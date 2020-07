Barbosa: "Simón, que ha vuelto de sus vacaciones en Portugal, se alegra de que nos endiñen cuarentenas..."

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este martes 28 de julio de 2020. Saben, esas personas que son así un poco puñeteras y basta que les pidas una cosa para que hagan la contraria... Sí, esa gente con la que hay que aplicar la psicología positiva. Si quieres que haga A, mejor dile que haga B....

Pues los británicos son un poco así... Bueno, eso, o que la diplomacia española, en algunas osaciones, tiene menos fuerza que la UGT con Franco... Porque eso de presionar al Reino Unido para que mitigue, en la medida de lo posible, las cuarentenas a los turistas que estén o vayan a visitar España de momento, por lo menos de momento, no nos ha salido demasiado bien.

Vamos, de hecho ha sido peor el remedio, que la enfermedad. Ha sido pedirle a los británicos que dejen a Canarias y Baleares fuera de las cuarentenas, y darnos los muy bellacos otro guantazo con la mano abierta.

Ahora Londres, no sólo deja a las islas españolas fuera de la cuarentena, sino que recomienda ya, directamente, no viajar a España, así en general, incluidas Baleares y Canarias.. Claro, con este nivel de eficacia diplomática se pueden imaginar el cuerpo que se le ha quedado a otros territorios como Andalucía o la Comunidad Valenciana, que también estaban reclamando que las incluyeran en la negociación...

MADRID, 18/06/2020.- La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, comparece este jueves ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados. EFE/Mariscal 4651#Agencia EFE4651#Agencia EFE

Es verdad que ayer, en los aeropuertos españoles, no se cancelaron vuelos procedentes del Reino Unido y que bastantes británicos, que ya tenían el cuerpo hecho a venir a España, pues lo han hecho a pesar de la cuarentena que luego tendrán que guardar. Pero cancelaciones para los próximos días, ayer hubo muchas. Y el sector turístico da por hecho que esto, de no arreglarse, les puede suponer unas pérdidas de doscientos millones de euros al día.

El caso es que al presidente Pedro Sánchez le han preguntado, esta noche en Telecinco por esta cuestión. Sánchez no quiere ir al choque con el Reino Unido, pero tratar de argumentar que los británicos no han basado su decisión en un análisis acertado.

El presidente ha venido a explicarcomo que Aragón y Cataluña empeoran, ahora mismo, la medida de España en cuanto a incidencia del virus, pero que si se mira cómo están las cosas en los destinos a los que suelen acudir los turistas británicos, la cosa allí está más segura que Reino Unido.

Claro, tú puedes argumentar eso, pero si luego no controlas el mensaje...Si luego tienes un portavoz de Emergencias Sanitaras que se alegra de que nos endiñen cuarentenas, pues apaga y vámonos.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE SIMÓN

Fernando Simón volvió ayer de las vacaciones en Portugal con las pilas cargadas. Con esa cara lozana que traemos todos cuando hemos descansado unos días, y se conoce que el descanso le ha relajado tanto, que se le ha olvidado esa intuición política que le ha llevado siempre a decir, más o menos, lo que le convenía al Gobierno. Como cuando le preguntaron por el 8M, y en vez de decir que lo más sensato era no acudir, se puso a dar vueltas, con que, bueno, el que quiera ir que vaya, yo a mi hijo no le tengo que decir lo que tiene que hacer, y tal....

Bueno, pues ayer, sin embargo, se olvidó de los condicionantes políticos o económicos, y se limitó a contestar, simplemente, como el tío que lidia con el virus y punto. Como el que piensa, “si a mí me vais a poner la cabeza loca con los brotes, si no viene gente de fuera, a mí ya me está bien".

Claro, ni que decir tiene que, cómo están los ánimos, a muchos se les han abierto las carnes porque Simón no es un simple científico, es el portavoz del Gobierno y sus palabras tienen repercusión. Si fuera de España ven que nuestro propio portavoz de emergencias agradece que no nos traigan gente, desde luego no damos la sensación de tener la cosa muy controlada. Y todo esto para deseperación, como decimos, de ese sector turístico que, ahora mismo, no sabe qué hacer con su vida. Hoteles, por ejemplo, en Gran Canaria que todavía no han decidido si abrir o no abrir.

EL MAPA DE LOS REBROTES

Bueno, ¿y cómo están los dichosos brotes? Pues siguen creciendo en el conjunto de España y ya se encuentran en los 361, con 4.100 casos asociados.

Los nuevos contagios, en las últimas 24 horas, han sido 855. Y el Aragón ha registrado el 55% de todos los casos en España. Luego ya saben, que Cataluña ofrece datos por su cuenta que suelen superar o acercarse a la foto de conjunto que ofrece Sanidad. En todo caso, si nos fijamos en los nuevos brotes, resulta que la Comunidad Valenciana ha registrado cinco. Pero es que Murcia se ha dado 72 horas para decidir si impone la Fase1, que ya ordenó en Totana, a otros municipios como Lorca, Mazarrón o una parte de Murcia capital.

Y en Cataluña, un muy preocupado Quim Torra ha dejado caer que, como la cosa no mejore en 10 días, lo mismo tiene que tomar medidas muy serias de confinamiento en esa comunidad. En Cataluña, de hecho, andan preocupados porque el cierre del ocio nocturno no ha impedido que determinados sectores de la población, mayormente jóvenes, sigan haciendo botellones o vagando por las calles en busca de fiesta, sin saber dónde meterse, es decir, aquí sigue brillando por su ausencia la responsabilidad individual de mucha gente...

Y, miren, preguntado por esto, Simón sí que fue diplomático. Vino a decir que, en lugar de alicatar a la gente a multas, él quiere pensar que la gente no necesita que la obliguen para hacer las cosas bien. Como ejercicio de voluntarismo está muy bien, pero la evidencia es la evidencia.

Otra cosa interesante que dijo Simón, por cierto, es que Sanidad espera que los brotes asociados a los temporeros se vayan moviendo por España, apagándose en algunos sitios y apareciendo en otros, en función del calendario de las campañas de recogida. Ahora, bien, ante la gran pregunta de si estamos ya en la famosa y temida segunda ola, en eso no quiso mojarse.

Hay virólogos que apuntan en la dirección de que sí: Estamos en el inicio de una segunda ola y ojo con lo que pueda pasar dentro de unas semanas en los hospitales, no vaya a ser que empiecen a dar la cara contagiados con síntomas, que hayan sido infectados por los “alegres” asintomáticos, que van por la vida como si tal cosa.

En Murcia, de hecho, una de las cosas que preocupan es que han aumentado los contagios de mayores de 70 años. Sin embargo, Fernando Simón y el propio gobierno, por boca de Carmen Calvo, o presidentes autonómicos como Emiliano García Page, ayer en este programa, no quieren usar esa expresión de segunda ola bien, porque temen que eso asuste a la gente, bien, porque crean realmente que no hay segunda ola, y que estamos dentro de lo esperable en cuando se decidió dejar que la gente se mezclara en un contexto veraniego. En fin, que el tiempo dará o quitará razones. Sea como sea, lo que sí parece evidente es que cuesta comparar esta situación con la de primavera, porque ahora hay más capacidad de detección y porque el perfil del contagiado es muy diferente.

Y ahí está la clave, en ese enigma que sigue siendo el contagiado asintomático, que supone el 60% de todos los que se están detectando ahora. La lectura confortable es que ahora somos capaces de detectarlos antes y sacarlos de circulación. La lectura inquietante es que hay tantos asintomáticos, que a poco que te pones a buscar, los encuentras a paladas.

EL "PLAN B" DE CASADO

El caso es que el viernes hay una conferencia de presidentes autonómicos, donde toda esa retahíla de dirigentes que están tomando decisiones aquí o allí se van a ver las caras. Y algunos echan en falta que el Gobierno central dé más la cara, y no se ponga tan de perfil como está, desde que dejó caer el Estado de Alarma. Y aquí se abre un debate muy interesante, porque el Partido Popular asegura que es posible confinar con más agilidad y ser mucho más efectivos en las medidas contra la pandemia sin tener que volver a entregar al gobierno central el poder casi absoluto del Estado de Alarma.

¿Cómo? Pues Pablo Casado ya ha presentado una propuesta de reforma exprés de la Ley de Medidas de Salud. Dice Casado que, si hay voluntad, esa reforma podría estar lista en 15 o 20 días.

¿Y para qué serviría? Pues para poder confinar municipios, comarcas o incluso comunidades con autorización judicial, pero de una manera mucho más rápida y eficaz Y eso pasaría por que fuera el tribunal superior de cada comunidad, o el Supremo si la decisión la toma el gobierno central, él que ampare la restricción de movimiento. Y así evitarnos el sainete de los juzgados de guardia. Es una idea, y las ideas, como está el patio, deben ser bienvenidas y deben ser estudiadas en esa conferencia del próximo viernes, donde nuestra clase política, nuestro estado autonómico, tiene que estar a la altura.