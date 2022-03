Herrera: "España se ha convertido en un hacedero de ultraderechistas que ríanse de las macrogranjas"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Pues me parece que les voy a contar lo mismo que les he contado a las 6.00 y a las 7.00, porque, realmente, ¿tiene tanto peso sociológico, político, históricamente interesante, el hecho de que España se haya convertido, por arte de birlibirloque, en un hacedero de ultraderechistas que ríase usted de las granjas, macrogranjas de gallinas que tanto le molestan al Gobierno? Que desde luego hay que pararse a consignar una realidad, oiga, que cambia el sentido histórico de España.España es una es una cuna de fascistas, una granja de fascistas que proliferan de una manera asombrosa.

Audio





[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DEL VIERNES 18 DE MARZO]

Es el quinto día de paros en el transporte con el suministro y ¿cómo está la situación hoy? Es fácil resumirla, peor que ayer. ¿Cómo estará mañana? Seguramente peor que hoy y ¿por qué?, porque quién tiene que hacer cosas para que esto se solvente, da largas y lo fía todo al día 29 que me arregle otro el problema. Se lo explico con tranquilidad. Nunca fue tan fácil detectar a un tonto, tonto con balcones a la calle, haciendo chaflán y, desde luego, con orientación soleada. Si quieren ustedes saber quién es un cínico, quién se conduce en esta vida con hipocresía, ponga la oreja y escuche.

Un argumentario propio de regímenes autoritarios

Ayer el Gobierno puso en marcha un argumentario que es propio de regímenes autoritarios. O sea, ¿la gente corriente protesta y la lía? Si gobierna la derecha son alegres trabajadores que simplemente defienden sus derechos, pero si el gobierno es de una maravillosa izquierda, estupenda, hacemos lo de las dictaduras, 'esto es un boicot contra el Gobierno, detrás de esto está la ultraderecha', como ustedes ha escuchado a este par de simples de ministras (Planas que tiene bastante más recorrido, vean ustedes, que ha sido más prudente). En realidad es la vieja historia de siempre, o es el contubernio judeomasónico o la ultraderecha.

Ochenta agresiones por hora a camioneros y vehículos que están perjudicando a la cadena de suministro son intolerables. Habrá que decirlo de entrada para que no sospeché, pero es que lo son ahora y lo eran cuando este Gobierno despenalizó las coacciones de los piquetes sindicales hace un año. Y lo eran cuando el que fue vicepresidente por la gracia de Sánchez, Iglesias, decía que los piquetes defendían los democracia y que los poderosos hacían todo lo posible por perjudicar a los pobrecitos piqueteros. Y ahora, ¿qué pasa? Que el Gobierno está indignado con los piquetes que hacen, exactamente, lo que han hecho los piquetes toda la vida: coaccionar violentamente al que quiere trabajar.

Pero es que a ese cinismo, se le suma el desahogo de tratar a los trabajadores españoles como si fueran idiotas, porque ahora nos quieren convencer de que todos los que apoyan los paros son peligrosos ultraderechistas. Esto es una granja de una derechistas, pero como no haberlo visto antes. Ahora están a la caza de camioneros con banderines de España en el retrovisor. ¿Quién te lo iba a decir querido camionero que me estás escuchando, que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas, lo sacas a perdidas, o sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo? Ya no eres un españolito de pie que para dar comida y estudios a tus hijos te pasas una semana sin ver a la familia por un sueldo normalito, no, ahora eres un ultraderechista y habría que preguntar a los socialistas si van a castigar en el Código Penal las actitudes más violenta de los piquetes o si son responsables por haberlo despenalizado o si van a tener tan poca vergüenza, y apuesten a que sí, de acusar a los boicoteadores y ultraderechistas y a todos los que están secundando los paros con coacciones, o sin ellas, para cuando vuelvan a estar en la oposición volver a decir que los piquetes son alegres trabajadores con orgullo de clase.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La pasividad impropia de un Gobierno que se dice sensible con los trabajadores

Y luego, miren, se agrava el paro con una pasividad impropia de un Gobierno que se dice sensible a la clase trabajadora, porque el Gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas hasta el 29 de marzo. No tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible, hasta han subvencionado una parte de la factura de la luz. Aquí, Sánchez está por ahí de gira, haciéndose fotos. A ver si consigue que la semana que viene, Bruselas comience a mover, comience a mover que no se mueve de un día para otro, que el gas no marque el precio de la luz. En el momento en el que tú desindexas del gas, el precio de la luz, el precio de la luz lo anota y baja. Pero PSOE y Podemos más los sindicatos paniaguados, toda esta pandilla de golfos subvencionados, están de su lado en no bajar impuestos a las familias porque defienden su momio, la sopa boba de la que viven a cuerpo de rey a costa del currito, de usted, de usted, de usted, de usted, y están dispuestos a esperar dos semanas más y, lo que haga falta, a ver si hay alguna alternativa que permita no tener que bajar los impuestos porque esta gente no solo no quiere bajar los impuestos, quiere subirlos. Y tú, que las estás pasando como las estás pasando, tienes que aguantar al ministro Escrivá ( y este era listo) decir que 'tu esfuerzo tampoco es para tanto, hombre, que esto es cuestión de días, que bueno, tranquilo, aguanta un poco más la inflación', mientras el Gobierno se forra. Y Yolanda Díaz, la esperanza de la eterna izquierda mundial (esta se cree la esperanza de la izquierda mundial), diciendo que no es conveniente bajar impuestos, todo lo contrario que hay que subirle a las eléctricas; ¿por qué no se lo sube a las gasísticas que son las que de verdad están ganando? Esas sí que ganan, no las eléctricas. Pero, claro, lo conveniente es que si en estas dos semanas, tú mismo tienes que ir a echar gasolina dos veces más, de los 200 euros que te dejes, 100 son para todos esos gansos.

E Irene Montero, pues con todos los gastos pagados a Chile a hacerse fotos con el majadero este (está muy irritada la izquierda chilena por haberle llamado merluzo a un perfecto merluzo como es el..., a un perfecto majadero como es el nuevo presidente de Chile), o, al menos, eso es lo que ha demostrado con sus críticas a su propio protocolo, culpando al Rey de España de haber llegado tarde, ¿a qué?





Crear problemas en lugar de solucionarlos

Ayer, para escoltar las caravanas de huelguistas y garantizar la seguridad de los camiones que si querían salir, se destinaron 16.000 guardias civiles, 7.000 policías nacionales. Pues, entre que alentó a los piquetes en su momento y que no acaba de bajar los impuestos, ¿que está pasando? Que la situación se descontrola y se empieza a notar en supermercados y en determinados mercados. El sector de la aceituna de mesa paró la producción, ayer, como lo saben, el sector lácteo; el sector de papel y cartón aseguran que están al límite; una parte de la flota pesquera está amarrada. Si 1.700 camiones se han visto afectados por la acción de los piquetes, más todos los que han parado por propia voluntad, ¿cómo se va a notar? Mercamadrid, se descargó la mitad de la mercancía; Mercabarna, tiene el puerto al lado, entró el 50% de pescado previsto, faltan berenjenas, pimientos, calabacines, lo que viene de Murcia y Almería. Mercacantabria, la descarga disminuyó un 52%, Mercaleón, un 25% menos. Hay un determiando número de productos básicos que van a empezar a escasear si esto no se arregla pronto.

Un Gobierno se justifica en su capacidad de maniobra para solucionar los problemas no para crearlos. Lo único que saben decir es que esto es un boicot de la ultraderecha que le tiene manía al Gobierno de la izquierda bonita y un poquito estúpida. Es que cualquiera va a ser considerado ultraderechista, usted y yo desde luego lo somos. Cualquiera, es para lo único que sirven, lo único que saben hacer. Y mientras tanto la calle calentándose. Ya verán ustedes, el domingo en Madrid, la manifestación del sector rural, agrario, cazador, ganadero..., ya van a ver ustedes lo que va a ser esa manifestación”.

Audio









También te interesa

La primera clave del día de Carlos Herrera: qué pasará si el gobierno no actúa rápido y continúan los paros