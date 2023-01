Carlos Herrera: "El gran beneficiado del sainete entre Mañueco y Vox es Pedro Sánchez y el PSOE"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es martes, es 17 de enero. Si yo abro el programa hoy diciéndole que ha dimitido una ministra alemana, usted me dirá con la de cosas que hay en España, como me dice usted que va a abrir diciendo que ha dimitido una ministra alemana.

Una ministra socialista con un gobierno socialista, Christine Lambrecht, ministra de Defensa. ¿Por qué ha dimitido? No ha sido por falsificar su tesis, no ha sido por haber hecho una ley que ha beneficiado a 200 violadores, no ha dimitido por insultar a los jueces, no ha dimitido por haber mentido gravemente a la opinión pública, tampoco por ningún escándalo de corrupción, ni siquiera por discrepar de la política del gabinete respecto a la ayuda a Ucrania.

Aquí en España hay casos similares, pero ninguno de ellos ha llevado aparejada la dimisión de un político. La ministra alemana ha dimitido porque no tuvo mejor idea que grabarse un vídeo de Navidad hablando de la guerra en Ucrania, mientras al fondo se veían unos alegres fuegos artificiales. Falta de sensibilidad, de oportunidad, del mismo que estaba filmando.

En Alemania se dimite cuando metes la pata, cuando hieres la sensibilidad de mucha gente y aquí tenemos a una viceministra, o sea una secretaria de Estado, que se ríe de su catastrófica ley que rebaja las penas a los violadores y la pasa nada. Aquí abofetean nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia a todos los días y no dimite nadie.

Ayer una ministra del gobierno, la niña de la curva, Belarra, manipuló groseramente la portada del diario ABC en la que se comentaban los supuestos chanchullos de Álvarez Cascos. Puso la foto de cascos con Alberto Núñez Feijóo. En cualquier otro país, esta tipa estaría cesada inmediatamente. Esa es la diferencia entre una democracia donde hay un mínimo de exigencia ética hacia los votantes y otra democracia donde los políticos son ahora más que nunca una casta intocable que no rinde cuentas por ninguno de sus errores.

Continúa la polémica en Castilla y León

Vamos con lo de Vox en Castilla y León. Los pactos y los gobiernos de coalición no parecen acuerdos de Gobierno, parecen chantajes. Sánchez ha cesado a una decena de ministros socialistas, pero no se ha atrevido a tocar el pelo la cuota de Podemos en el Gobierno, ni a una secretaria de Estado.

Del mismo modo, Mañueco, si pudiera, habría cesado a su vicepresidente de Vox por el lío que le ha organizado con ese supuesto protocolo antiabortista que no existe más que en la propaganda del Partido de Abascal. Mañueco no puede cesar a Vox porque se le cae el Gobierno, a su vez Vox utiliza su posición en el Gobierno de Castilla y León para hacer electoralismo y el gran beneficiado de ese sainete es Pedro Sánchez y el PSOE.

Lo importante es hacer mucho ruido para que no se hable de los 200 violadores beneficiados por la ley de este gobierno, esa ley chapucera que el Ejecutivo se niega a cambiar. Todo ha sido un exceso de Vox, presentar un programa de información a las mujeres embarazadas como una estrategia antiabortista de carácter obligatorio.

2.700 líderes mundiales en el foro de Davos

Sánchez está en Davos para lucir palmito e inglés. Davos es básicamente la Cumbre Mundial de postureo, quien no se pasea por Davos por lo visto no es nadie, pero no hay noticia de allí se haya arreglado uno solo de los problemas de la economía mundial, nunca jamás.

Lo del cambio climático, en Davos hay una gran preocupación sobre las políticas medioambientales, la lucha contra el calentamiento global, pero para denunciarlo han viajado hasta la ciudad Suiza más de un millar de aviones privados, que deja la misma huella de carbono que 350.000 vehículos haciendo 750 km diarios durante una semana. Sánchez va a vender España como destino de inversión y se creen que los responsables de los fondos internacionales no saben perfectamente cuál es la situación de la economía española.

De pensiones se va a hablar mucho los próximos días porque al ministro Escrivá se le acaba el plazo para presentar a Bruselas la segunda parte de la reforma de las pensiones. La primera parte se aprobó a la fácil, revalorizo las pensiones de todas con el IPC. Eso supone a medio plazo un incremento del gasto del 3,5% del PIB y ahora toca lo difícil, que es ver cómo se paga.

Dice el ministerio que se paga con el aumento de las cotizaciones sociales, aumentando el cálculo de la vida laboral, pero FEDEA hizo público ayer uniforme en el que con esas medidas anuncia no se alcanza ni el 0,5% del PIB, es decir, una séptima parte del agujero. Todo sin contar con la oposición de Podemos, de Yolanda Díaz, a aceptar la prolongación del periodo de cálculo de la vida laboral.