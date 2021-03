Herrera: "Sánchez intenta quedarse con 140 mil millones de euros para su manejo clientelar"

Audio

Espero que ustedes se alegren también de recibir la presente, aquí nosotros también nos alegramos del día que hace dos de marzo, es martes y la verdad es que hoy es como para haberse perdido lo de ayer, que hubo de todo, su poquito de corrupción, su poquito de detención, su poquiro de informe oculto, su poco de... Lo único que no hubo ayer fue los de la calle en Barcelona rompiendo tiendas e intentando quemar policías. Es de lo que se salvó el día porque ayer parecía un día de esos de la película 'Todos a la cárcel'. Sarkozy, presidente francés, condenado a tres años, a Rodrigo Rato lo vuelven a investigar y uno de los registros policiales en la sede del Barça con la detención de José María Bartomeu y parte de la gente cercana, de su equipo.

¿Qué es lo que buscaban en los registros? Evidencias de que cuando dirigían el Barça dirigían dinero capcioso, pagos pequeños para contratar a una empresa que en principio se dedica al monitoreo de redes, quién habla bien de mí, quién habla mal. La juez sospecha que ese dinero fue inflado para quedarse algo de ese dinero porque si no...

El Barça está como Cataluña, es un fiel reflejo, hay decadencia, descrédito de todo tipo, pero en este caso hay algo que huele... El Barcelona que se dejó secuestrar por el independentismo, y eso lo empezó Laporta, y después los que han seguido, que no son porque Bartomeu de indeoendentista no tiene nada, pero hacen lo posible para que no sea palmario, pero no dejan de poner lacitos, etc.

El Barcelona ahora mismo está en la misma degradación que todo lo que toca el independentismo. Es invasivo. Pero se detiene a Bartomeu sin orden del tribunal que está investigando estas cosas y a seis días de unas elecciones y lo detienen los Mossos. Será que han encontrado una fotografía con Bartomeu en una bañera llena de billetes porque esto se investiga desde el verano.

¿Y de dónde salió la primera denuncia para investigar todo esto? Del famosos Roures, que está aliado con Laporta, que no puede sufrir a Bartomeu. Digamos que Bartomeu no transigió con las órdenes de Puigdemont. Laporta es lo más parecido a Puigdemont que hay. Lo va a tener mucho más fácil cuando Laporta encare, después de esta detención, supongo que le será más fácil. Vamos a ver cuánto tardamos en verlo en política. El Barça pude ser el perfecto trampolín para esas cosas.

BAJA LA INCIDENCIA DE LA COVID

Y luego, la pandemia. La transmisión está a la baja, la incidencia en 175 casos por cien mil habitantes, este fin de semana hubo 467 muertos. Son datos que ya hubiésemos querido a finales de enero. Suben muy rápido, ahora frenarlas cuestas mucho. Ahora la pregunta es qué va a pasar en Semana Santa. Usted que es trabajador, que tiene un negocio, que tambiémn quiere viajar, ¿voy a poder? ¿No voy a poder? Fernando Simón ayer cuantificaba en un mes o en un mes y medio el margen para relajar un poco las costumbres.

Y mientras tanto, ¿la vacunación alguna novedad? Un pequeño chasco porque el ansia viva que tenemos con las vacunas lo ha venido a dar Johnson. Esta farmacéutica dice que la vacuna no llegaría a España como pronto hasta abril, que tampoco es algo que nos extrañe tanto. Y en EE.UU. se han hecho a la idea de que va a tener cuello de botella su producción. Es que estamos hablando de una empresa que por muy grande que sea, todos los días tiene que producir millones y millones y millones de tarritos. Por eso no es fácil. Para vacunar al mundo entero eso es 24 horas la máquina funcionando, pero la producción no es tan sencilla. Lo que sí que parece evidente es que las vacunas están siendo efectivas.

¿En Barcelona ha habido disturbios esta noche? Parece que no. Ayer se reunieron el consejero de Interior de la Generalidad y la alcaldesa de Barcelona. ¿Para algo interesante? No, decir cosas interesantes estos elementos lo tienen más difícil que el resto de los mortales. Dijeron que cuánto lamentan la violencia y que sí se ha detenido a unos cuantos extranjeros, anarquistas italianos y franceses que han encontrado en Barcelona su parque temático, su Hollywood particular, que lo tienen más difícil para irse a Roma, pero en Barcelona les parece el paraíso porque, además, una de las fuerzas que está negociando formar parte del Gobierno, que es quien genera parte de esta violencia, son la gente de la CUP, ya están diciendo que llegan a controlar la Consejería de Interior para coartar la acción de los Mossos d'Esquadra. ¿Cómo va a reprimir la violencia quien la patrocina? Sí, sí. La madre gestante de todos los que saquean e incendian, que son esa basura de la CUP, negocia la entrada en el Gobierno con ERC. Cataluña está fuera de control en una situación irracional. ¿Eso es lo que quieren de verdad la mayoría de los catalanes?

MANEJO CLIENTELAR DE LOS FONDOS EUROPEOS

Y ayer su ilustrísima Carmen Calvo dio la venia para que el Consejo de Estado publicara el informe que el Consejo de Estado ocultó de forma torticera. No había que ser un lince, el más listo de la clase, de la facultad ni de la calle para saber que cuando el Gobieno ocultaba ese informe es porque ese informe decía cosas que no le convenían. Y el Gobierno procedió a la aprobación de su decreto sin enseñar al Parlamento lo que decía el Consejo de Estado, que eso cuesta mucho dinero y...

Sánchez intenta quedarse con 140 mil millones de “leuros” para su manejo clientelar. Lo quiere gestionar a su manera. Y el Consejo de Estado, que le recuerdo que nos cuesta 17 millones al año a todos los españoles, lo que ha venido a decir son demoledoras críticas al Gobierno. Da igual, no vinculan, pero es igual porque para estos, aunque vinculasen.

¿Qué es lo que dice? Que eso no se puede organizar vía decreto, sin garantía de control, sin un informe de la Tesorería General del Estado. Total, que es arbitrario y sin transparecia para manejar dinero a favor de clientela política. ¿Qué hará la Unión Europea? Estará vigilante, me imagino, pero el informe es demoledor.

¿Se habría abstenido Vox facilitando la aprobación del decreto habiendo conocido este informe? Oigan, ocultar toda la información a un Parlamento deliberadamente comporta una cierta gravedad, pero es que ya las cosas de esta gente no nos sorprenden ni lo más mínimo. Y lo más inquietante es que el Gobierno no contemple hacer ninguna modificación. Lo aprobado, aprobado está a pesar del repaso que les dan, que no han cambiado las cosas que les pidieron. El Gobierno se agarra al plan y que su publicación al día siguiente de la votación era obligatorio por no ser vinculante. Y así funcionan.