hablar con todos los partidos, a ver como mitigamos el impacto de la inflación, y tal y que cual. ¿Tú? Pero ¿cuándo has hablado tú con nadie, con otros partidos que no sean los de Frankenstein?

Y lo de no agotar la legislatura está en el ambiente, ya no lo descarta ni el PNV. Le han preguntado a Sánchez por eso y, de momento, lo niega. Qué suerte tenemos, Sánchez se ofrece para seguir porque es un presidente con experiencia, bueno lo es, claro. L que tiene es un gafe que lleva encima que… lleva desgracias para dar y para tomar. La cuestión es que en lo que Sánchez marea la perdiz para arañar unas cuantas semanas más de precios disparados, ¿en que se podrá notar un plan de choque contra la inflación? Pues, en eso el Gobierno está mintiendo y mantiene un secretismo propio de una novela de espías. Ni sabemos los sectores, ni los productos a rebajar, ni… lo que más que ha llegado a decir María Jesús Montero que es la ministra de Hacienda es esto. Bueno, los más apretados sí, ¿cuáles son? El combustible, la luz, el gas… tampoco cuesta tanto llamarlos por su nombre.

Miren, lo más fácil es la intervención del combustible, porque ahí entre los impuestos especiales y el IVA, el Gobierno se lleva el 45% de lo que usted se deja en la gasolinera. De los 100 euros que usted se puede dejar esta mañana en llenar el combustible, 45 son para esta señora. Que luego le dirá eso de que son para Educación, y Sanidad y tal, bueno, está muy bien. Se calcula que el Gobierno, si realmente se pone, podría abaratar el combustible hasta 33 céntimos por litro. Y en lo que se refiere a la luz el margen, hombre, es menor. Pero también hay margen. Ya están suspendidos los impuestos especiales y de generación, y el IVA está al 10%, se podría bajar más. El gas sigue ahí con su IVA al 21%, la bombona de butano hoy bate otro récor, 18,63 euros, IVA del 21%.









HUELGA DE TRANSPORTISTAS





Y hoy, se vivirá lasegunda jornada de paros en el transporte de mercancías. Son convocados por una asociación minoritaria y no han sido secundados de forma masiva pero, ojo con los ánimos porque en un polígono industrial de San Fernando de Henares, en Madrid, a cuenta de la huelga un piquete ha acabado con un herido de bala de la manera más tonta. Un tipo se pone a forcejear con otro individuo y resulta que ese individuo, que es un policía de incógnito, acaba disparando en defensa propia. Cuidadito con los ánimos.