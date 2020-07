El sector del turismo sobre la cuarentena de Reino Unido: “Los británicos se sienten más seguros en España”

La cuarentena obligatoria durante dos semanas en Reino Unido está siendo no solo una decisión polémica, sino una mala noticia para el sector del turismo. Una vez más, uno de los más afectados por esta pandemia. El turismo británico es esencial para el turismo nacional, y esta decisión está preocupando mucho a los empresarios. El Gobierno va a tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno británico para tratar de excluir de esta medida a Baleares y Canarias. Una decisión que no ha gustado a otras comunidades, como la Comunidad Valenciana.

La Secretaria de la Patronal de Turismo de la Comunidad Valenciana, Nuria Montes, en declaraciones esta mañana en 'Herrera en COPE', ha querido trasladar la importancia del turismo británico también para la Costa Blanca.

Desde la Comunidad Valenciana no tienen información sobre cómo van las negociaciones, pero la secretaria de la patronal cree que “no va por el buen camino”. Asimismo ha afirmado que el Reino Unido, “ha hecho oídos sordos de cualquier petición que les ha llegado del Gobierno español”.

Nuria Montes ha lamentado que es algo que no les viene por sorpresa, dadas las medidas y recomendaciones que se han tomado desde países como Francia o Noruega. La Secretaria de la Patronal de Turismo ha querido remarcar la importancia de la Costa Blanca para el turismo británico, ya que ella misma ha dicho que es precisamente “el turismo más importante”. Asimismo ha pedido al gobierno que los incluyan en las negociaciones debido a la alta importancia de este turismo británico.

“Aquí también vivimos del turismo y hemos trabajado mucho”, ha afirmado. Y a continuación ha añadido que han hecho muchos esfuerzos “para asegurar la seguridad de los turistas”, algo que les duele “muchísimo”.

Seguridad de los británicos

Nuria Montes ha afirmado que la mayoría de los turistas británicos se sienten más seguros en España. “Se sienten como en casa y muchas veces más seguros que en casa”, ha dicho. Esto también viene por el gran trabajo que están haciendo los hosteleros, que se están “implicando muchísimo”.

“Se sienten más seguros aquí que en su propio país” ha dicho con contundencia. Asimismo ha lamentado las pérdidas que todo esto va a causar al sector. En la Comunidad Valenciana, en concreto, se estima que “un 15% va a echar marcha atrás y no va a abrir sus establecimientos”, ha explicado la secretaria general de la patronal hostelera valenciana. Esto se traduce en “miles de puestos de trabajos que no van a salir del ERTE” y ha añadido que si no se recitifica “va a significar que el cierre de la temporada se adelante” antes de lo previsto.

Ayudas a los sectores más dañados

Nuria Montes lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta al sector turístico. “Lo que nos destroza es ver cómo en cuatro semanas hemos tirado todo el esfuerzo que hemos hecho la sociedad durante tres meses” y se pregunta “cómo no se han controlado los rebrotes”.

“Es la actividad económica la que está en juego”, ha dicho. Y por ello, cree que hay que ayudar a aquellos sectores que suponen un riesgo. Se ha referido al ocio nocturno y cree que habría que ayudarle “hasta que se controle” pero también opina que “hay que dejar que el resto trabajemos”