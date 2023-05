Teresa Jiménez-Becerril, víctima de ETA: “No tenemos que dar las gracias a 7 asesinos por decir que se van”

Tema único este martes en el Senado en el cara a cara de Feijóo y Sánchez. La pregunta más repetida por el líder de la oposición: si el presidente romperá sus pactos con Bildu. El jefe del Ejecutivo no responde, pero sí que saca a la palestra los atentados del 11 de marzo 2004 y la gestión del PP desde el Gobierno.

El de este martes ha sido un debate muy agrio en el que el número uno del PP ironiza con cómo Bildu revienta la campaña electoral del PSOE, al incluir asesinos de ETA en sus listas y luego hacer que renuncien a sus cargos, si es que son elegidos. Mientras, el presidente se lamenta con que los populares siempre terminan recurriendo a ETA.

Y no podía faltar en martes de Consejo de Ministros la declaración de la portavoz del Gobierno. Isabel Rodríguez insiste en que es una decisión únicamente de Bildu y lo celebra como "una victoria de la democracia". Algo contra lo que se muestra muy rotunda Teresa Jiménez-Becerril, víctima del terrorismo: "una victoria para las víctimas para mí sería que nunca hubieran matado a mi hermano".

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, Becerril, cuyo hermano fue asesinado por la banda terrorista, ha lamentado que "no me creo nada de Bildu, lo habrán hecho por tacticismo. Es una absoluta aberración. No lo entiendo yo como víctima y no lo entienden millones de españoles".

Por otra parte, Antonio Jiménez ha analizado la noticia con Juan Moral, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, quien ha asegurado que "lo primero que me planteo es recordar lo que dice la ley. Cuando recuerdas el fundamento de la ley de partidos políticos, te planteas si la legislación sigue vigente".