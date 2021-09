Herrera: "La lava es un invasor cruel, inexorable, que hace desaparecer ante tus ojos lo que ha sido tu vida"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Son las 8.00 de la mañana, 7.00 en Canarias y miren toda la información de estos días, todas las aperturas y, no podemos saber por cuánto tiempo, van a hacer referencia a lo que está ocurriendo la isla de La Palma donde las novedades son que la profusión de lava continúa y, además, continúa ahora a través de una boca más, una novena boca que sea abierto y que va vertiendo lava -que ahora les explicaré exactamente-, con que proceder, con que camino se va haciendo para llegarte al mar y en el caso de que llegara al mar qué puede pasar.

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL MARTES 21 DE SEPTIEMBRE]

Bueno, estaremos durante toda la mañana pendientes para ver exactamente qué dirección toma, la dirección que toma esa lava es la dirección hacia abajo, es un avance lento, pero implacable y llegará al mar.¿Qué pasa cuando la lava incandescente llegue al mar? Pues lo mismo que si a un perolo de aceite hirviendo usted le tiré una botella de agua, un chorreón o lo pone por debajo del grifo, imagínese la que se lía, de salpicaduras, de humo...Pues exactamente igual cuando la masa incandescente caiga en el agua se provocarán no pocos humos, no pocos humos contaminantes además, no necesariamente buenos para la salud que dependerá del viento además que haga veremos a dónde lo lleva y cómo lo lleva.

Bueno, pues ese es uno de los líos que el volcán está provocando en esa zona de La Palma pues son nueve las bocas y yo antes le decía, oiga usted está en su casa o no, o ha sido evacuado de su casa, pero está viendo como en su negocio ganadero, en su negocio agrario va llegando poco a poco la lava. Mientras a usted le desalojan, una vez desalojado, ve la tortura que supone para los afectados ver como a cámara lenta el río de lava se come su casa, sus recuerdos de toda la vida. Porque mire, un tsunami o un tornado no deja tiempo para pensar. Luego sí, te encuentras lo que te encuentras, pero por lo menos tienes la sensación de que bastante has logrado salvando el pellejo al salir corriendo, pitando de allí, pero claro la lava avanza de forma inexorable y te da tiempo para despedirte de lo que ha sido tu vida, con parsimonia casi cruel, es decir, el magma invade las escaleras, la entrada, los cimientos de tu casa, es como un invasor que comienza a provocar chisporroteos, pequeños incendios, hace crepitar cristales, comienzan a estallar, ceden los cimientos, la estructura se viene abajo, la cubre la lava y desaparece ante sus ojos para siempre y toda esa desolación -con un ruido de fondo que no cesa-, el de un volcán que ruge continuamente como un gran motor.

Las chimenesas por las que sale el material no aflojan y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de bióxido de azufre desde el domingo y las coladas de lava, los ríos de lava han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte más avanzada. Imagínese una enorme pared de material fundido que no se detiene ante nada, que sigue buscando el mar. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí.

Ese lugar del que ya se ha ido Pedro Sánchez que se marcha a la ONU, a Estados Unidos. Hay que reconocer que todas las administraciones están haciendo bien su trabajo empezando por Sánchez que fue el primero en ir ahí. Es decir, cuando las administraciones se coordinan y procuren no “putearse”, perdónenme la expresión-, unas a otras las cosas salen más o menos, más o menos sale lo que pueden salir, porque claro aquí ya me explicarán ustedes cómo se puede evitar, no te puedes poner delante a parar el río de lava. Y luego está el lío en el que se ha metido la ministra Maroto con una tontería diciendo aquí, anunciando aquí la Pompeya futura como dice Carlos Navarro en el diario de Sevilla. Es lo mismo que cuando se puso a posar sonriendo con la navaja que le había mandado un hombre con problemas mentales, bueno ha pedido disculpas y ha reconocido que ha sido una metedura de pata, absurda.

Otras cosas, además de los pactos en el Congreso para ver si, ya da la risa, esto si el poder judicial, si llega a un pacto o no llegan a un pacto o empezar a tocar los Presupuestos para ver quién le va a apoyar o quién no le va apoyar...

¿Tiene "El Pollo" Carvajal documentos sobre Podemos?

Hay tres asuntos: uno "El Pollo” Carvajal , Hugo Carvajal, el antiguo jefe de inteligencia del régimen venezolano que ayer conoció que el Tribunal Supremo rechaza frenar la extradición a Estados Unidos. O sea, rechazar frenar quiere decir facilitar la extradición a Estados Unidos de un tío que no quiere que lo extraditen a Estados Unidos y aquí empezará a decir, a dejar caer, que él sabe, que podría entregar información sobre esto o sobre el otro, que si Podemos, nosotros sabemos que ha habido relación entre Podemos y el régimen chavista... Claro, lo sabes tú y lo sabemos los demás. O me das algo nuevo o para decir que Podemos ha tenido relación con el chavismo pues ya me lo explicarás si ellos mismos lo cuentan. ¿Tienes documentos que pongan a Iglesias y compañía en un apuro o no? Pues el juez es lo que le ha dicho, señor Pollo si usted quiere evitar la extradición suelte la mandanga si la tiene, decir que conoce, eso ya es otra cosa.

Evergrande supone el 2% del PIB de China

Luego la constructora Evergrande. China está, está mostrando algo más que inquietud por el posible colapso que pueda producir y las consecuencias que haya en los inversores en todo el mundo. Alguno dirá, bueno que se las componga los chinos, es un problema de los chinos. No, no, el mundo está interconectado y esa empresa, seguramente, tiene inversiones en otros lugares e inversores de otros lugares también están en ella. Miren Evergrande, para que tengan una idea de lo que ese Evergrande, de los 200 países que hay reconocidos en la ONU, solo hay 44 que tengan un Producto Interior Bruto más grande que esa inmobiliaria china que debe hasta de callarse. No tiene liquidez para hacer frente a las obligaciones. ¿Esto a qué lleva? Pues ya lo veremos, o la rescata el gobierno chino o cuidado, esta empresa supone el 2% del PIB de China y no es la inmobiliaria más grande que hay otra más grande todavía.

Y luego, si quieren, hablamos de la doctora Noelia de Mingo que ayer volvió a apuñalar a dos personas en un pasajem de nuevom de crisis debida a su enfermedad mental, a la enfermedad mental que padece”.



