Herrera, a Garzón: "Es su concepción política: pequeña, retorcida, encogida, con cicatrices"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias de este 10 de enero, una tercera parte del primer mes del año nos la hemos cargado. Claro que hoy tiene usted varías cosas que contemplar, desde mi humilde punto de vista con atención: una de ellas es darse cuenta de si en el trabajo le falta algún compañero por culpa de la covid, porque ahora mismo, uno de los grandes quebraderos de cabeza con la ómicron – afortunadamente no están letal como otras variantes, pero es que crea una avalancha de bajas laborales- no sé, medio millón más tal vez y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas; segunda, es que hoy vuelven los niños al colegio, 10 millones de criaturas vuelven al colegio. La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron razonables y efectivas, pero ómicron es otra cosa y ómicron hace que haya, tal vez , más aumento de contactos y con un aumento de contactos ómicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias, bueno… No abrir colegios es algo que ni se contempla, padres en casa cuidando niños, absentismo laboral, en fin, para que contarles más tragedias de todo eso.

Miren, a las 6 de la mañana hacía un repaso de todo esto. Hoy conoceremos algunos datos, efectivamente, de cómo ha ido el fin de semana. Hay alguna comunidad que habla de descenso de los contagios, pero volvemos a lo de siempre, las cifras de los contagios y los descensos de las personas contagiadas son cifras muy relativas en función del número de test que hagas. Vamos a quedarnos con las cifras que realmente nos importan que es la de ocupación de los hospitales. Cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, en España ahora mismo hay 2.000 personas en las UCI y 14.000 en camas hospitalarias. Oiga, en la proporción de los 47 o, los que seamos, millones de habitantes de España, eso quiere decir que la probabilidad de que usted ingrese en una UCI, ahora mismo, es el 0,004 %, y de ingresar en el hospital del 0,03%. Es cierto, que los centros de salud están desbordados y que este tipo de ocupación hospitalaria, cuidado no hay que darla por ligera, indudablemente, pero son cifras muy bajas en proporción a la población y más bajas, aún, en proporción a la población vacunada.

Con estos datos el miedo está menos justificado y la desatención del Gobierno, desde luego, menos aún. Vacuna, protección y cierta normalidad parece lo razonable. Tal vez cuando dentro de 20 días acabemos enero, estemos hablando de una situación completamente distinta, o no, ya veremos, ya veremos.





Sánchez no puede cesar a Garzón

También se vuelve al cole en la clase política porque, saben ustedes, en Castilla y León, 13 de febrero tenemos elecciones. Una campaña electoral que empieza a movilizar, ahora mismo, a cada uno de los actores. Por ejemplo, a Pedro Sánchez, al que ayer abroncaron en las calles, en Palencia, cuando se presentaba a un mitin para apoyar a su candidato Luis Tudanca. Y este es un problema que va a tener Pedro Sánchez dónde vaya, dónde vaya, por eso no verá usted a este sujeto en espacios abiertos.

Verá que pasa el coche a toda velocidad, y se mete directamente del cuarto de baño o en la sala donde tiene que dar las palabras, que tengan que hacer, y se vuelve a meter en el coche y si se vuelve a quitar del medio, porque va a ser su sino y más en una comunidad como Castilla y León donde la ganadería, tanto intensiva y extensiva, con una importancia notable del Sector Primario y encima un miembro del Gobierno al que Sánchez no puede cesar, porque no le nombró él, le nombró Podemos que es Alberto Garzón dice las tonterías que dice en un periódico británico. Esto sigue trayendo cola y me da a mí la sensación de que es un argumento que va a ser bastante utilizado en esa campaña electoral, que salga un ministro de España diciendo que la ganadería extensiva es muy buena, sí, pero la intensiva …contamina, carne de mala calidad, animales maltratados y lo dice en un periódico inglés.





Y, además, ahora dice que todo es problema de la manipulación que se ha realizado en España de sus declaraciones. No, no. Lo que ha dicho, está dicho y es una torpeza porque no atiende a los intereses generales; atiende nada más que a su concepción política, pequeña, menor, retorcida, encogida, con cicatrices que tienen estos de la extrema izquierda. Pero, bueno, Sánchez no va a mover ni un dedo porque que Garzón salga del Gobierno.

Medio mundo pendiente de Kazajistán

Y luego está el otro asunto que tiene a medio mundo con la vista puesta en el bajo vientre de Rusia. ¿Qué es el bajo vientre de Rusia? Es esa zona por dónde Rusia se sienten más atacable, más inestable, más débil. Es ese flanco de las estepas y de los países tartánicos y de otras realidades donde, cada vez que puede, Rusia interviene porque no le conviene ninguna inestabilidad en esos escenarios. Rusia tiene obsesión por recuperar su gloria pasada, hasta las soviéticas si fuera necesario. Esa estrategia de las fronteras de las épocas doradas y por eso interviene en países como Kazajistán donde hay un régimen al que apoyan los rusos que no quieren, por nada del mundo, que se desestabilice como Bielorrusia. Bielorrusia, para los rusos, es una provincia más que no conciben como en un día de debilidad se les dio la independencia.





Miren, ese flanco, a Rusia la ha invadido desde los suecos, los franceses, Napoleón, los alemanes, pero su pesadilla es el sur. Ucrania, por ejemplo. Ucrania es el gran miedo de Putin es que occidente, es que la OTAN entre definitivamente en Ucrania porque la frontera de Ucrania está a 400 km de Moscú, que eso en términos militares en una pedrá, está muy al alcance, por lo tanto, aberraciones históricas a parte como la de Ucracia, van a movilizar todas sus tropas para que en esos países occidente no pinte nada y luego van a hacer, como llevan haciendo últimamente, que es intervenir en elecciones de democracias avanzadas como ha ocurrido en EE.UU., los ciberataques, apoyar secesionismo ilegales como el catalán y esto pasa en un momento en el que en occidente la clase dirigente, en Europa, en EE.UU., es la más floja, sin espina dorsal desde la Segunda Guerra Mundial. Atentos a esos escenarios que parecen que están muy lejos, pero luego, en el mundo, las cosas no acaban de estar tan, tan, tan lejos como parece”.

