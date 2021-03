Emili Rousaud, en El Partidazo de COPE: "No me consta que haya otras irregularidades"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A EMILI ROUSAUD, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Los Mossos detuvieron al expresidente Josep Maria Bartomeu y registraron las oficinas del Barcelona con relación al 'Barçagate. El que fuera vicepresidente institucional del Barcelona con la Junta Directiva de Josep María Bartomeu, Emili Rousaud, aseguró en El Partidazo de COPE que "estaba dentro del club cuando todo sale a la luz".

"No tenía conocimiento de este contrato. Al no seguirse los procedimientos de control interno nos lleva a seis directivos a tomar la decisión de dimitir. No tenía garantías de que se había contratado correctamente", dijo el empresario catalán, en El Partidazo de COPE.



"Conozco a ellos y a nivel humano y personal me ha sabido mal. Tenemos que preservar la presunción de inocencia pero es un mal trago. El presidente es quién asume todos los poderes y era lógivo que esté investigado. No me hubiera imaginado la detención física de las personas, pero que este asunto caiga en el lado de Masferrer está claro".



Y también apuntó que "la progresión de la causa daba lugar a un juicio y a una sentencia". Rousaud dejó claro que detrás del 'Barçagate' "no hay una motivación política" y "no me consta que haya otras irregularidades", apuntó.



Finalmente, el exvicepresidente institucional del Barcelona admitió que fue "un poco pardillo" en la carrera electoral a la presidencia del conjunto azulgrana y espera que "todos los barcelonistas tenemos que remar a favor del nuevo presidente y tener un equipo competitivo". "En el futuro vamos a constituir un grupo de opinión", concluyó.