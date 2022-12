Barbosa: "Yolanda Díaz lo único que quiere dejar claro es que no quiere saber nada de lo que hace el PSOE"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 9 de diciembre de 2022. Crucemos los dedos. Si no llueve hoy tanto como para que la gente de Málaga o de Cádiz tenga demasiados problemas con las inundaciones.

Porque ayer, la verdad, lo de la provincia de Huelva fue digno de ver. Está bien que llueva, pero que lo haga con un poquito más de por favor. Y todo, miren, en este día, que vuelve a ser laborable, que a esta hora ya están levantando a muchos niños en España para ir al colegio y que, aún así, a efectos prácticos de muchos españoles, sigue siendo puente.

Así que, con la gente tan dispersa pues yo no sé qué le puede usted interesar más si saber que ya tenemos nuevo seleccionador para el equipo nacional de fútbol, el señor Luis de la Fuente o que el seleccionador de la España política, económica y social... Que a ese no lo mueven de Moncloa ni con agua hirviendo. De hecho, hoy va a montar una muy grande en el Congreso, precisamente con la intención de preparar el terreno para que le sea más fácil seguir en Moncloa más allá de las próximas elecciones. O, por lo menos, que todo lo que está montando, o más bien desmontando, no se lo puedan tumbar fácilmente los que vengan detrás.

Decimos que Luis de la Fuente, el míster de la sub 21, es el nuevo seleccionador y que Luis Enrique ya es historia. Nos hemos quedado sin sus streamings y aquella frase mítica de "Streamers del mundo, apartaos, que voy cuesta abajo y sin frenos". Pero, miren, no se sorprendan si hoy a Pedro Sánchez le da por hacer suyo ese grito de guerra y suelta algo así como “Legisladores del mundo, apartaos que voy también cuesta abajo y sin frenos...".

Reforma del Código Penal

¿Por qué lo decimos? Pues porque hoy termina el plazo en el Congreso para que se presenten enmiendas a la reforma del Código Penal, la reforma que va a suprimir el delito de sedición. Y como diría aquel, "miedo me das" porque hoy va a ser el día del pleno al quince, hoy Pedro Sánchez va a por todas.

Como suele ser habitual en este gobierno, se nos acumulan las polémicas a tal velocidad, que casi no da tiempo de comentarlas porque hoy tocaba echarse las manos a la cabeza con las enmiendas para rebajar la malversación, de una manera tan escandalosa que las críticas internas en el PSOE han forzado a los socialistas a negociar, a última hora con Esquerra una enmienda transaccional para que el traje a medida no sea tan descarado. Pero ya que está puesto, parece que Sánchez va a aprovechar también para presentar varias enmiendas con las que meter mano al poder judicial.

Con varias enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Constitucional, el gobierno va a facilitar que el Tribunal Constitucional pueda renovarse, acogiendo en su seno a los dos magistrados elegidos por el gobierno sin tener que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los dos que le corresponde elegir a ese organismo.

Saben ustedes que el gobierno está como loco por colar en el Constitucional a Juan Carlos Campos y Laura Díez, antiguos miembros del gobierno, pero que no puede hacerlo hasta que el poder judicial ponga también a los dos suyos y como el consejo está bloqueado pues ni cenamos ni se muere padre, para desesperación de Sánchez.

Bueno, pues por un lado va a hacer que el Constitucional pueda renovarse parcialmente sin tener que esperar al Consejo y, por el otro, también estrecha el cerco al poder judicial, rebajando la mayoría necesaria para que nombre a sus dos magistrados. Es más, va a añadir una clausula, en la que amenaza a los vocales que insistan en el bloqueo del Constitucional con responsabilidades penales, por desobediencia o prevaricación omisiva.

Es decir, se está toqueteando la Ley para amenazar con castigos penales a los vocales que no pasen por el aro del gobierno, al mismo tiempo que a los golpistas que cometieron sedición les quitan el castigo penal, pasado y futuro. Porque ese es el otro desahogo que se va a producir hoy. Hoy los separatistas catalanes, con el visto bueno y la colaboración necesaria del PSOE, van a presentar las enmiendas para, no contentos con los indultos, no contentos con suprimir el delito de sedición, también “se pidan”, como los niños a los Reyes Magos, cómo quieren que sea a partir de ahora el delito de malversación.

"El voto de Podemos va a ser fundamental"

Es decir, hoy toda Europa, incluida la que se rasga las vestiduras con Polonia y con Hungría va a asistir al espectáculo de ver cómo, en España, unos delincuentes diseñan el código penal español para que el delito que han cometido deje de serlo. Y para que no parezca que el gobierno les dice a los delincuentes: aquí tienes la goma de borrar para que tú decidas cómo lo quieres, se han sacado lo de la enmienda transaccional de última hora con la que, dicen, van a dar un retoque de última hora.

Y habrá que ver en qué consiste ese retoque porque aquí lo que se comentaba en las últimas horas es que los delincuentes que desviaron dinero público, que no han devuelto, para cometer un delito de sedición, además de quitar la sedición, "se van a pedir" que la Malversación sin lucro personal se convierta ahora, simplemente, en un cuestión de administración desleal.

Es decir, es un escándalo de dimensiones estratosférica por más que algunos lo quieran revestir con el famoso pragmatismo de “hay que arreglar lo de Cataluña como sea”. No, esto se trata de que Pedro Sánchez siga en Moncloa como sea. Y es tal el escándalo que ni la vicepresidenta Yolanda Díaz, que está en Podemos pero no es de Podemos, lo único que quiere dejar claro estos días es que ella no es del PSOE y no quiere saber nada de lo que está haciendo el PSOE.

Claro, esto es lo que decíamos ayer: está muy bien que tú no participes del crimen, pero si lo dejas pasar si no te opones frontalmente, al final, también eres cómplice. Porque en todo ese trámite de convocar el próximo lunes la ponencia para discutir las enmiendas.

El voto de Podemos va a ser fundamental para, junto con PSOE y Esquerra, imponer que esas enmiendas pasen a la Comisión de Justicia… De manera que, ya el martes por la mañana, todo esté listo para que la Junta de portavoces ponga fecha a un pleno del Congreso, en el que este Escándalo legislativo sea aprobado antes de meternos ni siquiera en fechas navideñas. Como ven, las maldades las hacen en tiempo récord.

Así que menos mirar para otro lado y, sobre todo, ojo con la letra pequeña de los que puedan hacer porque conociendo el desastre que hicieron con la Ley de los agresores sexuales lo mismo ahora la vuelven a liar con efectos jurídicos secundarios, no deseados. De hecho, los sindicatos dicen estar un poquito preocupados.

¿Por qué? Pues porque eso de querer meter algo de mucha gravedad como la sedición en el paquete de algo menos grave como son los desórdenes públicos lo mismo obliga a retocar el concepto de desórdenes públicos para agravarlo. Y como los chamanes jurídicos tengan la misma destreza que tuvieron para fusionar “violador y agresor sexual”, los sindicatos están diciendo: “A ver si, al final, vamos a cobrar nosotros”.

Porque manoseando, por ejemplo, el artículo 557 del código penal, a ver si van a abrir la puerta a criminalizar, con más fuerza, actividades o actitudes propias de los sindicatos. Véase, por ejemplo la ocupación simbólica de espacios públicos, o las interpretaciones que se haga del nuevo concepto de multitud.

Porque multitud puede ser gente en una manifestación para pedir que suban las pensione, pero multitud pueden ser también los que salen a la calle a desbordar el Estado de Derecho y acorralar en una consejería a una comisión judicial o a los policías que sólo quieren impedir la celebración de un referéndum ilegal. Es decir, si la han liado fusionando agresor y violador vamos a ver si no la lían al querer hacer pasar sedición por desórdenes públicos

Así que ya les digo, hoy no nos vamos a aburrir, hoy va a ser un día para estar muy atentos a la letra pequeña de las enmiendas. Las de favorecer a los golpistas y las de asaltar el poder judicial porque, para que todo este galimatías salga adelante necesitan, sí o sí, controlar al poder judicial.

Inestabilidad política en Perú

Lo mismo, por cierto, que intentó el ya expresidente de Perú, Pedro Castillo, el que, según la izquierda, era una brizna de esperanza y ha acabado siendo un golpista. Así lo dijo Yolanda Díaz, que ayer tuvo que dar marcha atrás y tratar de poner tierra de por medio con el golpista peruano. Y dirán, bueno pues mira, qué sensata ahora, ¿no?

Ya, pero es que ya ha confirmado que, próximamente se va Argentina con Zapatero a dar su apoyo a la condenada por corrupción, Cristina Fernández de Knicher. Desde luego, tienen un ojo que mejor no han sido ellos los que han elegido al sucesor de Luis Enrique.

Ahora, por cierto, Díaz insiste otra vez en topar el precio de los alimentos y la parte socialista del gobierno sigue sin verlo claro, pero ya se abre a buscar medidas que mitiguen la subida de los precios. Esa es la jugada, hacer todas las maldades este diciembre que todo lo de la sedición, malversación y poder judicial quede aprobado el próximo jueves y a partir de enero poner una vela para que la economía mejore. Y es que Sánchez tiene un plan que puede que no sea el mejor para España... pero tiene un plan y a fe que lo está tratando de ejecutar.