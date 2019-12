García Muñiz: “Llama la atención el respaldo de Podemos al discurso del Rey”

Buenos días. Bienvenidos a ‘Herrera en Cope’. ¿Qué tal están? ¿Qué tal han pasado la Nochebuena y la Navidad?

Esperamos que bien, que hayan podido estar con su familia o con quién ustedes quisieran, que hayan tenido una cena y una comida tranquila, que las hayan disfrutado y que no se me hayan puesto hasta arriba de cadmio ¿eh?. Ya saben que este año nos habían recomendado no chupar las cabezas de las gambas porque dicen que en esa parte de la anatomía de este crustáceo se acumula este metal, que en exceso puede resultar malo para la salud.

Pero vamos, comerse una gamba sin chupar la cabeza es como tomarse un huevo frito sin mojar en la yema. Es casi casi imposible… porque hay gestos, costumbres, que ya van en nuestro ADN…y ésta es una de ellas…Pero bueno, haremos caso y nos controlaremos que aún nos quedan la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo y la de Reyes….

Y una recomendación más… en estas citas navideñas que celebraremos en breve ni hablar de política ¿eh?…que luego vienen las discusiones, el cuñadismo, y todas esas cosas que pueden arruinar una bonita y plácida comida familiar…Y es que está el patio como para ponerse a arreglar el país con la familia… Hagánme caso, descarten la idea y hablen de otras cosas como el cambio climático que está tan de moda. Aunque pensándolo bien, seguro que el cuñao aquí también nos sale negacionista y nos la lía.

En fin. De lo que todavía se sigue hablando hoy es del mensaje de Navidad del Rey. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? ¿Creen que estuvo acertado o se esperaban otra cosa? Pues aquí hay opiniones para todos los gustos.

Lo cierto es que había mucha expectación por escuchar ese mensaje de don Felipe que llega en un momento de incertidumbre política, en medio de las negociaciones para formar Gobierno y porque es poco habitual que el partido más votado trate de apoyarse en quienes han tratado de promover una ruptura territorial y amenazan con volver a intentarlo.

Saben que el Rey mantiene una neutralidad política. El papel que le otorga la Constitución es el de árbitro por eso en su mensaje destacó que la investidura de Pedro Sánchez está en manos del Congreso.

Pero esa neutralidad no le impidió reconocer que entre las preocupaciones de los españoles además del paro, los problemas económicos o el deterioro de las instituciones se encuentra Cataluña.

Una serie preocupación para Don Felipe, que por cierto sólo pronunció la palabra Cataluña una sola vez.

Destacó también de los logros conseguidos por la España democrática y unida. Habló de un país moderno, del valor de la Constitución y de la concordia.

Don Felipe pidió además huir de los extremismos, reclamó unidad y apeló a la confianza en el Estado español y al entendimiento dentro de la Constitución.

El discurso en total duró 12 minutos. Y en las últimas horas se han sucedido las reacciones que suelen servir para revelar la posición de cada partido. En un primer momento las palabras de don Felipe recibieron el apoyo de PP y Ciudadanos.

Llama la atención el silencio de Moncloa, nadie del Gobierno se ha pronunciado sobre el discurso del Rey. Y llamó la atención la calma que se tomaron desde el PSOE para hacer una valoración. Fue Cristina Narbona, la presidenta socialista, la que salió a dar la cara y destacó la parte del discurso que más se acomoda a lo que su partido necesita en este momento.

La valoración de Vox la hizo Santiago Abascal a través de un mensaje en Twitter donde aplaudía "la sensatez y templanza" de don Felipe.

Pero bueno que PSOE, PP, Ciudadnos y Vox apoyaran el mensaje del Rey era de esperar. Lo llamativo este año es que Podemos también ha respaldado ese discurso. Escuchen a Pablo Echenique

Como se pueden imaginar las críticas han venido desde los partidos independentistas. Y, de nuevo, uno de los más duros ha sido Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra, les recuerdo que es el posible socio de investidura de Pedro Sánchez.

Bueno pues Rufián, como suele ser habitual en él -en Twitter- comparó el discurso del Rey con un mitin de Vox; y como también suele ser habiutal en él, tiró de ironía y dijo que al que no le haya gustado el discurso del Rey que no le vote más.

Y Quim Torra, que ya saben que vive en esa otra realidad paralela, se atrevió a corregir al Rey y le dijo que Cataluña no es una seria preocupación, .lo es el estado español .

El que también ha despreciado el mensaje del Rey es el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, que ha dicho que las palabras de Don Felipe son de una irrelevancia total y tanto la Constitución como el Rey son un elemento de represión".

Maragall también ha hablado de las negociaciones de su formación con el PSOE y dice el acuerdo no está "ni mucho menos cerrado".

Pues estamos a 26 de diciembre, es decir en cinco días decimos adiós a este 2019, y o se producen avances en las próximas horas o la investidura de Pedro Sánchez ya tendrá que esperar a enero.

Bueno, son días en los que proliferan las felicitaciones de Navidad y nos ha llamado la atención la de este año de la Sagrada Familia. Un vídeo que han colgado en las redes sociales que se titula «El espíritu de la Navidad en el que se apela a la unión y en el que sus protagonistas cantan el villancico Noche de Paz.

A medida que avanza el vídeo se escucha como van cantando en diferentes idiomas, empiezan en catalán y luego se escucha en alemán, árabe, inglés, coreano y en lengua de signos en catalán, pero ¿adivinan en que idioma no suena? Pues sí, ni rastro del español, tan solo en la última imagen del vídeo, justo al final se puede leer un rótulo en el que pone Feliz Navidad junto a Bon Nadal y Merry Christmas.

Son días de felicitaciones y también de villancicos y me van a permitir que les ponga uno que resume perfectamente la situación política de nuestro país.

El niño del Ukelele es autor de este villancico político que como acaban de escuchar, tiene mucha guasa