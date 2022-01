Fernández Mañueco, en TRECE: "Sánchez no tiene más opciones con Garzón: cesarle o exigirle una rectificación"

El presidente de Castilla y León y candidato del Partido Popular el próximo 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado este domingo en el programa de TRECE 'Código Samboal' para repasar algunas de las claves más importantes relacionadas con la actualidad política, tanto de su región como del resto de España, y también las líneas generales del proyecto con el que se presentará en las elecciones del próximo mes de febrero.

En clave nacional, Mañueco se ha referido a las polémicas palabras pronunciadas la pasada semana por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico en nuestro país: "Se han dicho muchas cosas, pero lo más grave han sido las palabras del ministro de Sánchez, Alberto Garzón. Han sido unas declaraciones irresponsables que han perjudicado gravemente a un sector fundamental para Castilla y León y el resto de España. El señor Garzón no ha rectificado y es la segunda vez en seis meses que ataca durante al sector del vacuno. El señor Sánchez tiene dos opciones, o le cesa o le exige una rectificación, no hay otra opción".

"Las declaraciones que ha dado el Gobierno han sido evasivas sin ningún sentido. Yo vengo a esta entrevista como una persona comprometida con el medio rural, el campo, los agricultores y los ganadores, que han sido siempre una seña de identidad de nuestra región", ha señalado el candidato popular.

Además, ha querido poner en valor el papel de este sector en su comunidad autónoma: "Solo en explotaciones ganaderas estamos hablando de 37.000 explotaciones y 70.000 puestos de trabajo directos, más luego los indirectos. Además, también hay que poner en valor la profunda transformación que han experimentado los hombres y las mujeres del campo. Muy pocos nos acordamos que durante la pandemia el segundo problema más grave que tuvimos era el abastecimiento de los supermercados, ahí estuvieron ellos. Los que no nos merecemos es un ministro de Sánchez que constantemente esté atacando al sector del ganado vacuno o al sector de la remolacha o a cualquier otro. Tenemos que apostar por la modernización, la transición, pero lo tenemos que hacer de la forma más eficaz y este Gobierno es ineficaz".

En cuanto al futuro, Mañueco afronta con ilusión los nuevos retos, marcados por las consecuencias que han tenido los efectos de la pandemia en Castilla y León: "Hemos cumplido en el año 2020, tenemos unos datos de empleo mejor que la media española. También unos datos de crecimiento económico mejores. Por lo tanto, podemos mirar al futuro de una manera distinta a otras comunidades autónomas. Es verdad que necesitamos una política económica en el Gobierno de España distinta, una política más eficaz para orientar y aprovechar la gestión de los fondos europeos".

En clave sanitaria, el presidente del Partido Popular se ha referido al trato que han dado a las personas mayores, sobre todo en una región con una media de edad muy elevada: "Hemos querido cuidar y mimar a las personas que vivían en residencias. También queremos cuidar a las personas mayores y estamos comprometidos con asuntos que ha dejado la pandemia como la soledad no deseada. Vamos a poner en marcha un plan en esa dirección para aplicar todos los servicios para que las personas mayores puedan vivir en su domicilios y se aprovechen de todas estas medidas".

Para poder alcanzar estos objetivos, Mañueco ha querido poner en valor la importancia de conseguir un gran equilibrio de la financiación autonómica: "La financiación autonómica tiene que asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de la zona donde viva, acceda a los mismos servicios. Estamos hablando de asuntos educativos, sociales, sanitarios o del transporte. Es fundamental que el Gobierno de España asuma esta cuestión que es de Estado. Estamos diciendo que en Castilla y León estamos infrafinanciados. No es lo mismo prestar los servicios de muchas personas en un territorio muy pequeño que en una superficie más grande. Somos la comunidad más grande de España y una de las más extensas de la Unión Europea".

"Yo apuesto por la bajada de impuestos porque es lo que genera la riqueza económica. De cara a las elecciones autonómicas ya presentaremos una política fiscal moderada, porque creemos que es la mejor dirección. Tiene que haber una política fiscal diferente para el mundo rural", ha señalado el líder del PP en Castilla y León.

También ha querido poner en valor el compromiso que los presidentes del Gobierno del Partido Popular han tenido con esta tierra: "Creo que los Gobiernos del Partido Popular, tanto de Aznar como de Rajoy, han demostrado un compromiso firme con Castilla y León. José María Aznar fue el que apostó por el túnel del Guadarrama. Sin este túnel hubiese sido casi imposible que hubiese llegado el tren de Alta Velocidad a todo el cuadrante noroeste de nuestro país. También Rajoy dio un paso adelante para que el tren llegase a a capitales como Salamanca o Zamora".

En clave de precampaña, Mañueco ha querido responder a los ataques vertidos este domingo por el candidato del Partido Socialista, Luis Tudanca, que ha criticado el cierre de centros de atención médica durante la pandemia: "Cuando se refiere a que se han cerrado consultorios, parece que este señor no se ha dado cuenta de que en los últimos casi dos años hemos tenido una pandemia y que las principales recomendaciones que nos hacían desde el ministerio de Sanidad es que tuviéremos una extremada prudencia en este tipo de instalaciones. Una vez que se está mejorando los datos de la incidencia y el control de los contagios, mi compromiso es asegurar por ley que todos los consultorios en el mundo rural estén abiertos. Ya se está recuperando la presencialidad".

Además, el candidato del Partido Popular se ha referido a los ataques de Inés Arrimadas, destacando que la líder de la formación naranja sabía desde hace tiempo los problemas que se estaban originando en el seno de la coalición: "Ella sabe perfectamente cuál ha sido el problema, lo sabe desde hace meses. Nada tiene que ver Pablo Casado en esta convocatoria, yo solo le puedo agradecer la confianza que siempre ha depositado en mí y en la decisión que he tomado. Hablaba de mi persona, pero creo que esto se trata de las personas de Castilla y León. Las personas de Castilla y León nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y queremos elegir el futuro en las urnas, no en los despachos. Yo lo que he dicho que estaban trabajando en los despachos con el Partido Socialista. Viendo las reacciones que han tenido unos y otros es claro y evidente".

También se ha referido a cuestiones como la de la despoblación y la capacidad industrial de esta región: "Le va a venir bien a Castilla y León, ahora mismo estamos pensando en sus ciudadanos. Frente al problema de la despoblación, ahora mismo hay ya hay más gente que llega de la que se va. Nuestro problema es que fallece más gente de la que nace, por eso vamos a hacer un ambicioso plan de apoyo a la natalidad. Castilla y León es la gran desconocida en cuanto a capacidad industrial. En el ámbito de la automoción somos la número uno. No hay una comunidad autónoma que tenga esa capacidad. También podríamos hablar de la industria farmacéutica, de la aeronáutica. Asimismo queremos abrir un debate del país que queremos. Debemos ser capaces de crear un modelo de país que equilibre población e industria en todo el territorio".

Además, Mañueco ha querido poner en valor el papel del Partido Popular en esta comunidad: "El partido de la tierra en Castilla y León es el Partido Popular. Estamos representados en todos los ayuntamientos de la región. Hay mujeres y hombres que se ponen la camiseta del Partido Popular en cada barrio. Estamos defendiendo con eficacia a todas las personas. Somos el partido de Castilla y León y es algo que reconoce todo el mundo".

Por último se ha referido a un posible pacto con Vox, reiterando que solo piensa en poder gobernar en solitario a partir del próximo 14 de febrero: "Mi ambición es conseguir un Gobierno en solitario y eso es lo que pido. De eso hablaremos el 14 de febrero, pero soy ambicioso y estoy convencido de que conseguiremos un resultado que nos permita ese Gobierno. Creo que las encuestas son una foto fija y si las encuestas son la foto en las que nos tenemos que fijar creo que es un error. He pedido a todos que me ayuden a conseguir ese objetivo".