Carlos Herrera: "Si esto ha pasado con tres decretos, qué pasará con los Presupuestos"

Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de este jueves al pleno del Congreso de ayer. "Llevo desde las 6 de la mañana tratando de poner en orden la sesión esperpéntica en la que pasó lo que ya dijimos, Puigdemont apretará pero no ahogará porque a última hora llegarán a un acuerdo. No conocíamos las cesiones a cambio de que permitiera que salieran dos de los tres decretos de ayer. Ahora las conocemos de aquella manera y porque Junts las ha hecho públicas, no porque lo haya hecho el Gobierno".

"Si esto ha pasado con tres decretos, qué pasará con los Presupuestos, ¿estamos ante una dinámica infernal en la que no conocemos el límite?", se ha preguntado Herrera.

Recuerda el comunicador que "habrá aspavientos, sofocos, regañinas", pero que "al final en el último momento, habrá acuerdo con Puigdemont, como así ha sido".

El Gobierno sacaba adelante dos de los tres decretos que llevaba, explica, "el de anticrisis, el de materia de justicia -que desbloquea fondos europeos- y el tercero que patrocinaba Yolanda Díaz decayó, no porque Puigdemont se opusiera sino porque los cinco diputados de Podemos se han cobrado el primer plazo de su venganza contra Yolanda Díaz".

"Los de Junts se abstuvieron y a cambio se han llevado un botín"

"Visto como se presentaba la cosa, el resultado final no fue tan malo para Sánchez. Pero el show de ayer ni ha estado bien ni ha acabado bien, salvo para Puigdemont que es quien ha hecho pleno. ¿Por qué? Los de Junts se abstuvieron y a cambio se han llevado un botín".

Lo que ha logrado el golpista prófugo por no tumbar dos decretos es, enumera Herrera: "eliminar del decreto el artículo que consolidaba las causas penales sometidas a una cuestión prejudicial en Europa, derogar el decreto de Luis de Guindos que permitió a las empresas catalanas moverse a otras zonas de España en pleno procés. ¿Eso va a servir para que vuelvan empresas a Cataluña? Si vuelven es porque quieren volver libremente, porque haya algún incentivo fiscal, no subvenciones que no están contempladas en la legislación europea".

Además ha conseguido "ceder las competencias en inmigración. Ojo a este asunto porque la Constitucional dice claramente que la inmigración es competencia exclusiva de la administración central del Estado, aunque se pueda negociar".

También "la publicación de las balanzas fiscales, un viejo sueño húmedo del nacionalismo, el creer que lo que tributa son los territorios y no las personas de esos territorios y que el Estado asuma la totalidad del coste de bonificaciones del transporte público".

Y todo esto, señala "por la abstención a dos decretos. Si esta va a ser la tónica de la legislatura, todos vamos a acabar como siervos de la gleba de un golpista".

"Sánchez ha ganado a medias una votación agónica"

"Sánchez ha ganado a medias una votación agónica, pero su imagen sale pulverizada. Sale como un pelele en manos del Puigdemont".

"En ese descalzaperros, lo único que le salió bien al gobierno, fue la sordina que se ha puesto al debate a las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía que ha pasado totalmente inadvertido".

Ayer se estrenaba una legislatura "y el estreno no ha podido ser peor, ¿se puede aguantar así cuatro años?, ¿puede aguantar el país?, ¿puede aguantar el PSOE?, ¿quedará alguien en Moncloa que pueda hacerse estas preguntas?", se preguntaba el comunicador.



Yolanda Díaz decía que así es imposible gobernar. "Y así es. Lo de ayer es todo lo contrario de gobernar, ha sido el espectáculo del desgobierno elevado a la máxima expresión, a la de la incertidumbre o el caos", concluye.

