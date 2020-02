Herrera: "PSOE y Podemos vetan investigar los abusos a menores en los que está denunciado el marido de Oltra"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días

¿Qué tal están? Es viernes 21 de febrero del 2020. Es un día de cielos poco nubosos o despejados en casi toda la Península y Baleares, en Canarias digamos que algunas calimas de este a oeste y las temperaturas agradables, bueno, agradables, más o menos agradables.

Hoy hay muchas claves, muchos argumentos informativos, negociaciones en Bruselas, negociaciones en España, concesiones a gobiernos autónomos, a unos, claro, a otros se les niega absolutamente todo, no digamos si esos gobiernos están al cargo de otro partido que no sea el Partido Socialista o Podemos, los principales que forman el Gobierno, luego respaldado por otros muchos, el Gobierno ahora mismo de la Nación.

Una consideración antes de comenzar. Ayer los sindicatos de Canal Sur Televisión, que son una especie de filial del PSOE, fundieron a negro la pantalla de la televisión andaluza y además hay varias jornadas anunciadas de huelga y tal. La supresión de la señal ha coincidido con la propuesta de la Dirección del ente público que atender el 100% de las peticiones de los sindicatos, confirmado, anunciado horas antes del apagón, pero no ha valido para nada. Ha valido para que quede claro que la huelga no es una huelga laboral, es una huelga política. Se trata de coaccionar al Gobierno de PP y Ciudadanos y de auxiliar al PSOE de Susana o de quien llegue porque eso vaya usted a saber, es decir, lo importante es demostrar que la tele es de ellos, no de los ciudadanos, es de ellos, de los sindicatos y a lo mejor cuando lo vuelvan a encender, pues nos lo cuentan todo eso en el apartado de sucesos o en el de ocio, en concreto al lado del circo.

Bueno, vamos a ver, broncas internas en el Gobierno, pues hay broncas internas, claro, dos partidos, primer gobierno de coalición que se forma en España en este tiempo de democracia y las discrepancias son inevitables.

Bueno, pues en política de inmigración ya las hay y en política de igualdad ya las hay y se han saldado, por supuesto, con victoria de Podemos. Irene Montero, que es la ministra instagramer, va a tener su ley de protección de libertad sexual en la fecha simbólica del 8 de marzo, aunque sea un truño y aunque no haya pasado los lógicos controles de justicia. Pero bueno, vamos, ley de protección y de libertad sexual.

Hablando de protecciones, ¿quién protege a los niños que debieron estar protegidos por las administraciones? Ayer en el Parlamento de Valencia la Comunidad Valenciana los grupos de izquierda, PSOE,Compromís, Podemos también rechazaron una comisión de investigación sobre los casos de abusos a menores en centros tutelados.

Se han detectado hasta ocho casos. Pero es más sangrante el que ha derivado en una condena de cinco años contra un adulto que abusó de una menor. La Fiscalía, no el PP, la Fiscalía lamenta que la Consejería de Asuntos Sociales hubiera mantenido silenciado el caso durante cuatro meses después de la denuncia de la menor. No hicieron nada ante una denuncia por abusos, lo cual ya de por sí es un escándalo, pero es que se da la circunstancia añadida que el adulto denunciado era el marido de la titular de la Consejería, la señora Mónica Oltra.

¿Merece o no merece eso ser investigado? Y la señora Oltra, pues bastante desgracia tiene la pobre, pero ello no impide que la cuestión tenga que ser investigada políticamente. No lo es porque la izquierda lo veta. Y luego que venga Pablo Iglesias a anunciarnos una ley de protección a loa infancia, contra los abusos y tal. De momento no estaría mal investigar qué ha ocurrido en Valencia y en Baleares.

Pedro Sánchez, a todo esto, está en Bruselas porque, miren, las negociaciones en Bruselas son difíciles y largas siempre. Hombre, lo eran cuando había dinero, pues ahora mucho peor porque la cantidad de dinero se va a reducir porque se va al Reino Unido y deja un boquete que no quieren pagar Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, y no hay voluntarios, así que España puede convertirse por primera vez en su historia en contribuyente neto, ya lo es parcialmente, pero es que desde el año 85 España ha estado recibiendo fondos de cohesión, fondos estructurales, ayudas a la política agraria que es lo que ha cambiado realmente España. Fondos que han sido mejor o peor gestionados, ahora no entremos.

Sánchez está que trina porque de todo eso no le puede echar la culpa a la ultraderecha ni a Franco, no. Pues como se cumpla la amenaza de reducción de un 14% de las ayudas agrarias, de un 12% de los fondos de cohesión, pues hombre, aquí esto dará la impresión o la sensación de que el guateque se ha se ha terminado y ahora, pues a ver qué hay.

Bueno, dos cuestiones, la mesa de la autodeterminación que será el día 26 y en el que se van a sentar, por parte de la Administración Central del Estado, del Gobierno, dos partidarios de la autodeterminación de Cataluña, que son Pablo Iglesias y Manuel Castells, el ministro de universidades todavía inédito. No está mal para empezar. Y como saben, la política de Sánchez se basa en el no es no al PP o a Ciudadanos o a cualquier constitucionalista, pero el sí a todo si el interlocutor es nacionalista.

Ayer el PNV se apuntó un éxito sin paragón al acordar la transferencia de 32 competencias pendientes, 32. Y ustedes dirán: "¿Oiga, pero quedaba algo por transferir?" Bueno, pues si lo poco que quedaba ya está entregado. Y no son cosas menores. Además, la gestión de Seguridad Social, que es darle un triunfo en plena campaña electoral al PNV de Urkullu que yo no sé como lo interpretan los socialistas vascos. Estarán muy contentos seguramente porque, oh, qué bien, ya tenemos algo que también reclamábamos, pero se lo ha dado a tu oponente.

Estas son las razones, prisiones también, por la que el PNV apoyó la moción de censura contra Rajoy, para contar con un presidente del Gobierno que le diera lo que Rajoy no les dio.

Y del culebrón, como dice Maduro, pues las mentiras de siempre, el enredo del encuentro del ministro Ábalos, la vicepresidenta venezolana sancionada. Ayer Felipe González de manera simple, sencilla, atinó a señalar el núcleo del problema. ¿Qué dijo ayer Felipe González? "Yo no la habría recibido". Ningún demócrata habría recibido a esta señora, y no porque exista un acuerdo de sanciones de la Unión Europea, sino porque es la número dos de un régimen criminal, pero este Gobierno sí que la recibió. Y para tapar esa vergüenza se ha enredado en todas las mentiras posibles, una detrás de otra.

Hoy ABC cuenta que después de ese encuentro el Gobierno de España hizo gestiones ante Francia y Alemania para evitar que Juan Guaidó fuera recibido por Macron y por la señora Merkel. Tremendo, eh, tremendo. Y La Razón explica que el Gobierno ocultó al Gobierno de Portugal la presencia de Delcy Rodriguez en el avión porque Portugal podría haber impedido, en el cumplimiento de sanciones europeas, que sobrevolará su espacio aéreo como así paso.

Y aquí en España los ministros de Exteriores, Interior, Fomento enredados siguen en sus mentiras, en desmentido falsos y en un nerviosismo evidente ante un escándalo que cada día engorda un poquito más porque Cope ha tenido acceso, como les contamos, a la declaración ante notario del vigilante de seguridad y del resto de vigilantes que, efectivamente, aseguraron que la señora Delcy Rodríguez no quería pasar por el control de seguridad para coger el vuelo a Doha que cogió. Se negaba a pasar por ese control y cada día vamos sabiendo un detallito más. Y cada día alguien, espero, se le vaya cayendo un poquito más la cara de vergüenza.