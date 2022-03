Cómo afecta la subida del precio del combustible a los profesionales

Los combustibles están completamente disparados. Y no es algo nuevo porque estoy seguro que ya has podido comprobarlo tú en persona cuando te has acercado a alguna gasolinera a llenar tu depósito. Este sonido al que estamos acostumbrados muchos de nosotros es un gesto que sale cada día más caro. Mira te pongo un ejemplo. Hace una semana eché 60 euros de diésel, o lo que es lo mismo, unos 37 litros. Hoy he vuelto a hacer lo mismo pero el contador solo ha llegado a los 32 litros. Y es que desde comienzos de febrero el precio no ha parado de subir hasta llegar a los dos euros el litro. Y esto no tiene pinta de bajar. Pero hay sectores que poco a poco esta subida del combustible les está asfixiando. Una de ellos es el del transporte. Adrián es un camionero asturiano.

El combustible está logrando sus máximos históricos y eso también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras y animales a pesar de que cada vez es más caro hacerlo. Juan es un agricultor navarro. Y por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste de un combustible que ha aumentado hasta un 35% durante el último año. César es un pescador cántabro.

Por eso durante esta semana cada uno de estos sectores ha dicho basta y ha decidido protestar ante esta situación. Hoy los transportistas a través de una asociación minoritaria ha decidido convocar un paro indefinido. En la pesca, algunas flotas han hecho lo mismo y han parado su actividad mientras que el campo, se movilizará este domingo en Madrid para protestar sobre las condiciones de trabajo que tienen los agricultores y ganaderos. Por eso ante esta escalada de precios del combustible quiero hablarte de cómo afecta en el día a día a tres de los sectores más importantes que tiene nuestro país.

Los paros de los transportistas han comenzado a primera hora de la mañana con escasa incidencia a nivel nacional, pero con algunos cortes de carretera aislados e intermitentes en distintos puntos del país. Se han vivido también algunas escenas de tensión provocadas por los piquetes informativos. Y es que ahora mismo estos transportistas están viendo cómo el precio del carburante ha aumentado hasta un 30% y está absorbiendo todos sus beneficios. José Ramón es transportista de Córdoba.

Entre otras medidas se plantean incluso elevar en un 10% sus servicios para compensar las pérdidas. La huelga ha sido convocada por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Su Presidente es Manuel Hernández.

Los agricultores y ganaderos van aguantando la presión como pueden. Al incremento de la luz, los fertilizantes o los piensos hay que añadir ahora el de la gasolina, fundamental en este sector. Eduardo es de Sevilla, es olivarero y lleva más de veinte años dedicado al campo. No recuerda una crisis de precios como la que estamos viviendo en estos momentos.

Se estima que el gasto de agricultores y ganaderos en combustible supone al menos un 20 % de la factura total en sus costes. Para que te hagas una idea, un tractor de los considerados pequeños puede llegar a consumir unos 14 litros/hora. Imagínate la cuantía total solo en gasolina. Eduardo asegura que ahora el campo no es nada rentable.

El coste abusivo de la gasolina hace que estos profesionales tengan que afrontar unos gastos inasumibles teniendo en cuenta que no pueden hacer nada en el precio final de su producto. Jesús es agricultor en Tudela. Por eso el sector del campo no aguanta más y ha decidido movilizarse el próximo domingo 20 de marzo en Madrid. Una manifestación masiva que pretende protestar contra esta escalada de precios y las condiciones laborables de agricultores y ganaderos. Allí estará Eva Marín que es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas.

También la subida de precios de los carburantes ha descuadrado las facturas y las cuentas de muchos pescadores españoles. La situación es límite hasta el punto que parte de las flotas no salir a faenar porque no es rentable. Es el caso de puertos como el de Barbate, Vigo, Isla Cristina, en Huelva, Celeiro en Lugo o Almería. Javier Garat es secretario general de CEPESCA.

Tampoco la flota de cerco del Cantábrico noroeste ha salido a faenar hoy. Han convocado un paro indefinido como una primera señal de protesta por el precio del gasóleo. César Nates es el presidente de los pescadores cántabros. César tiene dos barcos de cerco y cuenta que los costes de la gasolina se han multiplicado por tres si lo comparamos con el año pasado. Y a todo eso hay que añadir que, como pasa en el campo, no depende de ellos determinar el precio final de su producto.

Como te digo, parte de la flota del puerto de Vigo ha decidido suspender su actividad debido al incremento del precio del gasóleo. Y es que aseguran que sin ayudas públicas no van a poder seguir desarrollando una actividad que genera casi diez mil empleos directos solo en el puerto vigués. El precio del carburante sigue creciendo y esa subida cada nos afecta más directamente.. Hay sectores que están viendo como se disparan los costes y que cómo cada vez es más complicado lograr beneficios… Hoy se han manifestado los transportistas autónomos y en próximas fechas lo harán los agricultores y ganaderos y los pescadores..