Carlos Herrera: "Bildu sigue siendo el partido de ETA y el PSOE no ha renunciado a pactar con ellos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en la noticia que conocimos ayer: "El relato del día de hoy viene muy ligado a lo que ayer conocimos hablando con el señor Fernández Vara, que tuvo que decir la frase que podría servir a cualquier candidato socialista, que es "estoy en contra de que mi partido pacte nada con los terroristas". Después de que lo dijera, supimos que Bildu había decidido retirar de las listas a siete de los 44 candidatos ligados a ETA, que eran además asesinos".

"No los puede retirar porque la ley no lo contempla. En realidad, solo dos tienen posibilidad de obtener escaño de algún tipo y luego ya veremos si renuncian. En el intento de socorrer a Sánchez, un intento incompleto y tardío, ante el aluvión inesperado que esta circunstancia ha supuesto en la campaña electoral", ha añadido el comunicador.

Dos grandes preguntas por resolver

En este punto, Herrera se ha fijado en las "dos grandes preguntas que se quedan sin responder". "¿Hubo algún tipo de negociación o contacto entre el PSOE y Bildu para llegar a esta noticia? Y la segunda pregunta, ¿seguirá Sánchez pactando con Bildu? ¿Seguirán siendo los proetarras socios preferentes?

"Han renunciado siete etarras, pero los otros 37 que forman parte de las candidaturas siguen ahí. ¿Qué auténticas razones han llevado a Bildu a adoptar esta decisión? Una de ellas es que Bildu sabe que necesita al PSOE para cumplir su sueño, pasar al PNV en el País Vasco y gobernar con la ayuda del PSOE y Podemos. Sánchez y Otegi se necesitan mutuamente porque Sánchez ha querido que Bildu sea uno de sus socios preferentes", ha añadido Herrera.

El liderazgo en el País Vasco

Además, se ha fijado en cómo han recibido en el PSOE la decisión de Bildu: "Seguramente los socialistas estén aliviados con esta decisión y porque explicar los pactos con Bildu es un lastre en campaña. Hay una pelea por el liderazgo nacionalista en el País Vasco y lo ocurrido tiene bastante que ver con ello. Los de Bildu han retirado a los asesinos sin que el PSOE se lo haya pedido públicamente. Esto es una victoria de las víctimas. Si la sociedad española no se escandaliza, Bildu no se ve obligada a rectificar".

"Sánchez tiene la suerte y no digamos Otegi de tener esta izquierda mediática española que con ella siempre gana. Es una cuestión táctica, a corto plazo. Los de Otegi no se han vuelto buenos por retirar asesinos de las listas, lo han hecho porque han estado obligados por este escándalo. Bildu sigue siendo el partido de ETA y el PSOE no ha renunciado a pactar con ellos. El problema no es Bildu, es que el PSOE ha convertido a este partido en un socio imprescindible. Hay candidatos a muchas alcaldías que no son responsables estratégicos, pero están bajo el paraguas de este individuo", ha concluido.