Finlandia, que comparte miles de kilómetros de frontera con Rusia, quiere ingresar en la OTAN

“La paz no es el estado natural de las cosas. Europa es la paz, pero no basta. Si el resto del mundo no tiene paz, nosotros tampoco la tendremos”. Este es parte del discurso del Alto Representante de la Política Exterior Josep Borrell en el Parlamento Europeo poco después de que Rusia empezase la cruel invasión de Ucrania. Una guerra que está teniendo lugar en Europa y que está provocando que cambie la seguridad en el mundo.

La Unión Europea está creando las bases para el futuro ejército europeo, todos los países aumentan su presupuesto en defensa y ahora países como Finlandia o Suecia abandonan su soledad militar y apoyan su ingreso en la OTAN.

En las últimas horas Finlandia, en una decisión histórica, ha llegado a la conclusión de que debe pedir el ingreso en la OTAN sin demora. Una decisión que acaba con más de 80 años de no alineamiento y que se lleva a cabo ante la amenaza que Rusia está suponiendo para la seguridad en Europa.

El caso de Finlandia llama poderosamente la atención porque comparte con Rusia más de 1.300 kilómetros de frontera. No le han importado las recientes amenazas de Rusia en las que aseguraba que tendría consecuencias un ingreso de Finlandia en la OTAN, finalmente el gobierno de Helsinki ha tomado esta decisión que el Parlamento podría aprobar en los próximos días.

Fuentes de la alianza en Bruselas han confirmado que si estos pasos se dan con rapidez, Finlandia podría convertirse en miembro de la OTAN en la cumbre que la alianza celebrará en Madrid los próximos 29 y 30 de Junio.

Suecia podría seguir en las próximas horas el mismo camino de Finlandia y pedir su ingreso en la OTAN. El presidente Ruso Vladimir Putin está viendo como aumenta la presencia de la Alianza en sus fronteras algo que siempre ha querido impedir.

Si Finlandia entra a formar parte de los aliados se convertiría en el país número 31 de la OTAN.