La acampada en la Universidad de Barcelona por Palestina continúa este fin de semana ante el "chantaje" del Rectorado

Creen que está "dando resultados" y exigen a la UB acciones claras

La acampada de universitarios en el Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) por Palestina continuará este fin de semana ante el "chantaje" del Rectorado de no aplicar la moción para romper relaciones con Israel hasta que abandonen la acción.

En declaraciones este viernes a Europa Press, el portavoz de Acampada per Palestina UB, Marc del Alcázar, ha asegurado que "no hay una fecha de finalización" y que el Rectorado de la UB debe cumplir la moción que instaba a romper relaciones con todas las instituciones y centros de investigación israelíes.

Según afirma, el Rectorado no les está dando ninguna respuesta sobre la aplicación de la moción, y que les han dicho que hasta que no cesen la acampada no aplicarán los puntos aprobados porque "ellos no actúan bajo coacción".

"Nosotros nos mantenemos en las mismas. Si miramos a lo largo de la historia, los derechos democráticos y las libertades se han conseguido con presión popular sobre las instituciones. No responderemos a su chantaje", ha remarcado.

Ha considerado que la acampada es "un mecanismo efectivo y está dando resultados", por lo que, a la pregunta de si se han planteado abandonarla para ver si el Rectorado aplica la moción, ha respondido que no y que continuarán hasta ver acciones claras, en sus palabras.

PARTICIPACIÓN

Hasta este viernes están participando en las asambleas de la acampada unas 100 personas y se quedan a dormir unas 60, y el portavoz ha explicado que se están financiado con sus propios recursos de donaciones y que las comidas las hacen fuera de la universidad.

Este sábado tienen previsto sumarse a la manifestación unitaria en favor de Palestina, convocada a las 17 horas por la Comunitat Palestina en Catalunya y Coalició Prou Complicitat amb Israel entre paseo de Gràcia y la Diagonal de Barcelona.