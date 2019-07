Barbosa a las 8, jueves 18 de julio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 18 de julio. Un día de verano que para algunos será, pues un día cualquiera. Un día de esos que pasas en la playa o poniendo tu foto en el 'FaceApp', que es esa aplicación rusa que nos permite saber qué careto se nos pondrá cuando seamos viejos, cuando nos hayan pasado 30, 40 o 50 años por encima.

Es la última moda en este mundo viral en el que los expertos nos siguen alertando. Todavía hay mucha gente despreocupada que no entiende que en el mundo digital no hay nada gratis. Si una red social te deja abrir una cuenta sin pagar es porque de una u otra manera está haciendo negocio contigo. Y el negocio, muy lucrativo ahora mismo, son, por ejemplo, nuestros datos personales. Así que cuidado con esos servidores rusos que se quedan con nuestra foto y nuestros parámetros faciales porque lo mismo, en un futuro cercano, con esos parámetros podríamos desbloquear nuestras cuentas o ser reconocidos en los aeropuertos. Y hay un señor en Rusia que se está quedando con toda esa información de manera gratuita mientras nosotros reímos la gracia de la cara que tengamos cuando seamos viejos.

Y luego está el caso de Amazon. La mayor tienda del mundo tiene, como es lógico, el mayor banco de datos del planeta: datos de usuarios y de proveedores que Amazon podría estar usando para trapichear comercialmente. Por lo menos, es lo que sospecha la Unión Europea, que le ha abierto un expediente que podría acabar con una multa de 23.000 millones de dólares. Esas son las cosas que pasan por el mundo y que nos interpelan a todos porque quién no se ha descargado no sé qué aplicación o comprado en no sé qué portal digital.

Pues son los tiempos que corren y hay que adaptarse a ellos. Adaptarse para conocer sus peligros y aprovechar sus ventajas. Por eso, dos viejos conocidos de la ficción como José María Aznar y Felipe González han participado en el 'Foro Digitales 2019' para reflexionar sobre los retos tecnológicos y ya que estamos, sobre lo rápido que pasa el tiempo.

Dos tipos veteranos que conocieron los tiempos de las mayorías absolutas cuando el presidente tenía las manos libres para gobernar o, como mucho, se reunirá con el Arzalluz o el Pujol de turno y le daban un trozo del salchichón autonómico para ir tirando. Ahora del salchichón autonómico está prácticamente la cuerda. Poco más se les puede dar porque lo que piden algunos es ya directamente la independencia. Y encima hay nuevos partidos que complican el escenario de pactos, pero lo peor puede que sea la actitud cerril que impide negociar de verdad con el diferente, que impide transaccionar.

González insistía en mandar a los políticos al rincón de pensar, mientras Aznar recuerda que a lo tonto, a lo tonto llevamos ya unos cuantos años sin que se tomen grandes decisiones de país. Que se trata de gobernar, no simplemente de elegir un presidente. Pues en eso estamos, en el parto de los montes que supone investir a un presidente socialista que sigue sin tener los apoyos necesarios para el pleno del próximo lunes.

Ojo que hoy Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva del PSOE y luego tiene entrevista en televisión. Y ya se sabe que últimamente utiliza las entrevistas para dar un paso más en eso que se conoce ahora como la batalla del relato.

El pasado lunes se asomó a una radio para dar un portazo a Podemos, ese partido que hoy anunciará el resultado de su consulta a las bases. Que las bases vienen a ser 190.000 militantes activos que todavía no se han aburrido de los círculos ni de que les hagan preguntas dirigidas para decirle al líder lo que el líder quiere escuchar. Es decir, que sigue presionando a Sánchez con el asunto de los Ministerios. Y si no hay Ministerios, no hay voto a favor de la investidura. Y en esa seguimos con el PSOE y Podemos a la gresca lanzándose mensajes.

Carmen Calvo se está remangando en esa pelea. Vox utilizado por el PSOE como los padres utilizamos al hombre del saco para asustar a los niños. Y vale que Podemos tiene todavía ese punto de partido asambleario, un poco universitario, pero de ahí a meterles miedo como si fueran niños chicos, pues resulta complicado. Rafa Mayoral lo que ha perdido es respeto