Navarra, País Vasco, Cataluña o Aragón: las comunidades en riesgo extremo con medidas más duras que Madrid

Comienza la cuenta atrás para que decaiga finalmente el estado de alarma. Con las herramientas jurídicas necesarias pendiendo de un hilo, las comunidades siguen afrontando la curva de la tercera ola que, si bien no ha sido más letal, sí ha puesto al límite la ocupación hospitalaria. No obstante, y prácticamente desde que comenzó la pandemia en España, la Comunidad de Madrid ha sido muy duramente criticada por las medidas que ha ido tomando. La región ha intentado mantener sus fronteras siempre abiertas salvo cuando ha sido obligatorio hacer cierres perimetrales. Sin llegar a cerrar la hostelería ni los interiores de los bares y restaurantes, y con un toque de queda relativamente flexible, Madrid ha sido capaz de superar la tercera ola con la estrategia de los cierres perimetrales por Zonas Básicas de Salud. En este sentido las medidas, como hemos dicho duramente criticadas e incluso puestas en entredicho, han llevado a Madrid estar en una situación de riesgo extremo cuando otras comunidades, con restricciones aún más duras, han alcanzado niveles de incidencia tan altos o incluso más como los de la región madrileña.

Según los datos oficiales, la incidencia acumulada en Madrid es de 406 casos por 100.000 habitantes. Una incidencia que se sitúa en riesgo extremo junto a la de otras comunidades como Navarra (428 casos); País Vasco, que roza los 400 casos por 100.000 habitantes (399); Aragón (271 casos); Andalucía (263 casos); Cataluña (254 casos) y las ciudades autónomas de Melilla (516 casos) y Ceuta (450 casos). En COPE hemos querido fijarnos precisamente en las comunidades cuya incidencia, también en riesgo extremo, se encuentra en niveles similares a los de Madrid con unas restricciones más duras que las que se han impuesto en Madrid.

Las comunidades con restricciones más duras e incidencias en riesgo extremo

En Navarra, por ejemplo, se van a prolongar todas las medidas restrictivas hasta que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Actualmente se mantiene el cierre del interior de toda la hostelería y de toda actividad en zonas interiores en locales recreativos. El aforo en medianas y grandes superficies es del treinta por ciento y del cincuenta en los establecimientos del pequeño comercio. Asimismo se prohíben las reuniones de personas no convivientes. El toque de queda, si bien es a las once de la noche, al igual que en la Comunidad de Madrid, la hostelería y todos los comercios deben echar el cierre a las nueve. Actualmente ha 197 navarros ingresados en los hospitales y 42 personas en las UCI, lo cual supone un 30,66 por ciento de la ocupación de este tipo de unidades.

Medidas igualmente duras las que se aplican en País Vasco, cuyo toque de queda está fijado a las diez de la noche, aunque el cierre de la hostelería y las actividades comerciales debe ser a las nueve. Además del cierre perimetral de la comunidad, también se aplican cierres en los municipios con una incidencia superior a los 400 casos por 100.000 habitantes, en los que también se prohíbe el consumo en el interior de la hostelería. Además, los aforos están marcados entre el cuarenta y el sesenta por ciento en los establecimientos según su tamaño. Actualmente la incidencia en País Vasco es de 399 casos por 100.000 habitantes, con una ocupación del 31,79 por ciento de las camas hospitalarias y un 14,49 por ciento de camas UCI (137 pacientes). De hecho, País Vasco es una de las comunidades que tiene previsto preparar nuevas medidas y decretos al margen del estado de alarma con el fin de evitar un crecimiento exponencial del a curva. Unas medidas que convierten a País Vasco en una de las comunidades que aplica las restricciones más duras del país.

En el caso de Aragón, el pasado 9 de abril se publicó un nuevo decreto en el que la comunidad prorrogaba algunas del as medidas que se habían venido aplicando hasta entonces. El Gobierno de Aragón ha ordenado el cierre de diversas ciudades y municipios debido a la alta incidencia del coronavirus. El número de personas que pueden reunirse es de cuatro en espacios cerrados y seis en espacios públicos, lo cual significa que finalmente las reuniones en espacios privados ya no se limitan solo a convivientes. El toque de queda sigue fijado a las once de la noche. La ocupación hospitalaria se sitúa ya en el 9,37 por ciento y un 25,43 de camas UCI, con 59 pacientes.

Andalucía ha optado por endurecer sus restricciones ante la rápida transmisión del virus. Desde este viernes, cuatro grandes ciudades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada y Almería) y diversos municipios deberán reducir sus aforos en lugares públicos y deberán cerrar su actividad esencial a las ocho de la tarde, al menos, durante una semana. Además, se mantiene el cierre perimetral y están prohibidos los viajes entre provincias, además del cierre de los municipios cuya incidencia supere los 500 casos por 100.000 habitantes. El toque de queda está fijado a las once de la noche, pero todos aquellos bares, comercios y servicios no esenciales en nivel de alerta tres deben cerrar a las ocho. En el caso del nivel de alerta dos, pueden cerrar a las diez y media. Los andaluces, sin embargo, sí pueden reunirse en espacios privados y se permiten las reuniones de seis personas en los exteriores y cuatro en el interior de la hostelería.

El pasado viernes, el Gobierno de la Generalitat anunció que se iban a prolongar las medidas restrictivas, lo cual mantendrá cerrada la comunidad hasta el próximo 26 de abril. Asimismo, y una de las medidas más duras, es la del cierre comarcal. El toque de queda está fijado a las diez de la noche. No se permite la reunión de no convivientes en espacios privados. En espacios públicos pueden reunirse hasta seis personas y cuatro en espacios cerrados. Los aforos en grandes superficies será del 30 por ciento, del 50 en actividades culturales y un máximo de 250 personas en casinos y salas de juego.