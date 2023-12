Herrera: "En el Ayuntamiento de Barcelona, Collboni podría verse obligado a dar entrada a los de Puigdemont"

Audio

Señoras y señores me alegro buenos días.

Herrera ha comenzado con un par de noticias de información internacional que son "relevantes". Chile se ha cargado por segunda vez su nueva Constitución. La primera ya saben ustedes fue un bodrio de extrema izquierda indigenista, lo echaron para atrás.

Y luego por otra parte en Gaza,el ejército de Israel ha descubierto el mayor túnel de Hamas hasta ahora. Una infraestructura tremenda de 4 kilómetros de longitud. En el interior podían circular incluso vehículos, transcurría a 50 metros bajo el suelo, era muy difícil de localizar por georradar. Una entrada de más de tres metros de diámetro, a 400 metros del cruce de Hered, la zona norte de Gaza el principal punto de entrada y salida de la Franja, es decir el túnel fundamentalmente utilizado para ejecutar la masacre del pasado 7 de octubre.

Un país con alta tecnología como Israel no pilló la construcción de este túnel. Para construir esto han hecho falta 20 años, millones de dólares, cemento, hormigón, hierro, electricidad, ventilación... Eso de que los grandes servicios de inteligencia pueden verle a un tío los pelos de la nariz desde un satélite... me parece a mí que menos lobos Caperucita.

Pamplona ha sido un clamor contra el pacto PSOE-Bildu

Aquí en España, Pamplona ha sido un clamor contra el pacto PSOE-Bildu. Ayer salieron miles de personas para protestar contra esa moción de censura que le va a dar la alcaldía a Bildu, la antigua ETA.

Los asistentes denunciaron el carácter inmoral de esos acuerdos. Acuerdos del PSOE con los herederos políticos de ETA. También el engaño a la población de Navarra, porque esto se les ocultó en periodo electoral, al igual que la creciente identificación del PSOE y Bildu en esa comunidad autónoma. Y esta cesión de la alcaldía es una pieza más en este muro de Sánchez.

Acuerdos del PSOE con los herederos políticos de ETA. También el engaño a la población de Navarra porque esto se les ocultó en periodo electoral, al igual que la creciente identificación del PSOE y Bildu en esa comunidad autónoma. Esta cesión de la alcaldía es una pieza más en este muro de Sánchez.

Yo le voy contando los ladrillos uno a uno: el Ayuntamiento de Pamplona, la ley de amnistía, las comisiones parlamentarias contra jueces y fuerzas de seguridad, la condonación de la deuda catalana, la foto con Puigdemont y todo lo que nos queda por ver que todavía es mucho.

Collboni y Puigdemont

Apunte la siguiente que tiene que ver con el Ayuntamiento de Barcelona. Collboni, el socialista que salió elegido gracias a los votos del PP, podría verse obligado a dar entrada a los de Puigdemont en su gobierno. Todas y cada una de esas cesiones al independentismo golpista o al independentismo que ha sido terrorista, se justifican por una razón, que no gobierne la derecha y lo hace Pedro Sánchez porque necesita esos votos y además sabe o cree saber, que su militancia -ya no sé si toda la votancia- dice bueno lo que sea, todo esto es por un bien superior que es que no gobierne la derecha. Ese es el mantra que los justifica todo.

Ahí también en ese ambiente está pendiente la respuesta de Feijóo al encuentro que ha solicitado Sánchez. Sánchez quiere reunirse con Feijóo porque quiere una foto. ¿Para qué? una foto para blanquear otras fotos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El álbum fotográfico de Sánchez es temible incluso para sus propios intereses. Feijóo ha estado dando largas la respuesta. Es importante que vaya sabiendo el orden del día, de lo que vas a tratar con este individuo, ir por ir no, ir para hacerle un favor no.