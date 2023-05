Herrera: "Con su actitud en el acto del 2 de mayo, Bolaños quitó el foco a los candidatos de la izquierda"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana recordando que este martes "se celebró la fiesta del 2 de mayo en Madrid con espectáculo incluido. Ahí estaba nombrado el ministro Bolaños para reventar el acto institucional por orden de Pedro Sánchez. El absurdo rifirrafe empeñado en colarse en una recepción a la que no estaba invitado, acabó en un placaje espectacular de una funcionaria de protocolo al propio ministro, al que se le impidió subir a la tribuna de autoridades".

"Hemos dicho en muchas ocasiones que el sanchismo tiene una vocación irrefrenable por echarle pulsos a Ayuso sin darse cuenta de que los acaba por perder siempre. Bolaños sufrió el bochorno televisado de ser tratado como un vulgar intruso por la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid", comentaba el comunicador.

En este punto, se fijaba en la cronología de los hechos: "En el acto institucional en sí mismo, el ministro tuvo reservado el asiento en primera fila como acompañante de la ministra de Defensa, pero no tenía hueco en la tribuna de autoridades, según el programa previsto. La cuestión no da para más, para rechifla de algunos y cabreo de otros. Por cierto, con su actitud, Bolaños le quitó todo el foco a los candidatos de la izquierda que estaban presentes en el acto".

"¿Ayuso podría haber hecho vista gorda con la autoinvitación de Bolaños? Probablemente, pero no es su estilo. Hace unos días, en la toma de posesión del nuestro delegado del Gobierno en Madrid, a Ayuso se le relevó a un lugar protocolario que no le correspondía. No se lió a empeñones, pero tomó nota y ayer lo devolvió. Hoy la imagen de Bolaños no es la más brillante a la que puede aspirar en la vida pública un individuo como este. Que alguien le suba el sueldo a la responsable de protocolo de la comunidad de Madrid porque pocas veces se ha visto tanta determinación", añadía Herrera.

El papel de Sumar en las elecciones generales

Por otro lado, en clave electoral, siguen saliendo encuestas en distintos medios: "'El País' también coloca a la derecha al borde de la mayoría en las próximas elecciones generales. Este diario certifica lo que algunos se venían barruntando, que la operación Yolanda Díaz podría ser un severo fiasco para la izquierda. Con un alarde de optimismo, si Yolanda Díaz y Podemos fueran juntos, anticipan hasta 55 escaños. 20 más que ahora, que saldrían de las filas del PSOE. En un escenario sin pacto entre Yolanda y Podemos, El PSOE lograría 100, Sumar 27 y Podemos 11, es decir, 14 menos que en el otro supuesto. Sumar ha venido a restar opciones a Sánchez para revalidar su mandato".

Dos citas importantes y dos "misterios por resolver"

Además, ha recordado dos citas importantes de este miércoles. Por un lado, "la visita de Estado del presidente colombiano Gustavo Petro, que viene acompañado de varios ministros" y "la segunda cita es la reunión de la mesa de retribuciones de justicia. El Gobierno no habla de eso, se escandaliza porque Feijóo se reunió con una asociación de fiscales".

Para cerrar, Herrera ha puesto el foco en dos "misterios por resolver". El primero, "¿por qué y para qué mantiene Calviño una filial en Bélgica de su sociedad patrimonial? Lo cuenta 'El Debate'." Y el segundo, "¿qué pasa en la república dominicana para que el Falcon haya viajado 27 veces en los últimos dos años? Lo cuenta 'The Objective'. Ha viajado más que a Reino Unido".