Barbosa, sobre Otegi: "¿Sánchez intenta blanquear al mundo filoetarra justo cuando necesita a Bildu?"

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 27 de junio. Día típico de verano porque tenemos ola de calor y el primer gran incendio forestal de esta temporada: una mala combustión en un estercolero parece que tiene la culpa de que la comarca de Ribera d'Ebre, en la provincia de Tarragona, esté sufriendo un fuego que, a esta hora, sigue descontrolado.

Encima la ola de calor no ayuda, precisamente, a luchar contra un incendio que está relativamente cerca de la central nuclear de Ascó y que ya ha quemado más de 3.500 hectáreas. En el Gobierno catalán se temen lo peor, y lo peor podrían ser hasta 20.000 hectáreas arrasadas. Desde luego, los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias se están batiendo el cobre para evitarlo y los medios aéreos llevan ya casi una hora trabajando. En unos minutos volveremos a buscar la última hora en Cataluña.

Mientras, el día se presta para que miles de periodistas, los miles de periodistas que licencian las universidades españolas cada año, asistan a un debate interesante: ¿se puede entrevistar en la televisión pública a alguien que fue condenado por terrorismo, que no condenó los asesinatos de ETA y que sigue siendo el líder de los herederos políticos de la banda, de un partido que es legal, pero un hombre que tiene ese perfil? ¿Se le puede dar voz aún sabiendo que va a seguir sin condenar abiertamente esos crímenes en la víspera del día que se rinde homenaje a las víctimas? ¿Se puede dar ese paso, que no se había dado nunca, justo cuando al actual Gobierno le viene bien tener a Bildu como socio potencial?

Pues la dirección de Televisión Española todas esas preguntas no le han aparecido un impedimento suficiente para entrevistar, por primera vez, a Arnaldo Otegi. Él, desde luego, encantado de colarse en los hogares de los españoles para vender lo suyo.

No faltan los que en nombre del periodismo han defendido la entrevista al tiempo que acusan de censores a quienes plantean serias dudas sobre la necesidad de hacer esta entrevista. Estos últimos suelen ser los que se ponen en la piel de esa víctima de ETA, sobre todo, en la piel de las víctimas, que son, pues ese policía o ese guardia civil sentado en su sofá escuchando a Otegui decir que ETA no acabó por el sacrificio o la determinación de la sociedad española, sino porque los Otegui lo decidieron un buen día.

En cambio, los que defienden el interés periodístico de la entrevista suelen coincidir con los que dicen que con ETA, por el bien de la convivencia, hay que pasar página, que curiosamente suelen ser también los mismos que no pasan página con el franquismo y que miran muy mucho qué se cuenta y cómo se cuenta lo que pasó en la Guerra Civil y la dictadura.

Pues por todo esto, también son muchos los que no entienden lo de esta noche: los que creen que estamos ante un intento de blanquear al mundo filoetarra, justo cuando el Gobierno necesita a Bildu como socio potencial.

Hay víctimas que ya han anunciado que hoy no irán al acto de homenaje previsto en el Congreso como señal de protesta. Ciudadanos ha pedido la dimisión de Rosa María Mateo y el presidente del PP, Pablo Casado, tiene claro para qué servía la entrevista de esta noche.

Y algunos dirán todavía gracias porque el escarnio podría haber sido completo si ayer al Tribunal de Apelación de París le da por soltar a Josu Ternera. Sin embargo, de momento, el terrorista seguirá en prisión porque los jueces han retrasado hasta el 16 de octubre la vista pública para decidir si lo extraditan a España. Es el pasado, que siempre vuelve. Siempre vuelve por más que algunos hagan todo lo posible por pasar página, a veces demasiado rápido.

Claro que si nos ponemos a hablar de rapidez, lo que no acaba de arrancar es el sudoku, el pactódromo. Y todo porque como les seguimos contando, la política española parece anclada en un bucle melancólico mientras en una radio de fondo bien podría sonar aquella coplilla que dice: “Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio”.

Desde luego, sería una manera poética de explicar que cuando una manta es demasiado corta, siempre pasa lo mismo: si te tapas la cabeza, te descubren los pies, y al revés. Pues no hay partido político al que no le pase eso ahora mismo. No hay partido que, para conseguir lo que quiere, necesite apoyarse en otro partido al que detesta o que provoca tanto rechazo en algún socio que al final acabas perdiendo al principal socio, con lo que te quedas como estaba: otra vez en la casilla de salida.

Por eso, estamos en el cacao en el que estamos y por eso Pedro Sánchez ha tirado por el camino de en medio a ver si así, por la vida de los hechos consumados, alguien pasa de las musas al teatro o, como estamos diciendo esta mañana, se acaba de romper el cántaro y hay que volver a la fuente de las elecciones generales.

De momento, Sánchez se entrevistará el próximo martes con la presidenta del Congreso para fijar la fecha de la investidura. Será como meter primera después de tener el coche en ralentí durante muchos y muchos días. Eso traducido quiere decir que debate de investidura vamos a tener en julio, posiblemente el 8, 9 y 10 de julio. Otra cosa es que Sánchez salga elegido presidente, por más que desde el PSOE, José Luis Ábalos, le tiré dardos la oposición.

Sánchez no lo tiene fácil porque, por lo pronto, lo que tiene es muy enfadados a los de Podemos. Ha tardado en dejarles claro que Ministerios no, pero la final la manta de Sánchez ha dejado descubiertos los pies de Pablo Iglesias, que ya se ha prestado a hacer de oráculo.

Habrá que volver a intentar la investidura, pero en septiembre. Una manera de dar a entender que Podemos va a dejar solo al presidente en funciones este mes de julio como castigo por no darles el gobierno de coalición famoso. Pablo Iglesias de momento le pide paciencia a los suyos.

Otra manta que se ha destapado es la de las derechas. Esta es más liosa si cabe porque es una manta a tres bandas. Para los gobiernos autonómicos como el de Madrid, Vox pide ahora un programa conjunto con medidas sobre el colectivo homosexual o los inmigrantes ilegales que ya han hecho que Ciudadanos se desmarque y anuncie que buscará acuerdos con fuerzas que crean en el progreso -literalmente-, que deben ser aquellas que tiene vetada. Es decir, como la camisa que intentas planchar, pero cada vez que le quitas una arruga le sale otra por el otro lado.

Y esto mientras Josep Borrell renuncia al acta de eurodiputado esgrimiendo que cómo va a dejar vacante el puesto de ministro de Exteriores, España se puede meter en un lío, que cómo va a dejar ese puesto vacante con la que está cayendo.

Y la que está cayendo es que los presos del proceso catalán ya están en carteles de Cataluña con Quim Torra amenazando otra vez al Tribunal Supremo con una respuesta de país, una respuesta de pueblo, si la sentencia no les gusta. Y con Zapatero ratificándose en la idea de estudiar un indulto.

Y al fondo de todo, al fondo de la escena están los problemas de los españoles: los problemas reales, como han recordado los empresarios, los de la CEOE, que ya piden a PP y CS que se abstengan. Y los catalanes, que piden a la Generalitat que acabe con el boicot a las compañías que no promueve la independencia. Desde luego, somos un país complejo e intenso.