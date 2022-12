Barbosa: “Sánchez se abrió por primera vez a la posibilidad de retocar la ley del 'solo sí es sí'"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’en este miércoles 7 de diciembre de 2022.

Aaaay, qué ganas tenían algunos, cómo se nota el ansia viva de los que estaban esperando a Luis Enrique. Ahí, con esa sensación de no querer que España perdiera pero pensando ‘como pierda, como pierda, te vas a enterar Luis Enrique con tus borderías y tus decisiones de dejar en casa fulanito, para llevar a sultanito, que no le da una patada a un bote’.

¿Y lo de decir que él no entrenaba los penaltis? ¿Y lo de ponerse hacer streamings? El ‘Luis streamer’ éste. Y ya ayer por la noche, después del partido, los veías ahí ensayando nuevos cánticos. Luis streamer’, tu padre es...... mmm Justin Bieber. Claro, es que ‘streamer’ a ver con qué rima en castellano.... A eso no le saca rima ni Quevedo...

Bueno, ¿pues sabes qué te digo? Que España no ha caído en el Mundial porque Luis Enrique hiciera “streamings”. Que es, por cierto, como se dice, porque ayer había boomers, los pobres, que como están acojonaicos con esto de hacerse los modernos (porque aquí ya el que no es moderno no sale en la foto), decían ‘sí, eso lo dijo Luis Enrique el otro día en su streamer’. No, a ver, vamos a ver: streamer es el que hace streamings. No hagamos como los que confunden al erchaina con la Ertzaintza, hagamos el favor, de verdad....

En fin, menos mal que estamos nosotros aquí, que sí que somos muy modernos y que nos da el poco entendimiento que tenemos para comprender que España ha vuelto a fracasar. Fundamentalmente, porque nos falta equipo. Y ya está. Y aceptemos que seguimos atrapados en la droga del tiki-taka, sin saber qué hacer con el balón y sin jugadores determinantes arriba, que marquen la diferencia. No ha sido un problema de actitud, ni de compromiso. Y lo mismo esos jugadores, con unos años más encima, sí que nos dan alguna alegría.

Es verdad que lo mismo Ramos hubiera dado algo de veteranía a un grupo muy bisoño, es verdad que Canales de mediapunta lo mismo no lo hubiera hecho mal, es verdad que no sabemos qué hubiera pasado con delanteros como Iago, Aspas, Borja Iglesias o Gerard Moreno.

Pero, miren, eso ya es llorar sobre la leche derramada. El caso es que 120 minutos de partido, sin meter un gol, ante una Marruecos que defendía muy bien y, cuando llegaron los penaltis, eso fue desastre total. El desastre de otra noche para olvidar. Decían de los japoneses tirando penaltis, pues nosotros lo hicimos peor todavía, no metimos ni uno.

Tres penaltis, tres fallos. Fíjense, el pobre Sarabia tuvo la última ocasión del partido (que no la metió y la cosa acabó cero a cero en la prórroga) y falló el primer penalti, cuando había entrado en el campo, precisamente pensando en tirar un penalti. Pero es que luego fallaron Soler y Busquets.

Y, ya para rematarlo, la puntilla nos la dio Achraf, un chaval nacido en España, criado en Madrid, que se hizo futbolista en el Real Madrid, pero que ha reconocido que él como que se siente más marroquí, como sus padres que vinieron a España en los 90.

Y, miren, dentro del disgusto futbolístico que nos han dado nuestros vecinos del sur, todavía suerte, porque esta noche no ha habido que lamentar demasiados intendentes en las celebraciones. Estaba la policía en alerta, por si los más radicales montaban follón como hicieron en Bélgica. Y es verdad que en Granada se han tirado cohetes a una carretera, y en Bilbao alguna pelea de bar, y en la Puerta del Sol alguna palabra de más; pero no se ha montado la que se montó en Bélgica, cosa que se agradece.

Pues nada, enhorabuena a Marruecos, por lo del Sáhara, por Pedro Sánchez y ahora por lo del fútbol. Y el que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya, no vamos a sacar nada. Porque es tan duro de mollera, que se irá si quiere, y seguramente se quedará también si quiere. Hombre, lo de decir que no habían entrenado penaltis, para que luego pase lo que ha pasado, muy bien no le deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster, como de los jugadores, con eso de ‘hemos jugado a lo que hemos querido’, pues ellos sabrán. Pero, vamos, que esto parece el final lógico para un entrenador excéntrico, que tampoco tenía mucho equipo del que tirar.

Luis Enrique Martínez, con gesto serio, en el partido de la eliminación de España en el Mundial de Qatar.









Las cesiones del Gobieno en el Día de la Constitución

Bueno, luego le seguimos dando una vuelta al partido de ayer. Pero esta mañana toca también metabolizar todo lo que vimos, y sobre todo, escuchamos en la celebración del día de la Constitución.

Para empezar, como era previsible, las típicas consignas de partido para que el Gobierno, que está deseando controlar el Poder Judicial, criticase en tromba a la oposición precisamente por no avenirse a desbloquear eso, lo del Poder Judicial. Y con Feijóo diciendo que con esta gente no se puede ir, ni a cobrar una herencia.

Hay cosas que se dan por hechas, y este discurso machacón de que el partido anticonstitucional ahora mismo no son los separatistas, ni siquiera los filoetarras sino el Partido Popular, pues esto ya es un clásico.

Pero, en todo caso, lo más curioso fue otra cosa. Porque ayer fue el Día de la Constitución, pero podría haber sido, perfectamente, el día de los chamanes legislativos.

Porque el Gobierno se ríe mucho de lo que llama, así con desprecio, los chamanes fiscales, por aquello de las autonomías que insisten en que, a veces, bajando determinados impuestos, a la larga, se puede recaudar más. Pero, claro, están ellos como para reírse de los demás porque anda que los ‘chamanes legislativos’, que están por ahí tratando ahora de hacer experimentos con gaseosa para arreglar las chapuzas o las maldades que se trae entre manos el sanchismo, eso sí que es un espectáculo.

Para empezar, ayer en los corrillos con periodistas, el presidente del Gobierno se abrió por primera vez a la posibilidad de retocar la ley del “solo sí es sí”. Pero vamos, con mucha dignidad, sin reconocer que han metido la pata hasta el fondo, para alegría de violadores y agresores sexuales, con esa ley que hoy cumple dos meses en vigor. 52 rebajas de condenas y 12 agresores en la calle.

Pues dice ahora Pedro Sánchez que lo mismo se pueden hacer algunos ajustes técnicos, (así lo ha llamado) a esa ley, si así lo apunta el Tribunal Supremo. ¿Y ahora los chamanes, cómo lo quieren arreglar? Pues están viendo si se pueden hacer esos “ajustes” a través de una enmienda a una Ley orgánica. En concreto, a la Ley de eficiencia organizativa del servicio público, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Veremos qué sale de ahí.

El caso es que, los chamanes jurídicos de Moncloa, no dan abasto. Porque también están tratando de inventarse algún “conjuro” para hacer desaparecer el delito de la malversación; pero sólo un poquito, no del todo. Y es que, aquí la cosa ya es de triple salto con tirabuzón.

Claro, ¿qué pasa? Que quieren favorecer a los condenados por haber robado dinero público para montar el golpe separatista, pero sin favorecer al mismo tiempo a los que hayan robado dinero público para otros fines distintos. Imagínense. Ya se han convertido en los “Simón Bolívar” de los agresores sexuales, sólo falta que conviertan también los libertadores de todos los corruptos, con la chapa que nos dieron con la Gürtel.

Pero, claro, ¿cómo reducir las penas de malversación, sin abrir la puerta a que todos los condenados por malversación puedan pedir una revisión de sus condenas? Pues aquí la añagaza puede venir en las enmiendas del viernes que Esquerra quiere presentar a la reforma del delito de sedición, que se está tramitando en el Congreso.

Sobre esto, Pedro Sánchez ya ha dado alguna pista, al asegurar que van a mirar el derecho comparado. Es decir, “marchando otra de”, “no, es que lo que tenemos que hacer es homologarnos con Europa” porque en los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal diferencian entre malversación con lucro personal y malversación sin lucro personal.

Diferencia que el Partido Popular quitó en su momento, porque si diferencias entre el que se lo queda para su bolsillo y el que no, estás abriendo la puerta a que sea “menos grave” robar para financiar a tu partido o crear una red de favores (como los ERE de Andalucía) que beneficie electoralmente a tu partido.

Entonces, ¿por dónde pueden ir los tiros? Pues por despenalizar la “malversación medial”. Es decir, quitarle importancia al desvío de dinero público, si es para otra cuestión que no produzca un lucro personal directo.

Recuerden que los golpistas del 1 de octubre fueron condenados por malversación para la sedición. Malversación como medio para cometer sedición. Pero si la sedición va a dejar de existir, pues ahí tienes la magia potagia de los chamanes jurídicos.

¿Cómo va a ser malversación robarle dinero al contribuyente, si es sólo para hacer algo que no es delito? “Ya, pero el dinero se ha robado y no se ha devuelto”. “Sí, pero no me lo he quedado yo para mis cosas. Ah, se siente”. Si es que… sólo hay que darle un poco al coco y echarle poca vergüenza.

Pues con eso, ya estaría la reforma legal para beneficiar únicamente a los corruptos que sostienen al Gobierno para que sigan sosteniendo al Gobierno. Vamos, una jugada con tufo a prevaricación o fraude de ley que tira para atrás, pero es lo que hay.Y luego sí…

Luego, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet se puso muy digna con de la educación y el respeto institucional en el debate político. Estamos en lo de siempre, está bien pedir educación y no zaherir a los demás, pero esto se debería haber pedido antes, cuando fue la ultraizquierda la que empezó a perder las formas y a zaherir a diestro y siniestro.





El PSOE expulsa a Leguina del partido y Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupción





Que, por cierto, lo de zaherir, no sabemos, pero lo de la crítica interna el PSOE de Sánchez lo lleva muy mal. Anoche supimos que el partido ha decidido, finalmente, suspender de militancia a Joaquín Leguina, tertuliano de esta casa, por haberse atrevido a alabar a Díaz Ayuso cuando las elecciones madrileñas.

Aquí la pregunta es la de siempre ¿Joaquín y Nicolás se han movido de sus postulados socialistas o ha sido el PSOE el que ha dejado de ser el PSOE? Pues más bien lo segundo.

Porque es el PSOE el que gobierna con gente, que esta noche ha salido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner al conocerse que la vicepresidenta argentina ha sido condenada a seis años de cárcel (que no cumplirá por estar aforada) y a inhabilitación perpetua por haber administrado de forma fraudulenta hasta mil millones de dólares de dinero público.

Pues aquí tenemos ministros que le compran a la Kirchner el cuento de los jueces argentinos son muy malos y condenan a la pobre Cristina por ser muy buena con los pobres.

Tenemos ya el peronismo llegándonos al cuello, y muchos no quieren darse cuenta.