El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica entre Bolaños y Ayuso en el 2 de mayo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la polémica del 2 de mayo.

"Usted se preguntará, ¿lo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid ha sido una opereta? Lo que ha sido, conociendo a las personas que han protagonizado el 2 de mayo, en lo bueno y en lo malo, conociendo Isabel Díaz Ayuso, conociendo a Pedro Sánchez, conociendo a Bolaños, a Gracita Bolaños, que ayer más que de Jaimito Bolaños hizo de Gracita Bolaños otra vez, pues evidentemente lo que podía pasar pasó", explica Carlos Herrera.

El comunicador detalla que "era un acto oficial en la que se había enviado una invitación a la ministra de Política Territorial y a la de Defensa". "La de territorial, dijo, yo no puedo ir y se presentó Bolaños por orden directa de Pedro Sánchez", continúa explicando, "Pedro Sánchez le dijo a Gracita Bolaños que fuera a reventar el acto del 2 de mayo y Gracita, que es chica para todo, es como si lo hubieran dicho vete a comprar 250 gramos de jamón de york, pues exactamente igual, pues allá que va, y allí que fue a reventar con mala fe porque era la orden que llevaba".

"Fue neutralizado porque no lo dejan subir a la tribuna; sí le dejaron estar en la recepción de autoridades, pero luego en la tribuna ya había una ministra que ya estaba representado y eso lo sabía él, pero intentó subir porque lo que buscaba es efectivamente que alguien le dijera: usted no puede subir", concreta Carlos Herrera. "Se llevó lo que quería, hizo el ridículo, pero él cree que eso le beneficia", continúa, "quiere representar al Gobierno como sea en una tribuna cuando ya estaba la otra y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado mínimamente protocolo".

Carlos Herrera sentencia que "quiso hacerse el okupa" y que "hubiese sido mejor decirle: mira pasa y ponte ahí donde quieras y ya tienes lo que quieras": "Vamos a enviar un abrazo muy fuerte y un cargamento de sales y tilas a todas las Charitos, a todos los indignaditos que ayer se apuntaron a un mismo argumento simplón, tan simplón como ellos mismos". "Imaginaros lo que se montaría si fuera Pere Aragonés el que hubiese evitado a un ministro de España en un acto oficial de la Generalitat qué dirían todos", cuestiona.

"¿Por qué se empeña Gracita Bolaños, con mucho de Jaimito Bolaños, en acudir personalmente el 2 de mayo si ya había una persona representando al Gobierno central? Es más, ¿se atrevería Bolaños a forzar su presencia en un acto en la Diada para el que no hubiera sido invitado por el gobierno catalán? ¿A que no?", se pregunta Carlos Herrera. "Ya se trae buena cuenta Bolaños de no provocar a los separatistas con los que permanentemente va de allá para acá, porque es el encargado además de domesticar a Bildu y todo eso", señala.

Carlos Herrera destaca que lo "que hay que subrayar es que lo de ayer fue una maniobra perfectamente orquestada por Moncloa para reventar un acto de la Comunidad de Madrid": "Después de eso, si quieren analicen si eso es bueno para los intereses del partido socialista en la Comunidad de Madrid, que parece que estén todos en una conspiración irrefrenable para que Díaz Ayuso tenga mayoría absoluta".