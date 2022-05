¿Da el PP un cheque en blanco a Sánchez con la nueva Ley de Seguridad Nacional? Así lo analiza Carlos Herrera

Audio

Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de este viernes 13 de mayo, viernes y 13. A la actualidad solo le falta un tío con una careta de hockey y una motosierra correteando por ahí.





FINLANDIA Y SUECIA QUIEREN FORMAR PARTE DE LA OTAN





Bueno, el primer foco viene estando, ya se lo adelantamos, en Finlandia y luego en Suecia. Especialmente Finlandia que le ha dicho a la OTAN ‘¿a usted no le importa que yo me apunte?, y la OTAN le ha dicho antes de fin de año estás dentro. Y eso ¿qué quiere decir?, ¿a usted que le afecta esas cosas? Miren, Filandia no es que fuera un país, Finlandia era un país neutralizado por imposición de los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial; los rusos no querían que desde allí les le llegara ninguna inversión y bueno, pues más o menos, Occidente y Oriente llegaron a ese acuerdo y Finlandia, al igual que Suecia se declararon, uno país neutralizado y el otro neutral. Neutral no quiere decir pacifista y con un tío fumando un porro, un soldado fumando un porro en el borde de un camino; no, no, tienen ejércitos los dos países muy importantes, especialmente los suecos. Pero bueno, finalmente los vecinos de Rusia gracias a ese tipo de acuerdo, pues hombre, tenían garantías al declararse neutrales de no ser invadidos o atacados; pero ¿qué es lo que pasó? que a la vista de la invasión de Ucrania, de las atrocidades que han hecho allí, los finlandeses han dicho mire usted está aquí hemos llegado. Los finlandeses son unos señores… son pocos, tienen mucho territorio, hace un frío del carajo, allí sí que hace frío, y a cada uno le toca un reno más o menos. Y su vida transcurre dentro de personas afables, tienen buen criterio, estudian bien… bueno, esas cosas. Pero han dicho, casi el 80% ¿eh?, de apoyo al Gobierno por esta decisión nos metemos en la OTAN. Curiosamente la guerra que Putin justifico por la supuesta expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, ha tenido un efecto contraproducente; ahora cualquier vecino ha podido comprobar para qué le ha servido a Ucrania ser neutral. Claro, y Finlandia dice, buena lógica, la mejor protección para evitar que allí pueda pasar lo que Mariupol es que esté aquí la OTAN.

Moscú ¿qué dice? Pues decisiones técnico militares, esto ha hinchado el discurso diciendo que no trae precisamente seguridad la zona, etcétera, etcétera. Bueno, pero tú ya sabes que la OTAN ya no lo tiene solo en los países bálticos, también lo tienes en Finlandia que son 1.300 o 2.000, yo no he contado los kilómetros que hay de frontera, pero vamos, que hay un paseíto de frontera, más de 1000 km.









La vertiente energética sí que se complica porque ahora ha dicho Putin cierro un gasoducto de gas que pasa por Polonia, los alemanes dicen que ya se lo esperaban y, bueno en fin, que van a ver cómo lo pueden arreglar y todos los demás cómo lo pueden arreglar. Pero bueno, si tú ahora dejas de comprar a Rusia es verdad que les dejas de dar dinero a Rusia y Rusia lo va a pasar regular, además con las sanciones que está aguantando. Pero allá donde tú vayas a comprar el gas, el gas subirá de precio por aumento de la demanda. ¿Dónde se está comprando gas ahora? Los argelinos que siguen surtiendo España, Italia que pueden ser los dos países que canalicen hacia Europa el gas argelino; y luego, efectivamente, España que tiene plantas regasificadoras, y esta mañana hablaremos de ello. Poder recibir gas licuado en barcos, eso se hace bueno en fin, se hace como el algodón de las ferias y luego se manda a otros lugares y lo tienes tú para consumir, todo más claro. Y ¿eso de dónde vendría?, pues de lugares de Estados Unidos y otros lugares Catar, que es el máximo exportador mundial de gas licuado que va a aumentar su producción; tanto es así, esto no es broma no es un chiste, es que le hemos dado al emir de Qatar el collar de la Orden de Isabel la Católica, que si Isabel la Católica levantara la cabeza diría hay que ver dónde estáis poniendo los collarcitos mío. Qatar, país que no respeta mujeres, homosexuales… para esto ya da igual porque el gas, el gas… como era aquello que decía el cantamañanas de Pablo Iglesias: ‘cabalgar contradicciones, bueno pues eso, cabalgar contradicciones’.

EL PP APOYA AL GOBIERNO APROBANDO LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL





Aquí nosotros andamos en la crónica política, ya saben ustedes cuál es, la de que ayer la Ley de Seguridad Nacional la salvó el PP, Vox y Ciudadanos. En el caso de Ciudadanos y Vox son partidos que no cuentan con la masa crítica de parlamentarios suficientes para tumbar o no las cosas; y además, no son ahora mismo alternativa de gobierno, el PP sí. Y a muchos les llama la atención que los mangantes, que eran así calificados ayer, sean hoy mangantes al rescate, o sea sacarles las castañas del fuego al Gobierno para que Sánchez se venga arriba y vaya por ahí presumiendo de su geometría variable y todos estos cuentos que suele decir.

Traducido del sanchismo al español: a mí me da igual el despelote en el que tengo sumida la política española, porque lo de las cosas del Estado las acabo aprobando con el PP y las barbaridades las apruebo con lo de Frankenstein. ¿Qué dice el PP? Lo que hemos impedido es una enmienda a la totalidad, de tal manera que ahora se puede debatir esta Ley y podemos presentar enmiendas; si no nos las aprueban, que no te las van a probar, pues entonces tumbamos esa ley, que es una ley en buena medida basada la famosa Ley Mordaza del PP, pero ojo al PP. Entre hacer las cosas por razones de Estado y hacer el tonto, a veces hay una línea muy fina. O de verdad enmienda esa ley, o la tumba o le está dando a Sánchez un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana cuando el propio Sánchez diga que es que España tiene una emergencia, ojo con eso. Porque hablamos de que el presidente de los estados de alarma inconstitucionales, del asalto al poder judicial, de la monitorización de las redes con la Guardia Civil –acuérdense de aquel general que salió diciendo bobadas-; de la expulsión de Pérez de los Cobos, de Paz Esteban; de los indultos a hurtadillas en contra del Supremo; del ataque al CNI… ese mismo tío pueda incautar la propiedad privada, las industrias, no sé hasta los ahorros y lo que le parezca oportuno si él decide que estamos en crisis. O porque eso en manos de un tío normal, bueno; pero cuando te sale uno de estos, ya hemos visto cómo se las gasta, le dan igual las normas las leyes, las instituciones, juega con todo, se salta lo que haga falta, vende lo que sea menester para lograr el objetivo. Y esta Ley, que en principio podría parecer razonable, deja de serlo en las manos incorrectas y las de Sánchez son las más incorrectas de todos. El tío que ha vendido al CNI para arrodillarse ante unos golpistas no puede, bajo ningún concepto ni circunstancia, tener un poder absoluto. El peligro es muy evidente y la oposición no puede hacer de tonto útil. Hay pocas razones de Estado mayor que ponerle límites a un presidente capaz de humillar a la inteligencia española para contentar a la mafia que lo tiene trincado por el cono sur.













LAS CONTRADICCIONES DE MARGARITA ROBLES





Ayer había relevo en el CNI y salió Margarita Robles, que yo creo de verdad le decía antes, que es que la de Sanidad en el Consejo de Ministros le ha inyectado un virus de Cantinflas, porque el speach de Margarita Robles no puede ser más..., escúchenlo, no lo califico. Vamos a ver, ¿a cambiar o no va a cambiar?, ¿va a cambiar poco o no va cambiar nada?, ¿va a cambiar mucho no va a cambiar?, eso es Cantinflas. Pero vamos a cambiar algo para que no cambie nada, pero ¡qué tomadura de pelo es esa! ¿Por qué nos consideran, de verdad, a los españoles no niños porque hay niños que se dan cuenta cuando les tomas el pelo? Y otros que no se dan cuenta de nada porque están a la cuarta pregunta, todo el día en el mundo de sus fantasías.

De verdad, hombre, de verdad, un poco de respeto a la ciudadanía.