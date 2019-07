Barbosa: "El PSOE utiliza a Vox para dar miedo como hacemos los padres con el hombre del saco"

Audio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 18 de julio. Un día de verano que para algunos será, pues un día cualquiera. Un día de esos que pasas en la playa o poniendo tu foto en el 'FaceApp', que es esa aplicación rusa que nos permite saber qué careto se nos pondrá cuando seamos viejos, cuando nos hayan pasado 30, 40 o 50 años por encima.

Es la última moda en este mundo viral en el que los expertos nos siguen alertando. Todavía hay mucha gente despreocupada que no entiende que en el mundo digital no hay nada gratis. Si una red social te deja abrir una cuenta sin pagar es porque de una u otra manera está haciendo negocio contigo. Y el negocio, muy lucrativo ahora mismo, son, por ejemplo, nuestros datos personales. Así que cuidado con esos servidores rusos que se quedan con nuestra foto y nuestros parámetros faciales porque lo mismo, en un futuro cercano, con esos parámetros podríamos desbloquear nuestras cuentas o ser reconocidos en los aeropuertos. Y hay un señor en Rusia que se está quedando con toda esa información de manera gratuita mientras nosotros reímos la gracia de la cara que tengamos cuando seamos viejos.

Y luego está el caso de Amazon. La mayor tienda del mundo tiene, como es lógico, el mayor banco de datos del planeta: datos de usuarios y de proveedores que Amazon podría estar usando para trapichear comercialmente. Por lo menos, es lo que sospecha la Unión Europea, que le ha abierto un expediente que podría acabar con una multa de 23.000 millones de dólares. Esas son las cosas que pasan por el mundo y que nos interpelan a todos porque quién no se ha descargado no sé qué aplicación o comprado en no sé qué portal digital.

Pues son los tiempos que corren y hay que adaptarse a ellos. Adaptarse para conocer sus peligros y aprovechar sus ventajas. Por eso, dos viejos conocidos de la ficción como José María Aznar y Felipe González han participado en el 'Foro Digitales 2019' para reflexionar sobre los retos tecnológicos y ya que estamos, sobre lo rápido que pasa el tiempo.

Dos tipos veteranos que conocieron los tiempos de las mayorías absolutas cuando el presidente tenía las manos libres para gobernar o, como mucho, se reunirá con el Arzalluz o el Pujol de turno y le daban un trozo del salchichón autonómico para ir tirando. Ahora del salchichón autonómico está prácticamente la cuerda. Poco más se les puede dar porque lo que piden algunos es ya directamente la independencia. Y encima hay nuevos partidos que complican el escenario de pactos, pero lo peor puede que sea la actitud cerril que impide negociar de verdad con el diferente, que impide transaccionar.

González insistía en mandar a los políticos al rincón de pensar, mientras Aznar recuerda que a lo tonto, a lo tonto llevamos ya unos cuantos años sin que se tomen grandes decisiones de país. Que se trata de gobernar, no simplemente de elegir un presidente. Pues en eso estamos, en el parto de los montes que supone investir a un presidente socialista que sigue sin tener los apoyos necesarios para el pleno del próximo lunes.

Ojo que hoy Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva del PSOE y luego tiene entrevista en televisión. Y ya se sabe que últimamente utiliza las entrevistas para dar un paso más en eso que se conoce ahora como la batalla del relato.

El pasado lunes se asomó a una radio para dar un portazo a Podemos, ese partido que hoy anunciará el resultado de su consulta a las bases. Que las bases vienen a ser 190.000 militantes activos que todavía no se han aburrido de los círculos ni de que les hagan preguntas dirigidas para decirle al líder lo que el líder quiere escuchar. Es decir, que sigue presionando a Sánchez con el asunto de los Ministerios. Y si no hay Ministerios, no hay voto a favor de la investidura. Y en esa seguimos con el PSOE y Podemos a la gresca lanzándose mensajes.

Carmen Calvo se está remangando en esa pelea. Vox utilizado por el PSOE como los padres utilizamos al hombre del saco para asustar a los niños. Y vale que Podemos tiene todavía ese punto de partido asambleario, un poco universitario, pero de ahí a meterles miedo como si fueran niños chicos, pues resulta complicado. Rafa Mayoral lo que ha perdido es respeto.

A Calvo pidiendo respeto y con el mazo dando porque Podemos sigue utilizando, como estamos cantando esta mañana, la tecla autonómica para presionar al PSOE, para jugar a esa especie de guerra fría. ¿Se acuerdan ustedes de Estados Unidos y la Unión Soviética cuando para mandar un mensaje a Moscú se actuaba en Corea? Pues los lugares elegidos por podemos para advertir a Pedro Sánchez han sido La Rioja y ahora Navarra.

En Navarra los podemitas también amenazan con bloquear el gobierno si no reciben consejerias. Y en La Rioja esta mañana habrá una reunión de urgencia entre ambos partidos para tratar que la socialista Concha Andreu sea presidenta en segunda votación. Así las cosas parece difícil que Podemos de un voto positivo a Sánchez en la investidura.

Ahora las cuentas del PSOE podrían pasar por conseguir que, al menos, Pablo Iglesias se abstenga. Con esa abstencion de Podemos en la segunda votación, en la que solo se necesitan más síes que noes, el PSOE podría fantasear con investir a Sanchez. Sin contar con los tres diputados catalanes suspendidos, el PSOE suma con Esquerra, PNV, Junts per Cataluña, Bildu, Compromís y los regionalistas de Cantabria. tres votos más que PP, CS, Navarra Suma y Coalición Canaria. Pero claro, no es fácil porque Junts per Cataluña, por ejemplo, los de Puigdemont y Torra, ya dijeron ayer que votaran que no a no ser que le den un referéndum soberanista. Y, encima, aceptar un sí de Bildu también traería cola.

Es verdad que también valdría la abstención de Coalición Canaria y Junts per Cataluña, pero pensar en que Coalición Canaria renuncie a votar no a Sánchez después de que los socialistas les hayan quitado el Gobierno de Canarias también parece complicado.

Total, que hoy hablaremos de política pero también de otras cosas que nos afectan como ciudadanos y como conductores. La justicia, como saben, ha vuelto a implantar la prohibición de circular en el centro de Madrid. Y ahora en Barcelona la alcaldesa Ada Colau no descarta implantar un peaje para entrar en la ciudad.

Ahí está el debate. Hay necesidad de combatir la contaminación pero también hay muchas ganas por parte de algunos de utilizar el medio ambiente como una coartada para seguir clavando impuestos, así que ahí está la cuestión. Y luego otro asunto. La gente con pocos recursos que dicen: “A mí el peaje me perjudica más que al señor que tiene posibles”.

También en la provincia de Barcelona hoy le daremos una vuelta al caso de la niña que fue agredida por una profesora en un colegio de Terrassa después de comprobar que había pintado una bandera española en un trabajo de clase. Un día después de que el colegio viniera a reconocer los hechos prometiendo a los padres que su hija y sus hermanas no volverían a cruzarse con la profesora, que ya moverían ellos los horarios y las tutorías para evitarlo, la familia ha tirado definitivamente la toalla. Se marchan a otro colegio de Tarrasa y la tipa, la profesora, seguirá dando clase en el mismo sitio.

Asunto polémico, como lo es también el caso de Borja, el joven malagueño al que un juez condenó a 2 años de cárcel y al pago de 180.000 € por la muerte del ladrón al que se enfrentó. La sentencia viene a decir que defender a la chica, que estaba haciendo pateada, estuvo bien, pero que le sobró perseguir al ladrón para recuperar el bolso y propiciará así otro intercambio de golpes que al final o por infortunio, por mala suerte, por caer mal, provocó la muerte del delincuente. Pues como esto da para muchas opiniones, la Fiscalía acaba de dar la suya y ha pedido evitar que Borja tenga que entrar en la cárcel. El abogado de Borja pasaba anoche por 'La Linterna'.

¿Y qué haces si te ves en una de esas? ?Tener la valentía de defender a la víctima poniendo en riesgo tu integridad física para que luego te pasen cosas como a Jesús Neira o a Ignacio Echeverría? Pero en el fragor del enfrentamiento, al mismo tiempo te piden tener la sangre fría de decir hasta aquí; de tener el ordenamiento jurídico en la cabeza para que luego no te puedan buscar las vueltas.

A lo mejor le estamos pidiendo demasiado a la gente normal, a la gente que pasea por una calle y de repente se encuentra escenas como esa. Como la de una chica que está siendo pateada en la cabeza. Aquí cada uno seguramente actuaría de una manera y muchos de nosotros no sabríamos qué haríamos, no lo sabemos, hasta que nos veamos en una de esas.

Y hoy también tendremos muy presente un movimiento que demuestra que la nueva filosofía que encierra la sentencia de 'La manada de Pamplona' empieza a impregnar al conjunto del mundo judicial. Fíjense, la Fiscalía ha pedido penas de entre 39 y 40 años de cárcel para los tres antiguos jugadores del Arandina. Están acusados de haber violado a una menor a la que llevaron al piso compartido en el que vivían los tres jugadores.