La primera clave del día de Carlos Herrera: qué pasará si el gobierno no actúa rápido y continúan los paros

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la quinta jornada de huelga de transportistas en España.

En primer lugar, el comunicador ha apuntado que hoy, "la situación está como ayer, pero un poquito peor", ya que "si no se hace nada la tendencia de las cosas es a empeorar". Este viernes es el quinto día de paros en el transporte, "con el suministro notando ya las consecuencias y con el gobierno demostrando lo que es y lo que se puede esperar de él".

"Últimamente, todo lo arreglan echando la culpa a la ultraderecha. Si gobierno yo, la maravillosa izquierda, hacemos lo de las dictaduras. Vaya por delante que las más de 80 agresiones a camioneros y vehículos son intolerables, realizadas por energúmenos. Lo son ahora y lo eran cuando este gobierno despenalizó las acciones de los piquetes hace un año, lo eran en 2012, cuando Iglesias decía que los piquetes defendían la democracia", ha analizado Herrera.

El comunicador ha sido muy crítico con la actitud que tiene el Gobierno con los piquetes, que dista mucho de la que tenía hace un tiempo, cuando estaba en la oposición. "Ahora el gobierno está indignado con los piquetes cuando hacen lo mismo que han hecho hasta ahora. Nos quieren convencer de que los que apoyan los paros son ultraderechistas. Como sigan sin hacer nada van a tener una concentración de chalecos amarillos".

Además, ha lanzado un mensaje directo a los transportistas: "ahora si sacas el camión a la carretera lo haces a pérdidas. ya no eres un españolito de a pie, ahora eres un boicoteador y un ultraderechista".

"Habría que preguntar a los socialistas si van a volver a castigar en el código penal las actitudes más violentas de los piquetes, si se sienten responsables de haberlo despenalizado", ha añadido, apuntando a la "irresponsabilidad de agravar los paros con una pasividad impropia de un gobierno que se dice sensible a los problemas de la clase trabajadora".

Herrera ha recordado que el gobierno "sigue empeñado en no bajar los precios hasta el 29 de marzo", fecha para la que faltan 11 días, y es que once días así, "¿saben a lo que lleva? Parte de Europa ya ha subvencionado parte de la factura de la luz, aquí no PSOE y Podemos están defendiendo la sopa boba de la que viven a cuerpo de rey, a costa del currito".

"Están dispuestos a esperar a ver si hay una alternativa que permite no tener que bajar los impuestos, porque no quieren bajar los impuestos, sino que está deseando que pase lo de Ucrania para subirlos más. Aguanta tú un poco más la inflación que el Gobierno mientras se forra. Lo conveniente es que si tienes que ir a echar gasolina dos veces más en dos semanas, de 200 euros que te gastes, 100 se los lleva el Gobierno", ha concluido.