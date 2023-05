"A Feijóo se le acabó la campaña": el giro de guion de Bildu da alas a Pedro Sánchez y al PSOE

La renuncia de los siete etarras con delitos de sangre da oxígeno a Pedro Sánchez, que evita romper con Bildu. La Moncloa elude aclarar si hizo gestiones ante su socio para lograr ese paso a futuro. El PP traslada sus sospechas sobre la existencia de negociaciones. El giro de guion de Bildu da aire a Pedro Sánchez. Su entorno habla de un viraje y hasta sentencia que a Alberto Núñez Feijóo se le acabó la campaña. Desde La Moncloa acotan la controversia a un error de Bildu, que todavía tiene muchos pasos por dar en el juego democrático.

En este punto, la salida del Gobierno ha sido situar en el centro a las víctimas, cuidándose de dar largas sobre si ha habido gestiones ante Arnaldo Otegi para conseguir el paso a un lado de los siete etarras con delitos de sangre. "Ellos toman sus propias decisiones", según zanjan dirigentes del PP. Descuentan la existencia de esas negociaciones para asistir al presidente. Los populares seguirán pugnando por la retirada de las listas de los otros 37 condenados de ETA. "El triunfo de la democracia", tercian cercanos a Feijóo, "debe ser total".

Los 7 etarras de Bildu condenados por delitos de sangre no tomarán posesión de su cargo de concejal En un comunicado, los etarras anuncian que no tomarán posesión de sus cargos. Siguen apareciendo en las listas porque no se pueden cambiar 16 may 2023 - 09:19

Pedro Sánchez ha acusado al PP este martes de "emponzoñar" la campaña electoral y ha augurado que "van a subir mucho los decibelios" en los próximos días: "Para ellos todo, todito, los insultos, las descalificaciones y los improperios; y nosotros a la gestión, avances sociales y paz social". Comentó que cuando la derecha habla de "derogar el sanchismo", lo que quiere, en su opinión, es "derogar el socialismo" y ha defendido que "cuando a España le va mejor, a quien le va peor es al PP y a Vox": "A mí a veces se me acercan y me dicen 'ánimo Pedro, no desfallezcas', y no desfallezco, no os preocupéis".

Sánchez ha acusado Feijóo de utilizar el terrorismo por mero interés electoralista y ha subrayado que "cuando en España ETA no es nada, para ustedes es todo". "En su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen", ha recalcado en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Senado y en el último cara a cara con Feijóo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.