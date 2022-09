Carlos Herrera: “La vuelta al cole es un 30% más cara este año”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana de un día de lunes, ¡qué día de felicidad!, ¡qué maravilla!. Ver como agoniza un domingo por la tarde, entre las sombras siempre solitarias, sombra y solitaria fíjense que es difícil la coincidencia, bueno. De un domingo en la tarde y cómo se anuncia una mañana del lunes, y una mañana del lunes volver de nuevo a una cierta más o menos normalidad menos los que han sido listos y han cogido las vacaciones en septiembre, digamos que quién más quién menos empieza a ir a los mismos sitios y hacer las mismas cosas. Entre otros, los niños. Con una inflación del 30 %, la vuelta al cole es un 30% más cara este año, lo saben bien los padres de todos ellos.

TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED, PEDRO SÁNCHEZ





Es el día, de todas maneras, es el día en el que la vuelta la 'Vuelta a España de Pedro Sánchez' hace, que esta es la auténtica vuelta además de la Vuelta Ciclista, hace lo que se llama una etapa neutralizada. Después de haber estado en Sevilla, ahora va a estar en La Moncloa con ‘Las 50 sombras de Pedrito’. Era un momento muy esperado. Sánchez se reúne con 50 amiguetes, como da las ruedas de prensa o las entrevistas, con preguntas dirigidas, monólogos tediosos… pero no para que le hagan las preguntas que no se deja hacer. ¿Imaginan ustedes que hoy alguno de los seis, de esos 50, que va a preguntarle a Sánchez pero presidente díganos estamos en, necesitamos saber qué pasa con la inflación y…? ¿Ustedes creen que le van a preguntar quién le espió, quién le sonsacó de su teléfono, algo que le sonsacaron, por qué pegó un volantazo con el Sáhara, por qué le regaló competencias penitenciales al PNV para que ahora salgan de la cárcel entre un ‘ongi etorri’ gentuza como Txapote o Henri Parot? ¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia cuando íbamos a salir más fuertes, y ahora estamos ya en salimos más pobres? ¿Por qué indultó a Junqueras? ¿Va a volver a prometer que jamás será presidente por Podemos, Esquerra y Bildu; o va a reconocer que es seguir pactando su plan con todos ellos? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el Gobierno con la inflación mientras todo el mundo se empobrece casi 11 %? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca, por la subida de los tipos de interés? Sería fantástico que alguna de estas preguntas, alguno de los 50, ‘50 sombras de Pedrito’ se la pusiesen delante. ¿Escribió usted su tesis? ¿No la escribió? ¿La mentira es aceptable en política? Lo escribía Luis Ventoso ayer, ¿qué cifra de pufo va a dejar usted cuando se vaya? ¿Los 25 mil millones de déficit oculto que dejó Rodríguez Zapatero?

Bueno, pues de eso tendremos noción mañana porque es que, además, como les digo Sánchez estuvo en Sevilla y en Sevilla, claro, en esos… Blindar automática y completamente un barrio o una actuación o un paseo es muy difícil, y se te cuelan voces claro que se te cuelan voces. ¿No se te van a colar?, que te dicen de todo menos bonito. Ponía en una pancarta: ‘Que te vote Txapote’; esa pancarta la vamos a ver algún día más en las diferentes etapas de la Vuelta de Sánchez por España para hacer eso que se llama encuentros con la gente piel con piel. ¡Qué felicidad!

Luego, algún día, hablaremos claro del destrozo institucional, del proyecto de país que no existe, de las reformas imprescindibles que no se toman, ect, ect. De momento le digo que hoy la luz después de 3 días de bajadas vuelve a subir, el gas también sube un poco y el euríbor, que es con lo que se calcula la herramienta con lo que se calcula lo que paga usted de hipoteca está en el 1’87, eso está por encima de la media con la que cerró agosto, que de por sí ya era el nivel más alto de los últimos 12 años. Los rusos se han inventado una avería para no abrir el gasoducto con Alemania, cosa que por otra parte ya sospechaba todo el mundo y vamos a ver qué pasa por allí. Los alemanes han aprobado un paquete de ayudas de 65 millones de euros, nosotros aquí pues hombre claro que hay ayudas pero es muy interesante lo que ha dicho este fin de semana Patxi López. Ha querido defenderse de las críticas de esta manera.

La gente, la gente la gente, Pero vamos a ver, ¿nos tomas por idiotas? Bueno, sí. seguro que sí. Ese dinero viene de un tanto por ciento de IVA que se carga los productos y que paga exactamente igual el más rico y el más pobre; ese dinero no viene del impuesto a la renta del trabajo. Ese impuesto viene de comprar cacahuetes, o bragas, o lo que sea menester; y con ese impuesto cuando las cosas están más caras, lógicamente, el impuesto recauda más. Y por eso el gobierno recauda más. Y con lo que recauda más, el lugar de no recaudarlo para que las familias tengan el dinero y dispongan ellos en qué ahorrar y en qué no, el Gobierno lo toma y luego lo reparte; que en eso consiste la estrategia socialista. A quién se lo doy y a quién beneficio y a quién dejo de beneficiar.









CHILE DICE NO A LA NUEVA CONSTITUCIÓN





Y la otra noticia del día está en Chile, porque ni en la peor de las pesadillas de la izquierda, que ya en sí mismo la hispanoamericana como la española es izquierda radical, no existe ya la izquierda moderada; había supuesto que en el referéndum para decidir la nueva Constitución de Chile el 63% de los chilenos en contra del 37 dijese que no. Ni en el peor de las pesadillas se esperaban algo así. Es decir, una población de un país que se rebela contra los Boric y otros merluzos de la casta izquierdista, que lo que pretendía nena poner en marcha un disparate en forma de Constitución que no iba a ninguna parte. Prácticamente cargarse un país, acabar con Chile tal y como lo conocemos para hacer 11 naciones pequeñas; quechuas, mapuches… con Justicia por ejemplo, dos tipos de Justicia y luego la justicia indígena, una especial para los indígenas. Bueno, que pretendía unas cuantas salvajadas más.









Y los chilenos han dicho que no. Ahora, vamos a ver cómo se queman las calles, un poquito más de actividad mapuche y así hasta que… y volver como ha dicho Boric a probar otra Constitución hasta que salga la que quiera la izquierda radical chilena hispanoamericana, europea donde sea necesario. Vamos a ver todos los que decían que Chile tenía una oportunidad de cambiar una Constitución neoliberal por otra social, a ver hoy qué cuentan y qué dicen.