Herrera, atónito con el país al que España ha impuesto el collar de la Orden de Isabel la Católica

La crisis energética que vive el mundo, y especialmente Europa, está forjando alianzas geostratégicas que, como poco, llaman la atención. En el caso de nuestro país, la situación es también compleja, ya que, aun sin depender en exceso del gas ruso, mantenemos un fino equilibrio con países que históricamente han representado una amenaza para algunos de nuestros intereses en el extranjero.

"Le estamos haciendo más de oro todavía"

"España está mandando gas argelino al resto de Europa de la manera que se puede, porque los grandes gasoductos que podrían unir España con Francia no están construidos, normalmente, por reservas francesas.", ha apuntado Carlos Herrera en su análisis. Un caso que hace que, irremediablemente, miremos hacia el sur, donde tenemos otros socios, que no han sido siempre lo fiables que prometían.

"Total, al que le estamos haciendo más de oro todavía es al emir de Qatar. ¿Y por qué Qatar? Porque es el máximo exportador del mundo de gas licuado, también Estados Unidos, también otros países, pero gas licuado. Se transporta como ustedes saben en barcos", siendo, precisamente, España uno de los países de Europa que mejores conexiones tiene para resgasificar ese gas líquido que se trae desde otras partes del mundo a nuestros puertos.





Toda esta estrategia de reabastecimiento de gas que pasa por nuestro país está haciendo que nuestros lazos con el emirato de Qatar se hayan estrechado de forma sorprendente: "Tanto es así que es que incluso le hemos dado el collar de la Orden de Isabel la Católica, ¡al emir de Qatar! Ustedes dirán, ¿y eso? Bueno, pues porque Qatar, a la que ya convenció Estados Unidos, ha aumentado su producción de gas licuado para que ahora mismo los europeos no pasemos (no es lo mismo el verano que el invierno), pero para que no pasemos determinadas penurias", ha comentado un sorprendido Carlos Herrera con una noticia que se ha conocido en las últimas horas.

Los problemas internos de Qatar y la crisis en Europa

"El collar y lo que pida", es lo que apunta Herrera: "Y esa cosa de que Qatar no respeta a las mujeres o a los homosexuales, pues ya lo veremos otro día", ha apuntado con cierta ironía.





Donde realmente se notan los problemas que produce la crisis energética es en países del norte de Europa: "Es verdad que en invierno se tira mucho más de gas, sobre todo en Alemania. En España en invierno hace frío, bueno, sí, hace fresquito. Pero en Alemania, como no tengas gas y calefacción, te comes los dedos de los pies", ha apuntado el presentador de 'Herrera en COPE'.

