Carlos Herrera: "Todo lo que toca Pedro Sánchez lo convierte en basura, en excremento"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Lo cierto es que el fin de semana nos deja varios nombres, la semana pasada nos ha dejado varios nombres también, y varios lugares, y varias ferias que comienzan como la de Jerez, y varias ciudades abarrotadas durante estos días en las que ya se presume cómo va a ser el próximo verano para el que nos quedan solo 6 semanas, ¿eh? En seis domingos más ya estamos en verano.





MORANTE, AMO Y SEÑOR DE LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA





Uno de los nombres Morante de la Puebla que ha cerrado la Feria de Abril de Sevilla con dos, tres faenas memorables, se ha echado la fiesta a la espalda literalmente. Una Feria de Abril que ha dejado muy buen sabor de boca, puertas grandes y grandes tardes y una feria de Madrid, de San Isidro, que ha comenzado ya, y a la que se desea desde luego para su público que sea tan productiva como esta última a la que me refería.

Derechazo de Morante de la Puebla al sobrero de Garcigrande al que desorejó en SevillaARJONA









CARLOS ALCARAZ, UN GRANDE ENTRE LOS GRANDES





Y el nombre de Carlos Alcaraz que hace cuatro días era un chaval 17 años, ahora acaba de cumplir 19, y en ese tramo de tiempo ha progresado de tal manera que se ha comido a los dos números uno del mundo, a Djokovic y a Nadal; ha ganado al número 3 en la final del Máster de Madrid y es ahora, bueno, ha dado un salto en la clasificación está entre los 10 mejores del mundo y será el mejor del mundo en 4 días; de eso no le cabe a nadie ninguna duda.

LA DECISIÓN DE PUTIN EN EL DÍA GRANDE DE RUSIA: EL 9 DE MAYO





Hoy es un día, verán, para hablar de muchas cosas, indudablemente uno de los ojos ha de estar puesto en la invasión de Ucrania, en la guerra en Ucrania, ¿por qué? Porque Rusia celebra el 9 de mayo, el 9 de mayo es cuando los rusos se ponen más soviéticos que nunca porque rememoran lavictoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No es que se acabara entonces la Segunda Guerra Mundial porque todavía estaba abierto el frente del Pacífico, EE. UU. y Japón ya lo saben. Pero en Europa, claro, entraron los rusos que se dieron más prisa que el resto de aliados para entrar en Berlín, Hitler se suicida y llegan los soldados al Reichstag e imponen la bandera de la hoz y el martillo. Y eso es, efectivamente, es un día para la Rusia, especialmente la Rusia que tiene nostalgia del poderío de la Unión Soviética y Putin está en eso, un día muy importante. Por lo tanto, habría que ver si el ejército ruso, que van cometiendo barbaridades una tras otra como el bombardeo de una escuela en Lugansk. Hoy anuncia algo a través de su líder del Estado Vladimir Putin, que yo que sé, no el final de la guerra ni mucho menos, pero sí algún detalle más de su estrategia.

Audio





LA CHISTERA DE PEDRO SÁNCHEZ Y LA PROTECCIÓN A SUS SOCIOS

En España estamos en lo que estamos, en que estos últimos días Pedro Sánchezse ha convertido en unaversión inversa del Rey Midas, el Rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, este todo lo que toca lo convierte en basura, en excremento. La última pieza, o la penúltima, como saben es el CNI y además en una secuencia que resulta escalofriante. Primero, se hace el loco con una denuncia en una entidad extranjera muy relacionada con el propio separatismo, según la cual el fascista Estado español había investigado ilegalmente a 60 líderes independentistas; eso ya lo saben ustedes. Después, permite que se vapulee en el Congreso la Inteligencia Española, deja abandonada a la única mujer, la única persona que la defiende que es Margarita Robles y luego, un poquito más tarde, ¡anda!, él se da cuenta de que también le han espiado, y se inventa que se ha dado cuenta ahora, aunque fue hace un año, deja caer que fue Marruecos pero no explica por qué entonces le ha regalado el Sáhara; y luego finalmente, saca a pasear sin collar ni bozal a 'Gracita Bolaños' para encalomarle el fallo a Margarita Robles. Y todo ello para ver si calma a los socios de Esquerra con una teoría insólita: nos han espiado a todos, todos somos víctimas; claro, y no lo logra.









Después de todo ese bochorno, a semanas de una cumbre de la OTAN en Madrid, ¿qué es lo que ha logrado aquí nuestro querido Anacleto? Nada. Esquerra Republicana de Cataluña no se conforma, quiere sangre. Podemos ha encontrado un hueco para hacerse notar dinamitando al Gobierno, hasta Puigdemont ha salido de las catacumbas para ‘mandar a la mierda a España’ tal y como ha dicho, palabras textuales. O sea tenemos un presidente que ha preferido intentar calmar a los golpistas, golpistas, que el indultó, por cierto, que defender a sus servidores públicos; a sabiendas de que Paz Esteban, la directora del CNI, iba a demostrar que todas las investigaciones fueron legales y además eran necesarias. Fu tremendo, porque el jueves acudió al Congreso a dejar a toda esta banda de dilitantes sin saber qué decir. Ahí tenéis los órdenes judiciales, las podéis leer 15 minutos, y luego a casa a jugar a la independencia. Yahí estuvo Margarita Robles oiga, que en fin, también tiene su historia, sus cosas criticables; pero es que comparada con todos estos, toda esta chusma parece Winston Churchill con su defensa cerrada del CNI y la legítima defensa del Estado de Derecho. Es que tenemos un presidente que mientras el CNI intentaba conocer el riesgo de otro golpe de Estado contra la unidad territorial, él se dedicaba a preparar los indultos, a sabiendas de que los indultados no se lo merecían como dijo el ministro de Justicia en el expediente preparado para soltarlos. Y tenemos a un presidente que cuando todo se ha sabido, se ha sacado de la chistera otro caso de espionaje a él mismo, ha tirado por la borda al CNI por hacer bien su trabajo, diciendo que no sabía nada de sus pesquisas, y ha tratado de entregar la cabeza de la ministra de Defensa a sabiendas de que el responsable de proteger las comunicaciones del Gobierno era su mascota Bolaños.

Y de remate ha dejado una pregunta en el aire que todavía no ha respondido, si le espió Marruecos ¿por qué viajo a Rabat hace un mes a entregarle el Sáhara al sultán, sin el plaz del Congreso?¿Por qué? Todo lo que toca Sánchez se convierta en excremento, el Poder Judicial, la Fiscalía, los fondos europeos, la gestión de la pandemia, la imagen internacional de España, ahora hasta sus Servicios de Inteligencia… Y todo lo hace para intentar mantener el apoyo de una coalición de chavistas y de golpistas que le puso de presidente para sacarle los higadillos, no para sacar adelante a España. Y todo ese pecado de origen, salta ahora por los aires y deja la vista la decrepitud de un Gobierno agotado, encabezado por un presidente entregado y la pregunta ahora es ¿qué vas a hacer, chavalote?, ¿te vas a sacar de la chistera algún conejo nuevo para contentar a Esquerra, Podemos, a Bildu, a toda esa panda o vas a aceptar de una vez que no se puede gobernar con esas compañías, vas a dejar que los españoles decidan en las urnas quién y cómo les gobierna? A lo mejor, oye, deciden que seas tú, porque aquí se ha decidido cada cosa… uf, vete tú a saber. Ahora, conociendo al personaje, yo apostaría por la primera opción, ya se le ve la chistera y el conejo va a tener que ser muy gordo, muy escandaloso para contentar a los socios de juerga. O sea que… témanse ustedes lo ‘pedor’.

