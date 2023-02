Carlos Herrera: “La consigna es hacer de la Sanidad un gran asunto social, pero solo en las CC. AA. del PP”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hola, ¿qué tal están? En este lunes 13 de febrero del 2023, el #DíaMundialDeLaRadio y esas cosas; en este día en el que recogemos algunas cuestiones habidas el fin de semana y vemos qué proyección tiene la actualidad cara a la nueva la nueva semana de febrero que vamos a vivir; San Valentín… muchas cosas hay en medio que tienen su importancia.





La carta con la que Sánchez felicitó al Rey Juan Carlos por su 85 cumpleaños





Nos quedamos que algunas imágenes el fin de semana como la de, por ejemplo, la cena que ofreció el presidente francés Emmanuel Macron al Rey Juan Carlos, con formación de gala, formación de gala y honor. Bajando las escaleritas del Eliseo para recogerle en su coche. Una una cena al parecer razonablemente buena; no como las cenas que hacen aquí en España tanto Moncloa como Zarzuela, esas cosas que son para echar a correr y no volver a entrar en el país nunca más. Y lo vuelve a despedir otra vez, con la atención -por cierto- del embajador de España en Francia absolutamente profesional y delicada: lo que necesite, lo que haga falta, aquí estoy. Que contrasta con las órdenes que da Moncloa al embajador español en Abu Dabi al que le ha dicho a ese ni agua, y ni agua quiere decir que cuando tiene que arreglar un papel, ni se le recibe.

Claro, algunos han mirado al de embajador, a Ignacio de Palacio, el embajador en Abu Dabi, diciendo bueno esto es una cosa suya y se está encargando porque este señor será republicano y… No, no; un señor de palacio, es un señor sin ninguna sospecha de nada, es un magnífico diplomático, además ligado a una familia, Ana de Palacio Loyola, imagínese. Pero que recibe las órdenes de que a este no se le dé ni agua.

Luego Pedro Sánchez escribe una carta para felicitarle el cumpleaños al Rey Juan Carlos: “Majestad el Gobiernoy yo le deseamos un feliz 85 cumpleaños. Por cierto, el Gobierno le agradece su labor por la consolidación de la democracia en España y las libertades que trajo en su tiempo como jefe de Estado”. Firmado, firmado: Pedro Sánchez.

Y la vez le dice, desde Exteriores, Albares y compañía al de Abu Dabi, a este ni agua ¿eh? ¿En qué quedamos?









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Manifestación en Madrid contra la Sanidad pública o contra Isabel Díaz Ayuso

Ayer se volvieron a registrar manifestaciones en defensa de la Sanidad pública en Madrid, Santiago de Compostela y Burgos; es decir, las comunidades de Madrid, de Galicia y de Castilla y León. Las tres, casualmente gobernadas por el Partido Popular, yo sé que son casualidades pero pasan en la vida.

La de Madrid, desde luego, numerosísima; tan numerosa como la que se realizó a favor de la Constitución hace un par de semanas. Lo que pasa que el tío, o la tía, o el equipo que cuenta manifestantes en la Delegación del Gobierno de Madrid dijo que aquella era de 31.000 personas; y esta, que la fotografía son bastante similares es de 250.000. O sois unos golfos, que no lo descarto; o tenéis un problema de competencias. Habrá que enviar un cazafantasmas o algo al despacho de estos tíos y tías de la Delegación del Gobierno.

Pero, curiosamente ya les digo, Madrid y Galicia son, con Navarra, las que presentan las listas de espera más cortas de España para ser operados. Donde gobierna Ayuso que era contra quién de verdad se hacía la manifestación de ayer, sacan el mismo muñeco ese de la nariz larga, yo no sé dónde lo guardan entre manifestación y manifestación; tendrán una nave para para el muñeco.

Faltan médicos, faltan profesionales, los servicios de atención primaria están saturados en todas partes; pero los sindicatos estos solo se solo convocan en Madrid, Galicia y Castilla y León. Y pretenderán que creamos que les preocupa la Sanidad. La Sanidad tiene los problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria; pero tiene problemas de toda España ¿eh? y solo hay manifestaciones en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Le vengo contando toda la mañana el caso de la niña de 12 años que falleció como consecuencia de no haberle diagnosticado, detectado, una apendicitis en las tres ocasiones en las que asistió a un centro de guardia. Murió por peritonitis. Imagínense ustedes si eso pasa en la Comunidad de Madrid, no pasó en la Comunidad de Madrid, pasó en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Pero allí pues por lo visto no hay protestas por la Sanidad pública.

El problema de la izquierda es que ha conseguido que nadie les crea ya en nada, precisamente por aplicar dobles raseros. Nadie puede creer, ya simplemente diciendo que ayer hubo 250.000 en Madrid y hace un par de semanas solo había 30.000 pues con ese desprecio tan absoluto a la verdad. Quién puede creer la mentira a todas las horas y degradan las causas más nobles, más respetables, para hacer de ellas propaganda política.

Las 'reivindicaciones' en los Goya

Es lo mismo que ocurre en la gala de los Goya, el tostón más insoportable que ser humano alguno pueda contemplar y miren que ahí hay gente con talento; pero nada, no hay manera, lo hagan al revés, al derecho, de una manera de otra. Este año hay una guerra atroz en Ucrania con miles de muertos, no se oyó, creo que una pequeña mención a la guerra, como es la de Putin y no la de Bush, ya no tiene tanto encanto reivindicativo. O sea, dónde va parar la diferencia entre una guerra que organiza Estados Unidos y una que organiza Putin. Bueno, en fin, este año no huno ‘No a la guerra’. Tampoco hubo menciones a la ley del ‘solo sí es sí’, que es un escándalo mayúsculo en la sociedad española, alarma social según el propio Pedro Sánchez; pero nada, oiga, ni una palabra. Lo de la Sanidad pública sí lo tuvimos hasta en la sopa y fue la nota dominante, no porque ninguno de los usuarios de los asistentes sea usuario de la sanidad pública, en general todos se ponen malos pueden ir a la privada. Fue la tónica general porque esa es la consigna actual de la izquierda. Si ustedes miran el último barómetro del CIS verán cuáles son los problemas que los españoles citan de manera espontánea no inducida: el primero, la crisis económica; segundo, el paro; tercero, los problemas políticos; ya el cuarto, estaría la Sanidad. Pero la izquierda no sale a manifestarse ni por la inflación, ni por el paro, ni por los empleos de dos horas, los fijos discontinuos, la mentira esa que nos tragamos de Yolanda Díaz por la pobreza… no, no, la consigna es hacer de la Sanidad un gran asunto social pero solo en las comunidades del PP; y solo particularmente, además, o con especial acento en la Comunidad de Madrid. La misma izquierda que saboteó el hospital Isabel Zendal, huno sabotaje, acuérdense.









Esa ha encontrado un dato real como son los problemas ciertos, que es verdad que existen en la atención primaria, para montar una campaña de agitación callejera. O sea un Prestige de batas blancas para atacar a Ayuso que lo que menos se le llama es asesina o cosas parecidas.

Miren, no hay médicos, menos de medicina general o pediatría. Si no hay médicos, las comunidades autónomas no pueden inventarlos y la falta de médicos en todas las comunidades no es solo en Madrid; pero una comunidad no puede organizar un examen MIR, convocar plazas de MIR, de médico interno residente; eso es cosa del Ministerio del gobierno central.

Bueno, la manifestación fue muy concurrida y no hubo más porque muchos de los que están a favor de la calidad de laSanidad pública podían haber ido, pero todos sabemos que la manifestación no era por la sanidad pública, era contra Isabel Díaz Ayuso. Lode la Sanidad simplemente es una excusa.