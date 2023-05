Etarras en las listas de Bildu: ¿qué es la justicia restaurativa y por qué deben pedir perdón a las víctimas?

No se habla de otra cosa en los últimos días, cuarenta y cuatro etarras iban en las listas de Bildu para las próximas elecciones. Siete de ellos, los condenados por delitos de sangre, han anunciado hoy que renuncian a sus cargos en el caso de que sean elegidos. Uno de estos expresos de ETA colaboró en el asesinato del padre de Mari Mar Negro, invitada de 'La Tarde': "Para mí no es suficiente... no es suficiente porque él estaba en la lista. Él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista. Me parece muy bien que ahora se haya retractado, pero desde luego él y los que hayan incluido en la lista no lo pensaron en su momento, y desde luego, no pensaron en las víctimas", explica.

El padre de Mari Mar, Alberto Negro, murió en la explosión de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) en 1978 junto a un compañero. Que renuncien a sus cargos ahora estos asesinos no es suficiente, dice Mari Mar. Quedan otros etarras en las listas de Bildu: "No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas. Llegas a pensar que todo está manipulado. Quedan treinta y siete terroristas que han estado asociados a la banda terrorista de ETA y que siguen en las listas", comenta.

La reacción de una de las víctimas de ETA a la renuncia de los condenados a tomar posesión: "No es suficiente" En 'La Tarde' de COPE hablamos con Mari Mar Negro, víctima de ETA, que nos explica cómo se sienten con el anuncio de no tomar posesión si salen elegidos por Bildu Ana Rumí 16 may 2023 - 19:20

En esta misma línea se ha posicionado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo fue quien lo denunció y ahora piensa que se han visto obligados a dar este paso: "No lo hacen por una reflexión ética o porque piensan que está mal, es puro tacticismo electoral. Ha sido también indecente que se hayan atrevido a decir que lo hacen para contribuir a la paz y a la convivencia", concluye.

La pregunta es: ¿Por qué ETA no ha pedido perdón nunca? ¿Qué importancia tiene el perdón?

José Antonio Pérez Pérez es doctor en Historia Contemporánea, investigador y coordinador de la amplia obra “Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco” sobre la acción criminal de ETA y explica por qué los etarras nunca han pedido perdón: "No han pedido perdón ni lo van a perder nunca porque forman parte de su historia y pedir perdón sería admitir que hicieron algo equivocado. Por desgracia podemos seguir esperando sentados a que pidan perdón. Más allá del perdón, lo importante sería deslegitimar el terror, el terrorismo. Sobre todo porque tienen todavía setecientos presos en la cárcel y sería renegar de ellos", dice.



Martín Alonso Zarza es doctor en Ciencias Políticas y autor de “Universales del odio: resortes intelectuales del fanatismo y la barbarie” y comenta qué significa tenerles en las listas: "Es una forma de reivindicación en el sentido de que el terrorismo ha terminado, pero el argumentario que sirvió de doctrina o de motivación para ello se sigue manteniendo", termina.

No estará resuelto el asunto de ETA mientras no se pida perdón y, probablemente, ETA nunca pida perdón.