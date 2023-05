Joaquín Leguina, en TRECE: "Todo lo que hace Bolaños, lo hace porque se lo ordena Sánchez"

Hay nuevo choque entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a cuenta del protocolo. Ha ocurrido en los actos por la festividad del 2 de mayo, cuando la jefa de protocolo de la comunidad de Madrid ha impedido al Ministro de la Presidencia subir a la tribuna de autoridades. Desde Sol aseguran que él ya sabía que no podía unirse a esa parte del acto. Aunque desde Moncloa acusan a la Comunidad de Madrid de incumplir las leyes.

La jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid dice que Bolaños no ha subido a la tribuna porque la representación del Gobierno "ya estaba establecida". Pero este choque viene de días atrás después de conocerse que el ministro de la Presidencia no estaba invitado a ese acto y que el propio Bolaños confirmaba que sí iba a acudir, pero como acompañante de Margarita Robles. Bolaños ha querido ironizar sobre la “hospitalidad” de la capital, mientras que el Partido Popular de Madrid le acusaban de intentar “okupar” la Real Casa de Correos.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ asegurando que tiene la impresión de que Bolaños es realmente un enviado de Sánchez: “todo lo que hace, lo hace porque se lo ordena su jefe, y esto también”. Además, el expresidente socialista considera que “esta manía que Sánchez y sus amigos le han cogido a los votantes madrileños me sienta muy mal”.

La realidad es que desde el Gobierno central se habla de “cortijo” para referirse a la presidencia de Ayuso, lo que para Leguina es un error de cara a las elecciones. Los socialistas quedaron terceros en las últimas elecciones en la capital y, según el expresidente, “se empecinaron en la batalla entre fascistas y no fascistas, y yo aquí no he visto ningún fascista”. Asegura que esa estrategia pasará factura tanto en las autonómicas como en las generales: “Los madrileños, mal que le pese a Sánchez, también votamos”.

Con las elecciones están a la vuelta de la esquina y el expresidente socialista, último presidente socialista de la Comunidad de Madrid, considera que Juan Lobato debería ser “mucho más crítico con Pedro Sánchez".